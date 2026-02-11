"Не предам". Украинский скелетонист отказался снять шлем с фото погибших товарищей

Трое убитых при бомбардировке Славянска, траур по шести погибшим в Богодухове Харьковской области
Замедление мессенджера Telegram в России
Стрельба в школе в Канаде, не менее 9 погибших
Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Ереван и Баку
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отказался выполнить требование МОК не использовать во время Олимпийских игр шлем с фото погибших украинских спортсменов
Константин Богомолов попросил министра культуры России Ольгу Любимову освободить его от обязанностей ректора школы-студии МХАТ
Умер переводчик с итальянского языка Евгений Солонович