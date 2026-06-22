Не менее 227 680 погибших. Новые оценки потерь армии РФ в Украине

Журналисты "Медиазоны" и Русской службы Би-би-си совместно с командой волонтеров подтвердили гибель не менее 227 680 российских военнослужащих с начала полномасштабного вторжения в Украину. С начала войны прошло 1577 дней – она уже превзошла по длительности и Великую отечественную, и Первую мировую, отмечает издание.

Журналисты устанавливают имена погибших по сообщениям из открытых источников: СМИ, заявления местных администраций, посты родственников в соцсетях и данные с кладбищ, и подчеркивают, что реальное число потерь российской армии в Украине может быть существенно больше.

Наибольшую долю погибших составляют те, кого исследователи назвают "добровольцами", то есть люди, которые по своей воле заключили контракт и отправились на войну – 83 384 человека. Подтверждена гибель 25 662 бывших заключенных и 19 149 мобилизованных. Кроме того, журналистам известно о гибели более 7,2 тысяч офицеров российской армии и других силовых структур.



По абсолютному числу установленных погибших лидируют Башкортостан и Татарстан. Среди погибших – 15 генералов: пятеро генерал-лейтенантов, семеро генерал-майоров, двое отставников и один бежавший в Россию генерал СБУ.



Ежегодно потери увеличиваются: в 2023-м и 2024-м годах они как минимум вдвое превышали показатели предыдущего года, причем пик каждый раз приходился на декабрь. Доля офицеров среди погибших при этом падает: если в начале войны на них приходилось до 10% потерь, то к ноябрю 2024 года этот показатель снизился до 2-3%.

Помимо поименного списка, "Медиазона" совместно с "Медузой" ведет отдельный подсчет убитых на войне российских военных на основе реестра наследственных дел. Согласно этим оценкам, с начала войны против Украины погибли примерно 350 тысяч военнослужащих РФ.

Последние западные оценки уровня российских потерь в Украине еще выше: