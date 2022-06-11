Навальный стал лауреатом премии Фонда жертв коммунизма

Находящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом Медали свободы, которую ежегодно вручает американский Мемориальный фонд жертв коммунизма. Награду за него получила его бывший пресс-секретарь, а ныне вице-президент созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Анна Ведута. Она выступила на церемонии в Вашингтоне, - сообщает "Голос Америки".

В своём выступлении соратница Навального отметила, что сейчас "самое важное для Алексея Навального, для Фонда борьбы с коррупцией и для всех людей в мире – это остановить войну в Украине". По словам Ведуты, важную роль в достижении этой цели должны играть усилия по донесению правды о войне до российских граждан. Она сравнила ситуацию с той, которая существовала во времена Советского Союза, жители которого в конце концов перестали верить официальному советскому нарративу. От лица Навального Ведута призвала глав технологических гигантов вернуть отменённую в связи с санкциями возможность таргетировать рекламу на Россию, чтобы противники войны получили возможность провести направленную на россиян полномасштабную информационную кампанию.

Мемориальный фонд жертв коммунизма — американская некоммерческая организация антикоммунистического характера, образованная в 1993 году актом Конгресса США. В 2007 году по инициативе фонда в Вашингтоне был созлан мемориал жертв коммунизма. Свою награду фонд вручает за защиту прав человека и противостояние коммунистическим и иным тоталитарным режимам. Навальному она была присуждена в январе за "смелое противостояние режиму Владимира Путина".