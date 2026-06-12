Не менее 200 18-летних военных РФ погибли на войне против Украины

С начала войны против Украины погибли 226 055 российских военнослужащих, среди которых не менее 200 – 18-летние россияне. Личности погибших на основе открытых данных установили журналисты Русской службы Би-би-си, "Медиазоны" и команда волонтёров.

1 мая 2026 года на фронте погиб 18-летний Алишер Свирин – первый погибший военнослужащий 2008 года рождения. За несколько дней до российского полномасштабного вторжения ему исполнилось 14 лет.

Когда именно Свирин отправился на фронт, журналистам неизвестно. Они отмечают, что с учётом его возраста, он, скорее всего, провел на фронте не больше трёх месяцев. Похоронили его 28 мая на кладбище в Павловом Посаде.

Наибольшую долю подтвержденных погибших составляют добровольцы – почти 83 тысячи, затем идут неустановленные исследователями участники боевых действий – 49 тысячи человек, контрактники – 46 тысяч, заключенные – 25,5 тысяч и мобилизованные – 19 тысяч.

Высокая доля потерь среди добровольцев, как отмечается, связана с тем, что большинство из них проходит лишь минимальную подготовку, которая длится в среднем две недели, а некоторые попадают на фронт через несколько дней после подписания контракта.

Директор британского Центра правительственной связи Энн Кист-Батлер ранее в ходе своей первой публичной лекции заявила, что потери России в войне против Украины приближаются к 500 тысячам человек. Русская служба Би-би-си отмечает, что если учитывать мнение экспертов, которые считают, что анализ по открытым данным охватывает около 45–65% от общего числа погибших, то верхняя граница числа погибших российских военных может достигать 497 тысяч человек – близко к оценке Кист-Батлер.