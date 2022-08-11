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Навальный объявил о создании профсоюза заключённых 

Алексей Навальный во время выступления по видеосвязи в суде, июнь 2021 года 

Алексей Навальный объявил о создании профсоюза заключённых и сотрудников ФСИН, работающих в колониях. Об этом оппозиционный политик, отбывающий длительный срок заключения во владимирской колонии № 6, сообщил через свои социальные сети.

По словам Навального, он уже отправил уведомление о создании профсоюза под названием "Промзона" начальнику колонии и директору ФСИН, хотя заключённые "испугались" этого "ещё больше администрации". Они просят оппозиционера прекратить деятельность, утверждая, что из-за неё их "вообще никогда не выпустят". В связи с этим, признаётся Навальный, "кроме него в профсоюзе никто не состоит". Также политик утверждает, что "за такое в тюрьме легко могут убить".

"Пока я отделываюсь тем, что каждый день специальная комиссия выносит мне выговор. А ещё меня официально "предостерегли" от совершения готовящегося мной преступления", - сообщил находящийся в заключении оппозиционер.

При этом, как написал Навальный, у организации всё же есть "первая победа": по требованию профсоюза и при участии юристов политика администрация колонии заменила в швейном цеху табуретки на стулья со спинками. "Если вы сидите за швейной машинкой по семь-восемь часов в день, поверьте, это важно", - отметил Навальный, который сам работает в швейном цеху.

  • Алексей Навальный лишён свободы с января 2021 года, когда он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после пережитого на него покушения. Сначала политика отправили в колонию общего режима по старому уголовному делу, а затем перевели в колонию строгого режима, осудив на 9 лет лишения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Навальный считает все эти дела политическими, с такой оценкой согласны правозащитные организации.
  • После ареста политика в России стали массово преследовать его сторонников. Против них возбуждены сотни уголовных дел. Почти все организации и проекты, созданные Навальным за время его политической карьеры, признаны российскими властями "экстремистскими организациями".

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