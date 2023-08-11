Навальный в письме из колонии осудил деятелей 90-х и компромиссы

Российский оппозиционер Алексей Навальный в своём первом письменном обращении из колонии после вынесенного ему приговора по делу об экстремизме - 19 лет особого режима - осудил политику, которую проводили Борис Ельцин и его окружение в 1990-е годы, выступив с утверждениями, что она не способствовала построению в стране демократии, а, напротив, привела к приходу к власти Владимира Путина, расцвету в России коррупции и установлению диктатуры.

Навальный и ранее часто критиковал деятелей 90-х годов, однако он впервые высказался столь категорично, фактически обвинив Ельцина и так называемых реформаторов в том, что они стояли у истоков нынешнего режима.

"Люто, бешено ненавижу тех, кто продал, пропил, растратил впустую тот исторический шанс, что был у нашей страны в начале девяностых. Ненавижу Ельцина с «Таней и Валей» (дочь Ельцина Татьяна Дьяченко и её муж Валентин Юмашев - РС), Чубайса и всю остальную продажную семейку, которые поставили Путина у власти. Ненавижу аферистов, которых мы почему-то называли реформаторами. Сейчас-то ясно как день, что ничем, кроме интриг и собственного благосостояния, они не занимались... Ненавижу авторов глупейшей авторитарной конституции, которую нам, идиотам, втюхали как демократическую, уже тогда дав президенту полномочия полноправного монарха", - говорится, в частности, в письме, опубликованном в аккаунтах Навального в соцсетях. Он также выступил с утверждением, что в 1996 году президентские выборы были сфальсифицированы. "Это не с Путиным в 2011-м, а с Ельциным, Чубайсом, олигархами и всей комсомольско-партийной бандой, называвшей себя «демократами», мы в 1994-м пошли не в Европу, а в Среднюю Азию", - высказал мнение Навальный.

По мнению оппозиционера, отношение к той политике, которое вело окружение Ельцина в 1990-х - "это важнейший и самый актуальный вопрос политической стратегии всех сторонников европейского пути и демократического развития". В частности он призвал проявлять принципиальность по отношению к представителям нынешних российских властей и нетерпимость к коррупции. Кроме того, он подверг критике Ксению Собчак, Алексея Венедиктова, Михаила Ходорковского и ещё ряд деятелей, которые, по его мнению, или поступают непринципиально, или прямо действуют в интересах властей, несмотря на оппозиционную риторику.

Письмо Навального вызвало живую дискуссию в соцсетях. Алексей Венедиктов написал, что по-прежнему считает Навального политзаключённым, а главный редактор "Новой газеты.Европа" Кирилл Мартынов упрекнул письмо в фактических ошибках, предположив, что его писал не Навальный.

Алексей Навальный отбывает 9-летний срок по обвинению в мошенничестве в колонии во Владимирской области. На прошлой неделе Мосгорсуд вынес ему новый приговор - 19 лет колонии особого режима по обвинению в создании экстремистского сообщества. Навальный называет своё преследование политическим, такого же мнения правозащитники и представители стран Запада. Новый приговор пока не вступил в силу.

Соратники Навального заявляют, что он является автором всех публикаций, которые появляются в его аккаунтах в соцсетях.