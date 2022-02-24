Навальный на суде в колонии осудил войну с Украиной

Оппозиционер Алексей Навальный на судебном процессе против него, который идёт в колонии во Владимирской области, осудил военную операцию в Украине, которую утром 24 февраля начала российская армия.

— У меня нет никаких методов коммуникации с внешним миром, прошу отразить в протоколе мое обращение к суду и к миру: я против этой войны. - сказал Навальный. По его мнению, война "призвана отвлечь внимание от проблем России". Отвественность за неё он возложил на президента России Владимира Путина, назвал развязавших её "бандитами и ворами" и попросил внести его слова в протокол.

Навального, который лишён свободы с января 2021 года, судят по новому уголовному делу о мошенничестве. Власти считают, что Навальный и его соратники растратили пожертвования своих сторонников. Навальный называет преследование политическим.