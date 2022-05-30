Не дать нажиться на беде. В Испании борются с эксплуатацией беженцев

Последние дни не принесли обнадеживающих известий с восточного фронта в Украине. Российские войска продолжают наступление в Донбассе, постоянно обстреливая при этом объекты не только военной, но и гражданской инфраструктуры, что нарушило электро и водоснабжение многих населенных пунктов. Гуманитарные конвои подвергаются постоянным обстрелам.

Российская армия применяет тактику выжженной земли, так что от Северодонецка, как и от многих других населенных пунктов, захваченных в Донецкой области, остаются лишь руины. Надежды украинской армии на перелом ситуации в Донбассе и на других участках фронта связаны с поставками современных видов вооружений из стран НАТО. Прежде всего - ракетных систем залпового огня, РСЗО.

Президент Украины Владимир Зеленский в минувшие выходные впервые с начала российской агрессии выехал за пределы Киевской области. Он побывал в Харькове, где осмотрел разрушенные в результате обстрелов российскими войсками дома и другие гражданские объекты, а также встретился с представителями местной администрации и силовых ведомств. Этой поездке Владимир Зеленский посвятил значительную часть своего очередного видеообращения, в котором он, среди прочего, сообщил об увольнении главы Харьковского областного управления СБУ Романа Дудина.

В ответ на слова Зеленского в Фейсбуке на странице пользователя "Роман Владимирович" появилось подписанное Романом Дудиным заявление, в котором он отвергает обвинения против него и требует от Зеленского извинений перед ним самим и личным составом областного управления СБУ. Дудин также пообещал публиковать аудио и видеозаписи, свидетельствующие, как он утверждает, что члены областной администрации вели переговоры о сдаче города, а военные собирались оставить Харьков уже в начале марта.

По данным на последнюю декаду мая, Украину с момента начала боевых действий покинули почти 6 с половиной миллионов человек. 90 процентов из них – это женщины, дети и люди пожилого возраста. Известно множество историй бескорыстной помощи, которую прибывшим беженцам оказывают жители европейских стран. Но, увы, уже с самого начала войны сотрудники правозащитных организаций предупреждали, что уехавшие из Украины люди, прежде всего, молодые женщины могут стать в Европе жертвами незаконной эксплуатации. При этом защитить себя им очень трудно. Подобные случаи уже зафиксированы в Испании. Об этом сегодня рассказ Виктора Черецкого.

Президент США Джо Байден с супругой посетили небольшой техасский город Ювалде, чтобы поддержать его жителей и почтить память 19 учеников и двух педагогов, убитых в результате стрельбы в начальной школе 24 мая. Трагические события в Техасе, конечно, вновь вызвали новую волну споров вокруг права на свободное ношение оружия в США. При этом губернатор штата – известный сторонник этого права.

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