Не международная. Как изменилась книжная ярмарка Non/fiction

Проходившая в Гостином дворе в Москве книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction в этом году не изменила своего полного, развернутого названия. Она по-прежнему значится международной. Только на этот раз заявленный статус не соответствует действительности. Впервые за историю существования ярмарки, то есть с 1999 года, зарубежных участников нет – из-за международных санкций.

На ярмарке, помимо крупных коммерческих игроков типа АСТ и ЭКСМО, представлены и небольшие независимые издательства интеллектуальной литературы. Перед открытием состоялись многочисленные дискуссии об уместности книжного форума на фоне вторжения России в Украину и участии в ярмарке интеллектуалов с антивоенной позицией. Солидарности достичь не удалось, выбор остался за каждым книгоиздателем.

Любопытны идеологические рамки ярмарки. На стенде издательства "Питер" прошли презентации книг Игоря Караулова и Анны Ревякиной, активных сторонников "спецоперации". А вот имена ЛГБТ-авторов прямо во время ярмарки вымарывались из анонсов, а их книги снимались с продаж.

У нынешней ярмарки номер 24, но под этим номером она должна была состояться еще весной. Тогда ее отменили, сославшись на трудные в экономическом отношении времена и не упомянув геополитику. В компании “Экспо-парк выставочные проекты” (а это бессменный организатор Non/fiction) вынуждены были заявить: В настоящее время вся книжная индустрия испытывает серьезные затруднения, связанные с недостатком бумаги, комплектующих и расходных материалов для типографий, увеличением сроков печати, логистикой, проблемой с финансами и кредитными ставками и другими организационными вопросами. Это, а также проблемы, связанные с отзывом лицензий на издание книг иностранных авторов, стали причиной того, что многие российские издатели и их зарубежные коллеги были вынуждены отказаться от участия в ярмарке интеллектуальной литературы non/fictioN весна.

Так называемая "спецоперация" как причина отмены не упоминалась, но и так все было понятно. Как раз в тот момент Россию в массовом порядке покидали известные бренды, рвались международные связи. Ну, а теперь в дирекции Non/fiction настаивают: не все потеряно. “Будем потихоньку поворачиваться на Восток: планируем в рамках ярмарки провести бизнес-переговоры с коллегами из Ирана и Китая”, - заявил генеральный директор Экспо-парка Василий Бычков.

Ровно год назад на Non/fictio№23 был организован сбор пожертвований в помощь признанному в России "иностранным агентом" Международному Мемориалу. На стенде этой общественной организации, помимо книг, стоял прозрачный ящик для денег. Средства "Мемориалу" были нужны, поскольку шли бесконечные судебные заседания – Генеральная прокуратура настаивала на ликвидации НКО.

Нынешняя ярмарка тоже не обошлась без благотворительной акции, правда, теперь собирают не деньги, а книги. И не в помощь правозащитникам, а, как заявлено, для "народа Донбасса". Дескать, ему "необходимы книги для школ, учебных заведений, библиотек". У молодого человека бейджик с надписью "организатор". Он охотно отвечает на вопросы.

– За дни работы ярмарки мы собрали около пяти тысяч книг. Недавно подходил человек, который только что приехал из Донбасса. Он сказал, что там, действительно, большой дефицит книг. Что люди жалуются, что нечего читать.

–​ Встречались негативные отзывы по поводу этой акции?

– Здесь такого не было, но вне ярмарки я слышал это, бывало такое. Якобы людям нужны не книжки, а еда, обогреватели и строительные материалы.

–​ То есть недовольны были выбором даров, а не самой акцией?

– Да, выбором. Но я считаю, что духовная пища тоже нужна.

Незадолго до ярмарки интеллектуальной литературы в Гостином Дворе проходил очередной Российский Антикварный салон, организованный тем же самым Экспо-парком. На благотворительный аукцион "в помощь в восстановлении Луганской народной республики" было выставлено 25 лотов. Все эти произведения русских живописцев XIX века суммарно продали за четыре миллиона рублей. Тот же Василий Бычков сообщил: "Каждый из нас сейчас не имеет право оставаться в стороне. Мы поддержали инициативу галереи "Альтруист" и планируем продолжать эту инициативу на наших ярмарках".

Похоже, настали такие времена, что ни одно крупное культурное мероприятие в России не может случиться без объявления поддержки того, что Россия делает в Украине. Поддержки хотя бы в форме благотворительной акции.

При всём этом фоне, ярмарка Non/fiction по-прежнему остается событием, достойным внимания любителей умных книг. Назову для примера две книжки двух "нежелательных" для государств авторов. Издательство "Альпина нон-фикшн" представляет переведенную на русский язык книгу воспоминаний знаменитого китайского художника и диссидента Ай Вэйвэя "1000 лет радостей и печалей". Автор утверждает:

"Упрямое выживание исконных художественных традиций показало, что наше узколобое авторитарное государство никогда не сможет переделать нашу культуру на свой лад. Эти вещи существовали до нынешнего порядка, и они переживут его".

Новинка издательства “НЛО” – книга ректора Шанинки Сергея Зуева “Университет. Хранитель идеального”. У книги есть элегантный, в стиле романтизма, подзаголовок – “Нечаянные эссе, написанные в уединении”. Только вот уединение было вынужденным. Свой “Университет” Сергей Зуев писал в течение девяти месяцев, проведенных в следственном изоляторе. Последний раздел посвящен научной составляющей, без которой современный университет немыслим, в частности академическим свободам, а с этим сейчас в России большие проблемы.

На нынешней Non/fiction в центре внимания не художественная литература, а научное знание. Книгам такой тематики отведен главный павильон. Внутри павильона оборудована зона, где с комфортом можно приобщиться к знаниям по разным дисциплинам. Выбираешь на тачскрин-панели тему, ложишься на один из восьми упругих матов, и над головой на экране включается видеозапись лекции или беседы с ученым. Спрашиваю сотрудника, который следит за работой аппаратуры, кто подготовил этот проект?

- Политехнический музей. Тут и стенд с книжками музея есть. Выбрать можно одну из 16 лекций. Ложитесь, надеваете наушники и смотрите. По моим наблюдениям, редко, кто досматривает до конца. Это, в основном, взрослые люди. Молодые быстро встают. Для них это так, по приколу. А еще многих в сон клонит, много людей тут крепко засыпают.

Что до социально-политической составляющей, то на ярмарке, как и в прошлые годы, есть возможность ознакомиться с полярными взглядами. Издательским дом “Аргументы недели” устроил встречу с сенатором Алексеем Пушковым и его супругой писательницей Ниной Пушковой. Оказывается, есть такая писательница. Куда более серьезный разговор состоялся на презентации изданий “Нового литературного обозрения”. Андрей Колесников, автор книги “Пять пятилеток либеральных реформ” отвечает на вопрос, который сейчас мучает многих. Почему попытки современного российского общества преодолеть несвободу, потерпели поражение и сменились реакцией?

– Все люди хотят реформ, но никто не хочет за них платить. Не хочет платить ни элита, ни лидеры, ни обычные граждане. Соответственно, получается, что, если реформы не дают молниеносного результата, то в низах происходит разочарование, а в элитах торможение. Другой разговор, что если вы хотите остаться во власти, нужно пойти навстречу реформаторам, немножко поиграть с ними, а потом сохранить свои позиции. И тогда реформаторы становятся изгоями. Реформы, как правило, тонут в компромиссах и увязают в недовольстве людей. А власть должна это недовольство учитывать.

Недостаток реформ последнего тридцатилетия в том, что они были исключительно экономическими. Но следует понимать, что без политических свобод любая экономическая реформа захлебнется. К этому мы, собственно, и пришли. Попытки авторитарной модернизации не были успешны, – говорит Андрей Колесников.

В былые годы литераторы, почитатели таланта Д.А.Пригова, устраивали веселую акцию "Крик кикиморы" на стенде издательства НЛО. Соревновались, кто громче произнесет приговские строки. На этот раз веселиться сочли неуместным, не те времена. Сели за длинным столом с нехитрой снедью и алкоголем и устроили поэтические поминки, напомнив еще и о похожей акции группы "Война".