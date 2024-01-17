Навальный 3 года назад вернулся в Россию. С тех пор он за решёткой

Ровно три года назад, 17 января 2021 года, оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он лечился после отравления. Сразу по прилёте в московский аэропорт Шереметьево он был задержан и отправлен в СИЗО, впоследствии суд заменил ему условный срок по так называемому делу "Ив Роше" на реальный. Впоследствии суды вынесли ему ещё несколько приговоров по уголовным делам, на свободу Навальный не вышел ни на один день и уже три года находится за решёткой. Сейчас он в колонии особого режима в посёлке Харп в Заполярье. Своё преследование Навальный считает политическим, правозащитники признали его политзаключённым.

В аккаунте Навального в соцсети X в годовщину возвращения оппозиционера опубликован текст, посвящённый его причинам (в ютьюбе его зачитали соратники политика). Навальный объясняет, почему он вернулся в Россию, несмотря на угрозу ареста. "Нет никаких тайн и схем. Все на самом деле так просто. У меня есть моя страна и мои убеждения. И я не хочу отказываться ни от страны, ни от убеждений. И я не могу предать ни первого, ни второго. Если твои убеждения чего-то стоят, ты должен быть готов постоять за них. И если надо, пойти на какие-то жертвы", - пишет оппозиционер. Он также выражает уверенность в том, что "путинская модель власти нежизнеспособна", поскольку основана на лжи.

21 января соратники Навального намерены провести митинги в десятках стран мира с требованием его освобождения и ухода президента России Владимира Путина. Три года назад в связи с арестом Навального в городах России прошли массовые митинги протеста. Сейчас к уличным акциям в России сторонники Навального не призывают из-за ужесточения репрессий.

Внешнеполитическое ведомство ЕС в годовщину ареста Навального выступило с заявлением, назвав преследование политически моивированным и выразив обеспокоенность в связи с угрозой его жизни. ЕС призвал к освобождению Навального и других политзаключённых в России, среди которых названы Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Юрий Дмитрией, Алексей Горинов и другие.