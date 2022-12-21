Навальный сообщил о том, что Пригожин приезжал в его колонию

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК-6 во Владимирской области, сообщил, что в колонию для вербовки заключённых прилетал бизнесмен и создатель так называемой "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин. Посты об этом появились в социальных сетях политика.
О том, что Пригожин прилетал в колонию, Навальному, который находится в штрафном изоляторе, сообщил "очевидец". По его словам, заключённых собрали на стадионе, где создатель "ЧВК Вагнера" рассказал им о том, что сам сидел в тюрьме, призывал их быть его штурмовиками, пообещал согласившимся помилование через полгода и дал пять минут на раздумья.
Оппозиционер утверждает, что к Пригожину завербовалось от 80 до 90 человек. После была ещё одна волна вербовки. Сколько всего заключённых уехало из ИК-6 воевать в Украину, политик не уточняет.
"И вот сейчас 100% этой публики, законопослушность которой мы так отчаянно хотим повысить, точно знает: никакого закона нет, никаких судов нет, нет никаких правил. Всё это фикция - это вранье про воспитательную работу и исправление как возможность освободиться досрочно. По щелчку пальцев, буквально в течение суток, убийц и грабителей с огромными сроками освобождает никакой не суд и даже не Путин, а лысый человечек, приезжающий на зоны с историей о том, как он "топтал 10 лет", - говорится в сообщении от лица Навального.
- Алексей Навальный после отравления в августе 2020 года ядом "Новичок" находился на лечении в Берлине. В начале 2021 года политик вернулся в Россию, где его задержали прямо в аэропорту. Сначала Навальному заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше", а затем судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по делу о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к девяти годам колонии).
- "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимают участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Организация считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. Бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
- Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, "ЧВК Вагнера" начала вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Вербовкой, как сообщали СМИ, занимается лично бизнесмен Евгений Пригожин, он посетил десятки колоний в разных областях страны.
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