Не хотите Путина, получите Пригожина | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с военным обозревателем Давидом Гендельманом, с экспертом «Содружества журналистов-расследователей» Григорием Пасько, с востоковедом и автором телеграм-канала SULEYMANOV Русланом Сулеймановым и актером Алексеем Паниным.