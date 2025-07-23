"Русского языка в Вильнюсе невыносимо много". Такой пост в соцсетях опубликовал один из самых влиятельных журналистов в Литве Эдмундас Якилайтис, телеведущий литовского общественного вещателя. Причем сделано это было накануне одного из главных литовских праздников – Дня коронации Миндаугаса. Якилайтис публично задал вопрос, как вернуть литовский язык в столицу страны, и спровоцировал широкую дискуссию на тему того, не стоит ли начать ограничивать использование русского в публичном пространстве Литвы по образцу соседней Латвии. Там уже запрещены вывески и афиши на русском, русский язык в меню банкоматов, а от сотрудников магазинов, даже частных, требуют обслуживать клиентов именно на латышском, если нет специального запроса от покупателя.

Об этом - материал Настоящего Времени.

"В Старом городе Вильнюса русского языка уже какое-то время значительно больше, чем литовского. Как мне кажется, нам, людям, которые ценят и берегут свой язык – государственный язык, важно обратить внимание, – потому что литовский язык в сердце столицы находится в меньшинстве", – подчеркнул в своем посте Якилайтис. Тысячи пользователей в Facebook, особенно люди правых взглядов, журналиста поддержали, включая некоторых госчиновников.

"Сегодня, на фоне массовой иммиграции, происходит своего рода саморусификация, словно мы, литовцы, сами хотели бы обрусеть. Что мы будем делать с засильем русского языка в Вильнюсе, какие вызовы нас ждут? Не будьте рабами – требуйте говорить по-литовски!” – призвал Аудрюс Валотка, глава Госинспекции по литовскому языку.

"85% всех въезжающих в Литву – из постсоветского пространства. Мы фактически распахнули двери перед "русским миром”, – считает социальный историк Адомас Климантас. – Даже, если исключить украинцев, почти половину тех кто приезжают в Литву, составляют в основном трудовые мигранты из Беларуси и России”.

Другие представители власти напротив раскритиковали пост телеведущего и тех, кто высказывается в его защиту. Советница главы Минкульта Литвы Эвелина Мокшецка в ответ на ажиотаж в соцсетях заявила, что язык ненависти становится все более заметной проблемой в Литве, и этим пользуются в России.

"Такие комментарии я называю лицемерием и популизмом. В 2020 году Литва широко открыла двери для белорусов, бегущих от диктатуры, – напоминила она. – В 2022 году мы приняли десятки тысяч беженцев из Украины – собирали для них деньги, одежду, лекарства. А теперь кому-то вдруг не нравится, что в Вильнюсе слышна русская речь? Напомню: большинство белорусов и украинцев в повседневной жизни говорят именно по-русски! Так сложились исторические обстоятельства".

Как дети беженцев из Украины учатся в Латвии на латышском:

По словам Мокшецкой, такие публикации, как у Эдмундаса Якилайтиса, раскалывают литовское общество.

"В Литве русофобия просто льется [рекой]", – пишет она.

Другие политики с ней не соглашаются. Спикер литовского Сейма Саулюс Сквернялис полагает, что вопрос о засилье русского языка в Вильнюсе вполне актуален.

"Да, это проблема, и эту проблему прежде всего необходимо решать, обеспечивая знание литовского языка тем, кто хочет здесь интегрироваться, остаться у нас работать и жить. Это проблема, и мы не можем ее игнорировать", – заявил он.

В Службе миграции Литвы объясняют, что увеличение русского языка в публичном поле действительно напрямую связано с потоком беженцев и мигрантов из Украины, Беларуси и России после начала полномасштабной войны в Украине. На пике потока беженцев от войны Литва приняла около 95 тысяч граждан Украины. Для страны с населением менее трех миллионов человек это большая цифра, считают власти.

"Мы замечаем, что и в центрах обслуживания клиентов – поскольку все военные беженцы сначала проходят именно через наше ведомство, свыше половины всех беженцев даже между собой общаются именно по-русски, – говорит Эвелина Гудзинскайте, глава Департамента миграции Литвы. – И то, что они говорят по-русски с нами, это естественно, так как чаще всего английского они не знают. Но и друг с другом они тоже разговаривают на русском".

Сегодня в Литве официально проживают более 200 тысяч иностранцев – свыше 7% всего населения. Для сравнения: десять лет назад мигрантов в стране было в пять раз меньше, чем сейчас, около 40 тыс. человек. Основная их масса приходится на выходцев из Украины, Беларуси и России, а также Узбекистана.

В последнее время, однако, число иностранцев их России, Украины и Беларуси в Литве снижается. Начиная с 2023 года Литву в совокупности покинули около 30 тысяч украинцев, белорусов и россиян. Тем менее, по словам местных жителей, русского языка на улицах литовских городов по-прежнему слышно достаточно много.

"Когда выходишь в город, просто слышишь, что больше русскоговорящих", – замечает житель Вильнюса.

"Мне кажется, для смены менталитета требуется время, потому что представители крупных народов, не важно русские это или американцы, как правило, не говорят на нескольких языках и считают, что их должны понимать везде", – замечает еще один житель города.

"Если рядом идет группа из более чем двух-трех человек – даже просто из двух или трех, – на литовском разговоров почти не услышишь, в основном говорят по-русски", – говорит житель Клайпеды.

Заявление о "невыносимом количестве русского языка в Вильнюсе" осудил известный в Литве математик и аналитик данных Вайдотас Землис-Балявичюс. Он назвал пост телеведущего "порнографией возмущения" с ксенофобским подтекстом. По его словам, журналист не приводит никаких убедительных фактов в поддержку своей позиции.

А вот литовский политтехнолог и специалист по коммуникации Миндаугас Лапинскас полагает, что обострение языкового вопроса – это, возможно, часть политической кампании перед муниципальными выборами: "Судя по реакциям, судя по дискуссии, которая это заявление спровоцировало, наверное, какой-то спрос в обществе на это есть. Кто эти люди, у которых есть этот запрос, тут опять же можно дискутировать. Но, конечно, такое заявление трудно объяснить чем-то иным, чем эмоциями", – говорит он.

Что же касается интеграции, большинство экспертов сходятся во мнении, что одним из ключевых условий вовлечения в общество является знание госязыка. Сейчас, чтобы работать в Литве, выходцам из третьих стран достаточно выучить язык на уровне А1 – самом базовом. Исключение действует лишь в отношении украинцев – от беженцев знать литовский еще как минимум полгода не требуется.