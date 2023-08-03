Навальный перед приговором: срок будет большим, но не дайте себя запугать

Соратники оппозиционера Алексея Навального за сутки до вынесения ему приговора по уголовному делу по обвинениям в экстремизме опубликовали его обращение. В нём Навальный предсказывает, что его приговорят к длительному сроку заключения, но призывает "не причитать" по этому поводу и не дать себя запугать, а продолжать бороться против войны и режима Владимира Путина.
Навальный уже отбывает 9-летний срок по обвинению в мошенничестве, которое он, его сторонники и правозащитники считают политически мотивированным. Прямо в колонии проходит суд по новому делу. Обвинение потребовало приговорить Навального к 20 годам колонии.
В своёмобращении Навальный высказывает предположение, что ему дадут "сталинский срок". "Формула его расчета простая: то, что попросил прокурор, минус 10–15%. Попросили 20, дадут 18 или вроде того". По мнению Навального, такой срок нужен для того, чтобы запугать его сторонников. "Суровостью приговора выбить из головы мысли о противодействии".
По словам Навального, к репрессиям по отношению к нему и его сторонникам необходимо отнестись "хладнокровно" и продолжать каким-то образом - от перевода денег до выхода на митинг - бороться с российскими властями.
Навальный также обратился со словами благодарности к своим сторонникам, адвокатам и свидетелям защиты, отдельно он поблагодарил бывшего сотрудника "Навальный LIVE" Даниэля Холодного, которого судят вместе с Навальным и которому грозит 10 лет колонии. По словам Навального, он "не дает себя запугать и сломить свою волю". "Будьте такими же", - заключает оппозиционер.
Политика обвиняют сразу по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе в создании и финансировании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму, реабилитации нацизма и вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий. В отдельное производство выделен эпизод по статье о терроризме. В деле, в частности, идет речь о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) – основанной Навальным организации, которая по иску прокуратуры в 2021 году была признана экстремистской, а ее деятельность на территории России запрещена. Вину Навальный не признаёт.
- Навальный - один из наиболее известных российских оппозиционеров - находится в колонии с февраля 2021 года. Тогда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Это произошло сразу после возвращения Навального из Германии, где он проходил лечение после отравления в России, как установили специалисты, боевым ядом "Новичок".
- Изначально политик отбывал наказание в колонии общего режима в Покрове и должен был выйти на свободу летом 2023 года, но в июне 2022-го вступил в силу приговор по новому делу о мошенничестве, по которому Навальный получил девять лет строгого режима. После этого его перевели в исправительную колонию строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области.
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