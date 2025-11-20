Не менее 190 российских сирот-военных погибли на войне с Украиной

В ходе войны с Украиной погибли по меньшей мере 190 сирот и россиян, оставшихся без попечения родителей, подсчитали Сибирь.Реалии на основе публичных некрологов.

С начала вторжения на фронт уехали около шести тысяч сирот, четыре тысячи из них – вернулись, сообщила глава организации "Жизнь в твоих руках" Екатерина Горелкина. По её данным, в 2025 году на фронте находятся 1855 сирот, а погибли – 145 человек.

Сотрудники детских домов, с которыми поговорили журналисты Сибирь.Реалии, полагают, что реальное количество погибших сирот значительно больше 190.

С июля 2023 года в России действует закон, дающий сиротам право на внеочередное получение жилья от государства в случае подписания контракта с Минобороны. При этом известен случай в Иркутской области, когда жене сироты, погибшего на войне, в предоставлении квартиры отказали.

По данным Следственного комитета, в 2025 году в очереди на получение жилья стоят 184 выпускников детских домов. По сравнению с 2024 годом, очередь сократилась на 2%.

По данным Счетной палаты, в 2020 году в очереди на получение жилплощади в России в общей сложности стояли 191 тысяч человек. 24 тысячи граждан имеют на руках судебные решения о предоставлении им жилья. Следственный комитет в 2025 году возбудил 420 уголовных дел по фактам нарушений в этой сфере