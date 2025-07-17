"Не менее 59 ударов ножом". Как ректор питерского вуза убийцу наградил

На официальном сайте петербургского Военмеха (БГТУ имени Устинова) в конце 2024 года появились фотографии студентов, участвовавших в войне против Украины. На этих кадрах они улыбались, стоя рядом с ректором, в руках – благодарности от вуза, где отмечают их "самоотверженность и стойкость" (сейчас фото удалены). Совсем недавно выяснилось, что на одном из снимков рядом с ректором позирует наркоман, садистски убивший несколько лет назад свою девушку и фактически избежавший наказания.

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На одной из опубликованных Военмехом фотографий друзья убитой в 2021 году Анастасии Лермонтовой с ужасом узнали ее бывшего парня, наркомана Федора Хижина. В 2021 году Новосибирский областной суд присудил ему 15 лет колонии, признав виновным в том, что он под воздействием мефедрона нанес Насте более 80 ударов, украл деньги с ее банковского счета, телефон и ноутбук. От нанесенных ран девушка погибла.

"Чудовище"

– Узнали об этих фото только в июле, а выложили их, оказывается, еще в декабре. То есть он еще с лета, когда поступал [в вуз], на свободе! А если учесть, что без серьезных увечий вернуться удавалось в основном ЧВКшникам [а не заключенным по контракту с Минобороны] – то значит, минимум, в 23-м вернулся. Волосы на голове от ужаса дыбом, если честно, что такое чудовище ходит на свободе. И как(!) ходит – многие его считают "приличным человеком", – говорит одна из подруг Анастасии Ольга. – Бедная Настя, такое солнышко, убита этим извергом. В суде объявили, что ударов было, минимум, 85! Тупым ножом и еще каким-то предметом. Только в голову и шею этот урод 48 раз ее ударил. Ей было всего 16 лет! А этот урод даже наказание за это толком не понес.

Убийство произошло на 18 этаже съемной квартиры в многоэтажном доме по улице Кошурникова в Новосибирске 6 марта 2021 года. Там 19-летний Хижин жил с 16-летней Анастасией. Согласно материалам дела, Хижин нанес Насте не менее 59 ударов ножом (следствие насчитало более 10 ударов ножом в шею), а затем ограбил – перевел с ее счета на свой 3 тысячи рублей, сдал в ломбард ее телефон, в комиссионный магазин за 7 тысяч рублей – ноутбук Анастасии стоимостью 50 тысяч.

На следующий день после убийства наступил 17-й день рождения Анастасии. В этот день Хижин уже уехал к подруге в Кемерово, в попытке скрыться. Там его и задержали.

– По дороге он попал в ДТП, высылал фото разбитой машины. Их подруга переслала полиции. Вроде бы, она договорилась встретить Федора в людном ТЦ, там его уже ждали полицейские. Совершенно обдолбанного, – говорит подруга Насти.

По словам подруг убитой, к марту 2021 года Хижин уже "плотно сидел" на тяжелых наркотиках. Накануне убийства Настя написала в своем твиттере: "мой парень нанюхался мефедрона и объ*банный отсосал другому парню".

На следующий день ее твит завирусился реплаями в духе: "вчера ты смеешься с этого твита, а сегодня узнаешь что этот долбоеб сука убил авторку твита. покойся с миром".

Друзья Насти уверены, что убийство Хижин совершил из-за наркотиков.

– Это не месть за ее твит, он уже тогда ничего не соображал и не читал. Ему срочно надо было найти денег на новую дозу, она отказала, они поссорились, тогда он убил Настю. На суде он даже сказал, что, мол, нужны были деньги на дозу, якобы "терял волю от наркотиков". Как-то так, – говорит Ольга.

31 августа 2021 года Хижина приговорили к 15 годам колонии за убийство и кражу. По словам подруг, он не просил прощения у матери Насти. Компенсацию и похороны оплатили его родители.

– Никаких слов [от мамы Насти] при мне особо не было, только крики и слезы. На поминках она только говорила в слезах, что Настя нас всех любит и не держит никакой обиды ни на кого (я с ней поссорилась в последнюю встречу). Говорила, что мы теперь все ее дети, очень была благодарна, что мы рядом и в 40 дней тоже приходили, – говорит давняя подруга Анастасии Валерия.

Все собеседницы Сибирь.Реалии признаются, что сильно отдалились от Насти, когда та начала встречаться с Федором и поступила в колледж. Поэтому не сразу "забили тревогу", хотя в твиттере Настя открыто называла Хижина "абьюзером и наркоманом", а в колледж приходила с синяками "после драки с Федей".

– Мы с ней познакомились в беседе во ВКонтакте, тогда еще это был основной мессенджер, она была по музыкальным интересам. Настя очень любила русский рэп, мы вместе ходили на концерты, большую часть времени просто гуляли на улице, общались, играли в баскетбол часто, мне кажется, это базовый досуг подростка, 80% свободного от школы времени – гулять. Мы с ней были знакомы достаточно, около пяти лет, имели много общих друзей, компанию, с которой старались проводить время каждый день. Каждый рос и со временем начали отдаляться, в силу того, что в компании был большой возрастной диапазон, на момент, когда виделись последний раз, ей было 16, мне 19. И потом она поступила в колледж, больше уже тратила время на учебу, пары стали длиннее, чем уроки в школе, стали реже видеться. Учеба и время с Федором – был ее основной досуг, – рассказывает Валерия. – По характеру она была простая, без каких-то склонностей и странностей. Очень улыбчивая, открытая, она находила общий язык с каждым, из-за этого у нас и была такая большая компания, которой мы все вместе общались: человек 10-15, если не ошибаюсь, все разные по характеру, но с Настей все были в хороших отношениях и все ее любили. Она была одним из немногих людей, которому предложишь пойти гулять, и она пойдет, вне зависимости от своих планов. Мы с ней могли общаться о личном, переписываться по ночам, она умела хорошо поддерживать, несмотря на то, что мы не были прям "лучшими друзьями". Ей это не составляло труда, быть рядом в трудную минуту. К своим почти 17 годам она даже не успела доучиться и понять, чего хочет от жизни, кем быть, знаю только, что хотела с Федором уехать в Питер. Где он сейчас, по иронии, и учится.

Несмотря на разницу в возрасте и занятость, Валерия продолжала общаться с Настей и считала ее своей подругой. Ее смерть стала для нее серьезным горем.

– Мы продолжали общаться, но уже очень редко, виделись за последний год один-два раза, так как она была одурманена отношениями и новыми "возможностям", которые жизнь ей открыла. Сейчас мне уже 24, я и все остальные друзья Насти уже взрослые люди, вся эта история откликается в памяти ужасом, как мы переживали эту потерю, будучи подростками, с неокрепшей психикой, – признается Валерия. – Я езжу к ней каждый год [на кладбище], она осталась для меня шестнадцатилетним солнышком. Мне очень больно вспоминать весь этот ужас, который она пережила, и сейчас, зная, что ее убийца на свободе, все будто бы вернулось во времени назад, от этой новости.

Подруги вспоминают, что в год убийства часто отказывались от интервью, считая, что говорить про Настю "будет некрасиво". Но сейчас изменили мнение, когда узнали, что убийцу выпустили на свободу "с почестями".

– Я снова испытываю такой же страх, панику, утрату, как и в 2021 году. Больше всего я боюсь представить, каково сейчас ее матери, вы не представляете, как она переживала такую утрату. Это несправедливый ужас, что сейчас такое происходит в нашей стране, и это далеко не единичный случай, это тысячи, которые выходят из мест заключения за особо тяжкие преступления, убивавшие даже детей. И они живут дальше, выходя из тюрьмы посредством "СВО", – делится одна из подруг Насти.

"Тюрьма не страшное место"

Друзья убитой согласились на разговор в том числе в надежде, что резонанс как-то повлияет на наказание Хижина.

– Они будут жить дальше, возможно, строить семьи, иметь детей, и даже, скорее всего, такие факты из их биографии со временем забудутся или будут тщательно скрыты, но я надеюсь, что в жизни это все равно не останется безнаказанным, – говорит одна из подруг Анастасии по поводу вернувшихся с войны убийц. – Понимаете, его [Хижина] простили и начали поддерживать даже его родители, которые раньше чувствовали вину за это. Они даже не защищали его в суде, полностью покрыли расходы на похороны и прощание – оно было шикарным, в самом дорогом похоронном доме Новосибирска, ей сделали красивый монумент, но это ничего не меняет, деньги не закроют никакую боль. Тем более, что сейчас он вышел и учится в Питере при их поддержке. Потому что сам он не имеет ничего за своей спиной, я думаю, что его родители попросту "переобулись" и помогли ему оказаться на свободе и 100% его полностью сейчас поддерживают финансово. Родная кровь, он их сын, но у меня это все вызывает смешанные чувства. Насчет компенсации (Федор Хижин по решению Новосибирского областного суда должен был компенсировать матери убитой материальный ущерб в размере 338 тысяч рублей и моральный – в 1 миллион рублей) – возможно, они ее выплатили. Мама Насти ничего не говорила и с журналистами по-прежнему не хочет общаться.

Из судебных карточек известно, что после приговора Хижин несколько раз безуспешно пытался смягчить наказание. Последний раз его апелляцию отклонили в 2023 году. И больше попыток с его стороны не было. По этой причине друзья Насти считают, что два года назад Хижин уже вышел из колонии, получив президентское помилование.

– А потом как ЧВК-шник смог по квоте поступить в питерский вуз, где мечтала учиться Настя. И там же получил благодарность ректора. Мерзость какая, – комментирует подруга Ольга.

В письмах из СИЗО (есть в распоряжении редакции), которые Хижин передал свидетелям по делу через подругу убитой Валерию, он писал, что изначально не планировал сидеть в колонии дольше 4-5 лет и рассчитывает выйти по УДО.

"…Тюрьма, на самом деле, не такое страшное место, как может казаться. Насчет Насти меня очень мучает совесть, я еле сплю, закрываю глаза и снова вся эта картина перед глазами, я до сих пор до конца не понимаю, зачем я это сделал… Утром 14 марта я попытался покончить с собой, но, как ты уже видишь, успехом не увенчалось… …Мне очень жалко ее мать, мне очень страшно представить, что она переживает. Бог мне судья. Я надеюсь выйти годов через 4-5 по УДО, я еще надеюсь стать нормальным человеком. Это все случилось только из-за наркотиков. Я слышал, что дело довольно резонансное и про него много пишут, в том числе разные версии причины убийства. Я ни в коем случае не убивал ее из-за денег… не знаю, когда это дойдет до тебя, поэтому с наступающим днем рождения", – пишет Федор письмо своим друзьям Дарье и Сергею, проходившим свидетелями по делу. После совершения убийства он написал им о том, что зарезал Настю.