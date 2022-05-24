Навальный связал смерть судьи с её сожалениями о его отправке в колонию

Мосгорсуд рассматривает сегодня апелляцию оппозиционера Алексея Навального на приговор по делу о мошенничестве, по которому он осуждён на 9 лет колонии строгого режима. Политик, который уже находится в колонии по другому делу, выступил на заседании по видеосвязи.
Он напомнил, что, согласно расследованию созданного Навальным ФБК, судья в ходе процесс созванивалась с сотрудником Администрации президента, - сообщает "Медиазона".
Также Навальный упомянул о другой судье - Наталье Репниковой, которая в феврале прошлого года заменила ему условный срок на реальный по так называемому делу "Ив Роше". По словам Навального, судья "передала через знакомых адвокатов", что сожалеет о своем решении. "А через некоторое время Наталья Репникова умерла", — говорит Навальный, отмечая, что "формально" это случилось от коронавируса. Прямо оппозиционер не сказал, что подозревает кого-либо в убийстве судьи, но отметил, что теперь рекомендует судьям передавать ему, что они сожалеют, "осторожно".
Навальный обвиняет российские власти в том, что они организовали покушение на него в августе 2020 года с использованием яда "Новичок". По данным группы Bellingcat, "Новичком" были отравлены ещё несколько российских оппозиционеров и общественных деятелей, некоторые из них, как Навальный, выжили, некоторые нет.
Также в своём сегодняшнем выступлении Навальный назвал российские власти "врагами, предателями и убийцами русского народа" и выступил с критикой войны в Украине. "Ваше время будет не всегда и ваше время пройдет. И когда вы все будете гореть в аду, дрова будут подкидывать ваши деды, которые не хотели, чтобы вы устраивали новые войны в XXI веке" - приводит "Медиазона" слова Навального.
- Навальный в марте был приговорён Лефортовским судом Москвы к 9 годам колонии и штрафу, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд посчитал, что Навальный и его коллеги из ФБК незаконно собирали пожертвования и тратили их на личные нужды. Навальный отрицает свою вину и называет дело политическим. Процесс проходил в выездном режиме в исправительной колонии во Владимирской области. Адвокаты Навального настаивают на отмене приговора в том числе и потому, что настаивают, что в таком режиме тайна совещательной комнаты не могла быть соблюдена.
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