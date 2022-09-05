Навальный подал иск к начальнику колонии из-за отправки в ШИЗО 

Алексей Навальный подал иск к начальнику владимирской исправительной колонии №6 Юрию Коробову из-за отправки его в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщила пресс-служба Ковровского городского суда.

По мнению оппозиционного политика, отбывающего в колонии длительный срок заключения, "нарушение не соответствует тяжести и характеру взыскания".

Начиная с 15 августа Алексея Навального помещали в ШИЗО (маленькую бетонную одиночную камеру без удобств) трижды. В первый раз – за расстёгнутую верхнюю пуговицу тюремной робы, во второй – за то, что во время конвоирования оппозиционер не сложил руки за спиной, в третий – по причине того, что, по мнению сотрудников ФСИН, Навальный неправильно представился.

Политик утверждает, что давление на него оказывается в связи с тем, что он объявил о создании профсоюза по защите прав заключённых. По словам Навального, администрация считает его "слишком политически активным" для человека, отбывающего наказание в колонии. Оппозиционер процитировал одного из сотрудников ИК: тот якобы сказал Навальному, что "не для того его сажали, чтобы он профсоюзы делал".