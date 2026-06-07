Не менее четырёх человек погибли в результате удара России по Украине

В ночь на воскресенье 7 июня российская армия запустила по Украине 236 ударных дронов, из которых 215 удалось сбить. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, есть попадания в 13 местах и падения обломков в девяти.

В Запорожье и области в результате российских атак один человек погиб и еще 25 ранены, сообщает глава областной военной администрации Иван Федоров. Город Запорожье частично остался без электроснабжения. "Энергетики уже работают, чтобы подключить потребителей", – написал Фёдоров. Он не уточнил, по какому именно объекту был нанесён удар.

Украинская служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате удара российского дрона по пригороду Запорожья убит водитель маршрутного микроавтобуса. По предварительным данным, водитель стоял на конечной остановке маршрута. Фёдоров уточнил, что маршрутное такси было атаковано россиянами FPV-дроном в поселке Кушугум.

Украинская полиция сообщает, что в минувшие сутки российские военные продолжали обстреливать Сумскую область, в результате чего ранения получили пять человек, один местный житель погиб. По данным полиции, обстрелам подверглись 46 населенных пунктов.

Помощник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что с начала июня Россия активизировала удары по дорогам, соединяющим Харьков и Сумы. По его словам, для этого выбран участок в районе Богодухова Харьковской области, который расположен ближе всего к границе – на расстоянии 20 километров.

Ударам российских беспилотников подверглись также Одесса и Черноморск. По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, в Одессе загорелось нежилое здание, 41-летний житель получил осколочные ранения. В Черноморске повреждены жилые дома, газовая труба, здание на территории храма и два грузовых автомобиля. Жилые дома также повреждены на территории Черноморской громады, пишет Кипер.

В Херсонской области 14 человек получили ранения в результате российских ударов. Как говорится в суточной сводке Херсонской областной военной администрации, удары наносились по объектам гражданской инфраструктуры: повреждены восемь многоквартирных и 15 частных, водонапорная башня, вышка сотовой связи, хозяйственные постройки, сельскохозяйственная техника и частные автомобили.

В результате российский ударов по Днепропетровской области погиб 59-летний житель, еще один получил ранения. По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, за ночь два района области более 20 раз подверглись атакам беспилотников и авиабомб.

В Чернобыле беспилотник ударил по хранилищу отработанного ядерного топлива, сообщает компания "Энергоатом". "Частично разрушено здание приема контейнеров (в нем отработанное ядерное топливо не хранилось). Очаг возгорания площадью 40 квадратных метров был оперативно локализован и полностью ликвидирован. Пострадавших среди персонала нет", – говорится в сообщении "Энергоатома". Радиационная обстановка остается в пределах нормы.

Россия также атаковала два поисково-спасательных судна Украины в Черном море, сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба. "Противник нанес удары по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, которые выполняли гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора. К сожалению, есть пострадавшие. Продолжается эвакуация катерами Военно-морских сил ВСУ", – пишет он. Украина обвинила Россию в нарушении норм международного права.