NBC: республиканцы разрабатывают законопроект о помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и представители ряда комитетов разрабатывают собственный законопроект о помощи Украине. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Авторы законопроекта надеются, что предложение сможет пройти в Конгресс, "не отталкивая консерваторов, которые выступают против дальнейшего финансирования" Украины. Собеседники NBC заявили, что план находится на предварительной стадии и далек от полной реализации.

Предлагается рассматривать часть невоенной помощи как кредит. Российские активы, замороженные в результате применения санкций, могут быть использованы в качестве залога при предоставлении кредитов Украине. План также может включать "щедрую систему погашения" задолженности.

Как пишет NBC, это предложение направлено на то, чтобы ослабить обеспокоенность консерваторов в Палате представителей США, которые критиковали выделение многомиллиардной помощи Украине и не готовы поддерживать дальнейшее выделение помощи без долгосрочного плана победы Украины.

Председатель Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что это предложение возложит на Россию хотя бы частичную ответственность за оплату восстановления Украины.