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• Первое интервью Алексея Навального из Владимирской «зоны». «Убийцы из ФСБ стали ездить со мной по стране буквально со следующего дня после того, как я объявил о том, что иду на выборы президента. Отдать приказ своей спецслужбе убить политического противника химическим оружием? Так себе идейка. Но Путин сделал это потому, что одержим какими-то своими страхами и идеями», - рассказал Алексей Навальный газете "Нью-Йорк Таймс" из застенков колонии• Украина - тридцать лет без СССР. Потеря Крыма, война в Донбассе, безвизовый режим с Европой, военные парады в Киеве и Одессе. Сменяемость власти - День Независимости с шестым президентом• «Дождь» первая телекомпания в России - иностранный агент. 130 000 евро от Еврокомиссии за освещение отношений между ЕС и Россией. Запретят ли иностранным агентам освещать выборы в России?• Владимир Путин накануне выборов в ГД залез в казну и вытащил оттуда полтриллиона рублей для пенсионеров и военных. Отблагодарят ли люди старшего поколения президента России «правильным голосованием»?Итоги недели подводит Мумин Шакиров с экономистом Евгением Гонтмахером, главой аналитической группы движения «Голос» Станиславом Андрейчуком и народным депутатом Украины Ириной Фриз (Европейская солидарность). Репортажи Ивана Воронина и Артема Радыгина.