Алексей Навальный объявил о создании профсоюза заключённых и сотрудников ФСИН, работающих в колониях. Об этом оппозиционный политик, отбывающий длительный срок заключения во владимирской колонии № 6, сообщил через свои социальные сети.

По словам Навального, он уже отправил уведомление о создании профсоюза под названием "Промзона" начальнику колонии и директору ФСИН, хотя заключённые "испугались" этого "ещё больше администрации". Они просят оппозиционера прекратить деятельность, утверждая, что из-за неё их "вообще никогда не выпустят". В связи с этим, признаётся Навальный, "кроме него в профсоюзе никто не состоит". Также политик утверждает, что "за такое в тюрьме легко могут убить".

"Пока я отделываюсь тем, что каждый день специальная комиссия выносит мне выговор. А ещё меня официально "предостерегли" от совершения готовящегося мной преступления", - сообщил находящийся в заключении оппозиционер.

При этом, как написал Навальный, у организации всё же есть "первая победа": по требованию профсоюза и при участии юристов политика администрация колонии заменила в швейном цеху табуретки на стулья со спинками. "Если вы сидите за швейной машинкой по семь-восемь часов в день, поверьте, это важно", - отметил Навальный, который сам работает в швейном цеху.