NBC: целью атаки дронов на Москву могли быть квартиры офицеров СВР

Попавшие в жилые дома беспилотники, атаковавшие Москву 30 мая, могли целиться в квартиры сотрудников российской разведки. Об этом сообщает американский канал NBC со ссылкой на источники в разведке и Конгрессе США.

По информации канала, в домах, которые были повреждены в ходе атаки, жили офицеры российских разведслужб. По крайней мере, один из домов связан со Службой внешней разведки, утверждает NBC, ссылаясь на данные американского стартапа Strider Technologies, собирающего информацию из открытых источников.

По данным компании, здание принадлежало одному из российских бюджетных учреждений, у которого есть контракты с воинской частью, связанной с СВР. Была ли повреждена квартира кого-либо из сотрудников СВР или ранен кто-то из них, неясно, отмечает NBС.

Независимого подтверждения этой информации нет.

Удар по Москве несколькими беспилотниками был нанесён утром 30 мая. Из трёх долетевших до российской столицы беспилотников взорвался один. Осматривавшие обломки эксперты считают, что причиной стало то, что дроны не долетели до намеченных целей, пишет "Коммерсантъ". Один из атаковавших город дронов, предположительно, упал неподалёку от резиденции Путина в Ново-Огарёве в Подмосковье.

Это была первая атака беспилотников на жилые районы Москвы с тех пор, как российские войска начали вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Министерство обороны России назвало удар терактом, в котором обвинило Украину. В атаке, по данным ведомства, участвовали восемь украинских дронов. Из них три подавили средствами радиоэлектронной борьбы, а пять сбили зенитным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.

Президент России Владимир Путин, комментируя атаку, заявил, что она стала ответом на российский удар по штабу военной разведки Украины.

Украинские власти заявили, что не имеют прямого отношения к атаке дронов на Москву, но назвали это последствием ударов беспилотников по украинским городам.