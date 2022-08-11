Не менее 10 глав регионов в России почти не высказываются о войне

Как минимум 10 российских губернаторов, пять из которых будут участвовать в выборах в сентябре, не высказывались активно на тему войны в Украине. Социальные сети губернаторов, а также их высказывания в СМИ перед региональными выборами проанализировало издание "7×7 — Горизонтальная Россия".

Главы трёх российских регионов не имеют личных соцсетей, уточняет издание. Это - тульский губернатор Алексей Дюмин, глава Волгоградской области Андрей Бочаров и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Губернаторы, которые избираются в этом году, почти за полгода войны России против Украины делали посты один-два раза, и те чаще всего — об отправке гуманитарной помощи в Донбасс или с соболезнованиями родным погибших, отмечает издание.

Так, назначенный в мае врио губернатора Кировской области Александр Соколов опубликовал единственный пост с благодарностью водителю, который отвозит гуманитарную помощь в Донбасс.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не делал посты о "спецоперации", Украине или о своих поездках в Донбасс. По крайней мере, журналистам не удалось найти публикации по этим словам. Единственный пост, связанный с войной, опубликован в его телеграм-канале 9 мая.

Молчанием Куйвашева по поводу "спецоперации" и отсутствием в СМИ новостей о том, что свердловский губернатор посещал раненных, возмущался телеведущий Владимир Соловьёв.

Единственный пост о войне в Украине опубликовал и идущий на выборы в сентябре временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур. В нём он сообщил, что его племянник сейчас "выполняет задачи" в Донбассе, и поблагодарил жителей за сбор 13 тонн гуманитарной помощи для "ЛНР" и "ДНР".

Глава Удмуртии Александр Бречалов, который планирует избираться на второй срок, тоже не освещал войну целых два месяца с ее начала. Затем он рассказал историю беженки из Мариуполя, а в июле опубликовал посты о поездке в приграничную Белгородскую область, где он встречался с бойцами Росгвардии и военнослужащими из Удмуртии.

Всего три поста о войне в Украине сделал и врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. В них он сообщил о гибели ярославского военнослужащего, отчитался о визите к раненым солдатам и выложил фотографии с открытия памятника погибшему в Украине жителю региона.

Среди тех, кто не избирается в сентябре, но также решил не высказываться активно в поддержку "спецоперации", — глава Республики Алтай Олег Хорохордин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

В 14 российских регионах в сентябре пройдут выборы губернаторов. В июне "Ведомости" писали, что из 60 кандидатов 19 поддержали войну, половина промолчала, против выступили только двое - кандидат в Кировской области, юрист и блогер Антон Долгих и кандидат в Новгородской области, депутат гордумы Великого Новгорода от "Яблока" Анна Черепанова.