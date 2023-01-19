"Не ходите в военкомат". Активисты помогают избежать мобилизации

В России продолжает действовать указ о мобилизации. Это следует из ответа администрации президента на обращение депутата псковского областного собрания Артура Гайдука. В ноябре он обратился к Владимиру Путину с предложением издать указ о завершении "частичной" мобилизации. В управлении президента ответили, что 28 октября были закончены оповещение и призыв, но военкоматы продолжают комплектовать части теми, кто хочет служить добровольно или на контрактной основе. Документ заканчивается словами о том, что действие указа об объявлении "частичной" мобилизации в РФ продолжается.

Российские власти о завершении мобилизации объявили еще в конце октября. В Кремле продолжают настаивать: второй волны не будет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил "все-таки вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счет".

На прошлой неделе британская газета Times со ссылкой на источники в западных разведках писала, что в России могут в ближайшие недели мобилизовать еще до 500 тысяч человек. О том, что после Нового года мобилизация в России продолжится, заявляли и в разведке Украины.

О возможной волне мобилизации Настоящее Время поговорило с Дарьей Берг, руководителем отдела помощи и эвакуации проекта "Идите лесом" – это проект, который помогает россиянам избежать призыва на войну.

Как только начнется новая волна мобилизации, помощь потребуется огромному количеству россиян

– Как вы оцениваете все эти новые сообщения? Вы готовитесь к тому, что будет новая волна мобилизации в России?

– Да, мы в нашей организации "Идите лесом" готовимся уже с ноября. Как только она была приостановлена, мы начали готовиться к следующей. Поэтому мы во всеоружии, мы ждем, мы стараемся сейчас аккумулировать все наши силы, для того чтобы, как только она начнется масштабно, мы смогли с этим количеством справиться. Потому что сейчас у нас, конечно, количество обращений сильно упало. Но как только начнется новая волна мобилизации, мы понимаем, что наша помощь потребуется огромному количеству россиян. И мы готовы ее оказать.

– Вы, насколько я понимаю, ориентируетесь на сообщения, которые видите в СМИ?

– Да, конечно. У нас нет какой-то инсайдерской информации. Мы постоянно мониторим все, что можем мониторить, как и вы. Но пока что просто находимся в таком режиме повышенного ожидания.

В моей стране заблокировали Настоящее Время Что делать

– Вы помогаете людям избежать призыва на войну. Вам эти люди звонят за помощью?

– Нет, не звонят. У нас есть специальный бот в телеграме. Можно найти наш канал "Идите лесом", где уже больше 20 тысяч подписчиков. Это наш официальный канал. И в описании этого канала есть наш бот, куда можно написать в любое время суток, и мы проконсультируем, что делать конкретно в вашей ситуации. Возможно, вы уже находитесь на войне и вам нужно дезертировать или сдаться в плен. Мы можем помочь с этим. Возможно, вы только получите повестку. Мы расскажем, что сделать на этом этапе, чтобы не попасть на войну.

Если вы не получили повестку, но боитесь – сейчас очень много сообщений людей, которые переживают точно так же, как и мы с вами, не понимают, когда начнется новая волна, что делать, если она начнется, что можно предварительно сделать. В этой ситуации тоже можно нам писать – мы расскажем, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы, даже если начнется мобилизация, ваши шансы на то, чтобы вы остались дома и не попали на войну, сильно увеличились.

Ни в коем случае не ходите в военкомат ни под каким предлогом

– Сейчас мы точно не знаем, будет эта новая волна мобилизации или нет. Но что вы сейчас уже рекомендуете делать людям, которые точно знают, что не хотят идти воевать?

– Самые базовые рекомендации, которые можно будет передать своим родственникам, друзьям, знакомым, – в первую очередь мы рекомендуем не жить по прописке, если есть такая возможность.

Второе. Ни в коем случае не ходите в военкомат ни под каким предлогом: ни когда начнется мобилизация, ни когда не начнется – неважно. Это очень важный момент, потому что все всегда хотят прийти в военкомат, сказать: "А я вообще не годен. У меня появилась отсрочка. У меня пятый ребенок". С отсрочками по количеству детей у нас вообще сейчас непонятно что происходит. Вот не надо этого делать. Просто забудьте о таком месте и не ходите туда ни в коем случае. Потому что как только вы там окажетесь, если начнется новая волна мобилизации, то вас постараются забрать – неважно, что с вами происходит. Мобилизуют и многодетных отцов, и людей, у которых очень серьезные заболевания, и совсем негодных.

Поэтому обходим военкомат стороной, не живем по прописке. С собой носим заверенную ксерокопию паспорта, чтобы самого паспорта у вас с собой не было, потому что есть такая распространенная практика в военкоматах: когда вас доставляют в сборный пункт, к примеру, у вас забирают документы. Что нельзя делать, но тем не менее мы все понимаем, что законы в Российской Федерации можно очень удобно менять и не соблюдать, особенно представителям властей. Поэтому носим с собой заверенную копию паспорта, которую можно отдать и не бояться, что вам ее не вернут, чтобы у вас остался паспорт дома или где-то в надежном месте.

Обязательно всем мы рекомендуем написать заявление на альтернативную гражданскую службу уже заранее. У нас на сайте есть примеры такого заявления. Для чего оно нужно? Для того, чтобы затянуть время.

– А для этого нужно идти в военкомат, чтобы написать это заявление?

– Нет, идти в военкомат не нужно. Это заявление можно скачать у нас на сайте, заполнить от руки в нескольких экземплярах и точно так же просто носить с собой. Если вдруг будет такая ситуация, что вас насильно доставят в военкомат или в сборный пункт, вас где-то на работе, в хостеле или на выходе из метро заберут и поведут туда, у вас с собой уже будет заявление на альтернативную гражданскую службу.

Зачем оно нужно? Альтернативная гражданская служба – это служба, которую вы проходите не в местах, в которых проходят военные действия, а в части, в городе, возможно, даже в вашем регионе. Вы работаете поваром, дворником, перекладываете бумажки и так далее. В целом каждый человек может претендовать на то, чтобы заменить такой альтернативной гражданской службой свою службу в армии.

Но, конечно, далеко не всем одобряют это заявление. Но нам это и не нужно. Это затягивание времени, потому что заявление должны рассмотреть, а, соответственно, одним днем вас никуда не отправят. Вот для этого нам нужно с собой заявление на АГС, потому что очень часто в первую волну мобилизации происходила такая ситуация, когда людей забирали утром у метро, из хостела, из дома – откуда угодно – а вечером они уже оказывались в военной части, откуда уже не выйти, откуда уже отправляют только на передовую.

Скрытая мобилизация шла

– И забирали их вместе с сотрудниками полиции, насколько я понимаю?

– Да, совершенно верно. Поэтому заявление на АГС – это очень классная штука, которая помогает просто затянуть время, написать пока что правозащитникам, написать, к примеру, нам в "Идите лесом". И мы подскажем дальнейшие шаги, которые нужно предпринимать. И мы таким образом огромное количество людей вытаскивали.

Более того, могу сказать, что у нас в первую волну мобилизации было много случаев, когда, конечно, ни у кого не было с собой заполненного заявления на АГС. Люди писали от руки под диктовку по телефону, если был плохой интернет и невозможно было посмотреть образец по интернету. И это тоже, конечно, работает, потому что от руки заявление тоже считается.

Надо вести себя спокойно, уверенно, писать сразу правозащитникам и добиваться своих прав, знать свои права. Для этого мы и существуем: для того, чтобы в сложный момент вы нам написали и мы смогли рассказать вам, что делать конкретно в вашем случае.

– Вы сказали, что сейчас обращений стало меньше. Если говорить в общем, с первой волны мобилизации, которая, как заявлял Кремль, закончилась 29 октября, можете ли вы сказать, что все это время на самом деле мобилизовывать в армию продолжали или не продолжали эти два месяца?

– На самом деле скрытая мобилизация шла. Были не такие масштабы, поэтому и не было ни в СМИ, ни в обществе каких-то криков по этому поводу. Но мы на протяжении всего этого времени помогали людям. С момента начала мобилизации, как только мы начали работать, мы помогли уже почти 4000 человек и будем продолжать это делать. Мы помогаем дезертировать, мы помогаем выезжать из России, мы помогаем скрываться на территории России. Мы оказываем консультационные услуги, психологическую поддержку также. Поэтому вы смело можете нам писать. В любой ситуации мы вам поможем не оказаться на войне.