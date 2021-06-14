"Не прививаться – безумие!" Соцсети о новом витке пандемии

В России началось лето - а вместе с ним и рост заражения коронавирусом. Больницы снова переполнены, ежедневное количество больных даже по официальным данным, которым уже никто не верит, перевалило за десять тысяч и каждый день увеличивается. И главными очагами болезни снова стали Москва и Петербург, где к тому же проходят матчи чемпионата Европы по футболу.

Вот что пишет главврач Скорой помощи Петербурга Лев Авербах:

Пандемия. Санкт-Петербург. Город трёх революций. Культурная Столица, где даже такие посты без мата. [...]

Знающие люди, и я в том числе, говорили и писали, будет третья волна, надо готовиться, чтобы не было коллапса. Готовились и очень активно, только ни к тому, готовились к ПЭФу, к футболу, к нему до сих пор ещё готовятся, к Алым парусам… [...]

Мне кажется, принцип у них был такой - а может само рассосётся… Неа, не рассосётся, наоборот.

А ведь у нас, как в прошлом году было время подготовится, «третью» волну, а правильнее третий эпидемический подъём, ждали в конце апреля - в начале мая, а началось сейчас.



Что же сегодня.



1. Колоссальные очереди из Скорых в приемные отделения городских стационаров, принимающих ковидных пациентов.

2. Длительные, многочасовые (до 12 часов бывают) задержки в приезде Скорых к пациентам.

3. Много тяжёлых пациентов и достаточно молодых (среднего возраста). В стационары поступают, и не болевшие, и переболевшие в разный период времени, и привитые.

4. Стационары переполнены и пациенты лежат в коридорах.

Нет мест в больнице Боткина, в больнице Святого Георгия, в Покровской больнице, в Александровской, в больнице номер 40 в Сестрорецке, в 122 больнице, в Заре, в Ленэкспо. Нет от слова «совсем».

Сейчас в этих стационарах города происходит экстренная выписка пациентов, чтобы освободить места, хорошо если не будут выписывать недолеченных…

Сегодня открыли Госпиталь ветеранов, там, наверно, пока места есть.

Напомню всем известную истину - спасение утопающих, дело рук самих утопающих.

Срочно надо вспомнить про дистанцию, про резкое уменьшение количества контактов, про респираторы.

Берегите себя, без вас самих никто вас не убережёт.

Кирилл Шулика

Кстати, Санкт-Петербург по числу суточных заражений коронавирусом - самый зараженный город из всех 11, что принимают ЕВРО. Больше не выявляют нигде. При этом 50% это максимальная вместимость арены, если исключить Будапешт, где разрешена 100% заполняемость. И это вместе с Глазго и Баку единственный город, где не нужны медицинские справки о ПЦР или вакцинации. Зато нужен бессмысленный паспорт болельщика.

Кроме того, самый зараженный город взял у Дублина еще три дополнительных матча. Столица Ирландии отказалась от турнира из-за коронавируса.

Государство-ковидиот.

Михаил Виноградов

5853 инфицированных по официальным данным в Москве за сутки – это 3-й показатель с начала года. Больше было только 1 января (5907) и 14 января (5893). Во время первой волны цифра была выше только дважды – 7 и 11 мая. Во время второй волны бОльшие цифры встречались между 6 ноября и 14 января (рекорд 24 декабря 8203).

Цифра по России – 12505. Во время первой волны такого не было ни разу (максимум был 11 мая 11607). Во время второй волны с 10 октября по 22 февраля цифры были заметно выше и доходили до 29,9 тыс.

Это я просто для понимания, а не для легитимации очередных штрафов и проверок масочного и странного перчаточного режима.

12 тысяч больных в день в России было в пятницу, когда был написан пост, сейчас цифра по России уже существенно выше.

Анна Монгайт

7704 новых заболевших в Москве ! Охренеть! На 1000 больше, чем вчера . Так нас окончательно посадят в локдаун . И никуда уже не впустят в мире

Сергей Шпилькин

Для памяти: сегодня официальное количество заболевших по Москве (7704) превысило официальное количество заболевших по остальной России (7028). Такое бывало только в самом начале эпидемии, в последний раз 12 мая 2020 года.

Понятно, что эти числа (особенно по России) отражают не только реальность, но и дрожание левой икры начальства, но момент примечательный.

Ну и чтобы два раза не вставать: московский рекорд заболеваемости (8203, 25 декабря 2020 г.) будет побит если не завтра, то в ближайшие дни.

UPD ну и скорее всего Москва опять сработает локомотивом: "отходники" поедут на длинные каникулы по домам и развезут новый штамм.

Есть, правда, и более экзотические версии того, кто развозит новые штаммы.

Нового витка эпидемии можно было бы избежать по крайней мере в столицах: прививки в Москве и Петербурге доступны ещё с конца прошлого года. Но горожане не спешат прививаться.

Вот что пишет главврач образцово-показательной московской больницы Коммунарка.

Призывает вакцинироваться и главврач 52-й больницы в Москве Марьяна Лысенко:

Друзья, коллеги, пациенты!

Уверена, вы все следите за ситуацией с коронавирусом, а она такова сейчас, что мы в последние недели наблюдаем резкий скачок заболеваемости. К сожалению, прирост заболеваемости — естественный процесс в условиях недостаточного коллективного иммунного ответа, на создание которого с помощью вакцинации хотя бы к началу лета мы очень рассчитывали.

Увы, на сегодняшний день мы его не имеем в той степени, которая могла бы защитить нас от нового эпидемического подъема.

Результат прививочной кампании сейчас непропорционален тем усилиям, которые предпринимает руководство города, чтобы обеспечить максимально доступную, комфортную вакцинацию по месту жительства или работы.

Эпидемия движется по обычному своему пути развития. И пока мы все не привьемся или не переболеем, что значительно хуже, и не выработаем коллективный ответ на вирус, история эта не то чтобы не закончится – она даже не стабилизируется.

Мы больше года живем в очень стесненных жизненных обстоятельствах. У многих погибли близкие люди, переболевшие страдают от последствий ковида, который никогда не проходит бесследно. И наша обычная жизнь не такая как раньше. Хочется жить полноценной жизнью, не тревожиться за своих родных, общаться, путешествовать, и поверьте, что нам, медикам, этого хочется не меньше, чем всем остальным, а может быть, даже и больше — ведь мы видим боль и страдания наших пациентов нон-стоп. Да, сейчас система здравоохранения справляется с ситуацией достаточно хорошо, но это не значит, что мы должны работать в постоянном напряжении сил. Кроме того, есть другие болезни, требующие нашего внимания.

Как можно в этой ситуации не стремиться что-то изменить и не дать возможность вернуться к привычной жизни – мне это непонятно. Что нужно еще сделать, сколько раз рассказать про вакцину, чтобы люди осознали, что она безопасна, эффективна и способна решить многие проблемы как одного человека, так и общества в целом?

Наряду с понятием коллективного иммунитета есть понятие коллективной ответственности. Человек, живущий в обществе, должен уважать право другого человека не заболеть, не погибнуть, не получить осложнения, не стать инвалидом, — последствия ковида могут оказаться порой более неприятными, чем сам ковид. То, что происходит сейчас — именно коллективная безответственность оказывает влияние на формирование коллективного иммунитета. Тем более мне непонятна позиция некоторых врачей, которые в отсутствие веских противопоказаний не рекомендуют пациенту прививаться.

Во всем мире история вакцинации — это история побед над множеством особо опасных инфекций. Коронавирус – очередная из них. Если есть выбор болеть или не болеть – здравомыслящие люди должны выбирать второй вариант развития событий. Ковид так или иначе коснется всех. Важно только понимать, в какой степени, и как сделать так, чтобы этот контакт не стал трагичным.

Убедительно прошу принять каждого разумное и единственно верное решение в пользу вакцинации — во имя спасения себя и своих близких людей. Благодарю всех, кто это уже сделал.

Александр Плющев

Вот у меня вопрос к уважаемой Марьяна Лысенко. Она винит людей, которые не хотят прививаться, хотя московские власти сделали для них все возможное. А ничего что не так давно на 70-тысячном стадионе был огромный митинг-концерт, зрители которого были в большинстве своём без масок и дистанции? Ничего, что по телику идёт антипрививочная кампания, в виде обличения недостатков западных вакцин? Ничего, что Путин долгое время отказывался прививаться, а потом вроде бы привился, но не под камеры? Ничего, что вообще эпидемия - явно не главный приоритет властей? У вас, доктор, только к неразумному населению вопросы? К властям совсем нет или это другое?

Впрочем, судя по тому, что госпожа Лысенко не отказалась от предложения пойти в депутаты, понятно при какой поддержке, вопросов к властям у неё точно нет.

Вопрос прививок объединяет либералов и лоялистов.

Иван Давыдов

Привет, друзья.

Мы заболели модной болезнью. В ночь на четверг почувствовал себя как-то странно, кольнуло неприятное подозрение. Решили провериться, вызвали на дом от друзей из модной клиники медсестру с модным тестом на антиген (не хвастаюсь знакомствами, это просто важно для развития сюжета).

Тесты положительные и у меня, и у Кати. Коронавирус.

Сразу скажу – пока все сносно, хотя, конечно, неприятно. Что дальше будет – увидим, понятно, что это печальная лотерея, но пока особо жаловаться грех.

А теперь история про сверхэффективную московскую медицину.

Результаты тестов, естественно, передали куда положено, и утром в пятницу к нам пришла врач из районной поликлиники, очень милая девушка. Посмотрела бумаги, сказала, что это вообще не тесты, что надо сдавать ПЦР, как все, и что к нам придет медсестра. И дать нам подписать согласие на самоизоляцию она не может до результатов ПЦР.

Ну, нет – так нет. Мы спорить не стали. Но мы все равно с четверга сидим дома, мы честные люди.

Минут через пять она позвонила. Сказала, что посоветовалась с коллегами, что тест, который мы сдали, отличный, и что ему можно верить. Соответственно, мы официально больны, а согласие на подпись завтра принесет другой врач. Новые тесты сдавать не нужно.

Сегодня действительно пришел другой врач. И спросил, где наше согласие на самоизоляцию. Мы сказали, что нам его вчера не дали, и что он должен был принести его сегодня. Он озадачился и ушел.

Но! Это не финал.

Потому что через полчаса пришла медсестра с ПЦР-тестами. Ничего, говорит, не знаю, меня послали, я пришла. Ну мы сдали, дело нехитрое. Бодрая веселая женщина произнесла откровенную речь о царящих в Москве порядках и пообещала, что результаты будут завтра.

Никого из этих усталых людей, занятых важной работой, винить не хочу. Но некоторые, мягко говоря, проблемы с менеджментом налицо.

В общем, кому обещал встретиться – не обессудьте, чем дело кончится, не знаю, а главное – не повторяйте наших ошибок. Мы все тянули с прививкой и дотянули. Идите, прививайтесь, все всерьез.

Антон Красовский

Поздравляем, друзья. Поздравляем с новым мини-локдауном (причем, учитывая скорость роста числа больных, не сомневаюсь, что скоро ограничений будет еще больше). Поздравляем, потому что виноваты в этом именно вы.



Не Путин, не Собянин, не кто-то еще. А вы, те, кто кривит лицо, проходя мимо (бесплатного!) отдела вакцинации в торговом центре.



Вторая волна пандемии обнажила две большие проблемы нашего общества: это его крайний инфантилизм и катастрофический уровень образования.



В результате чего диалоги о необходимости вакцинации напоминают разговоры с тридцатилетним аутистом, пускающим слюни изо рта:



"Чтобы тебя не сбила машина, дорогу надо переходить только на зеленый свет.



- А вот у меня все знакомые на красный перебегают, и ничего!



Да, но шанс умереть, перебегая дорогу на красный, гораздо выше.



- А я вот читал вчера в новостях про то, как людей при переходе на зеленый сбили!!



Ну да, стопроцентной гарантии при переходе дороги не бывает. Но есть же минимизация рисков…



- Вот когда увижу примеры того, как Путин переходит дорогу на зеленый свет, тогда поверю!!1"



Впрочем, ничего нового. Ровно эти же люди думают, что ремни безопасности на задних сиденьях придумали американцы в целях порабощения русской свободы духа.



Ну откройте вы статистику и почитайте. Вот Венгрия, например. Там разрешено колоть и «Спутник», и Астразенеку, и Синофарм, и Пфайзер, и Модерну. Вот цифры: вакцинировано такой-то вакциной столько людей, случаев заражения среди них столько-то, смертей - столько.



Прививка не даёт вам гарантии защиты от коронавируса. Она только снижает вероятность заболеть, а главное - вероятность заболеть в тяжёлой форме. Это вопрос риск-менеджмента, а не волшебная таблетка от всего.



Но сравнивать цифры слишком сложно. Управление рисками - это не про нас.



Израиль вакцинировался почти полностью. Число заражений снизилось драматически, смертей почти нет. Калифорния вакцинировалась, ограничительные меры снимаются.



И только там, где каждый считает себя умнее остальных - число больных растёт и будет расти.

Алексей Мананников

Никогда не победят того народа, который вымрет сам.

В лёгком изумлении от ковидной Москвы.

В Паттайе, если я забывал надеть маску, охранник на выходе из кондо подскакивал и напоминал: "Mister! You forgot your mask!" На улице трудно было встретить людей без маски, только некоторых из утренних и вечерних бегунов вдоль набережной. При входе в любую лавку измерение температуры, санитайзер на руки и регистрация посещения через телефон или запись в журнале, а как иначе выявить источник заражения?

В утреннем вагоне московского метро из 14 человек шестеро были без масок, у остальных маски прикрывали только рот и шею. Зашёл в четыре магазина, маски от посетителей требовали только в "Ленте" и только при входе, потом можно снять. В остальных заведениях помельче их не носили даже продавцы.

Собственно, короновирус не пластиковый стаканчик, власти не угрожает. Наоборот, подведомственный властям народ раздражает не эпидемия, а противоэпидемические меры, потому они лишь провозглашаются, но не реализуются. И так сойдёт.

Сергей Марков

В Москве объявлены длинные выходные фактически с 12 по 20 июня. Причина - надвигающаяся на столицу России 3я волна эпидемии коронавируса. Главная причина эпидемии - люди ленятся прививаться, боятся прививаться, подозревают какие то заговоры путем вакцины. Если это безумие отказа от вакцинации продолжится, то Москву а потом страну ждут ужасы новой эпидемии. Ждут ужасы нового закрытия экономики. Ждут ужасы увольнений, безработицы, бедности. Ждут ужасы бунтов и их подавления. Ждут ужасы новых тысяч смертей и сотен тысяч тяжёлых болезней, которых можно избежать. Сегодня гражданский долг каждого пойти прививаться сам и уговорить пойти прививаться всех своих родственников и знакомых. Или и выполняй свой гражданский долг! Иди прививайся от ковида!

Алексей Цветков

Прокручивая ленту, впадаю в трепет. Все время новые случаи чумы. И новые смерти. Или люди полагают, что это другое. Это, скорее всего, не другое: одна из диковин этого сезона заключается в том, что гриппа практически не было из-за карантинных мер — даже самых неряшливых. Это не грипп.

Судя по тому, что я читаю (не буду обременять ворохом ссылок по-английски), Россия сейчас — в самом центре шторма, смертность в пересчете на население выше, чем в США, может быть самая высокая в мире. И хуже всего, что переболеть — совершенно не значит испустить вздох облегчения. Множество последствий, иногда очень тяжелых.

Пожалуйста, носите маски в закрытых помещениях, соблюдайте дистанцию. И пожалуйста, прививайтесь! В том числе переболевшие — никто пока не знает, сколько длится естественный иммунитет и насколько он надежен.

Я очень надеюсь еще свидеться со многими из вас. С живыми и здоровыми.

Александр Браверман

Taк, давайте я ещё раз выйду из фб-подполья и напишу очевидное, да ещё и длинное. Да, опять про вирус, но возможно среди читающих это всё же есть кто-то, кому это будет полезно.

1) В России вообще и в Москве в особенности в последние две недели опять наблюдается заметный рост вируса. Официальной российской статистике доверять, конечно, глупо, но думаю, что динамику она отражает более или менее верно. А цифры заражений в последнюю неделю выглядят так: 9163, 9429, 9977, 10407, 11699, 12505. Израиль уже 2 недели назад сделал Россию красной страной (что в израильском случае означает, например, что даже привиты израильтяне по возвращении из России должны две недели сидеть в карантине), думаю, что сейчас много кто - даже из тех, кто пускает россиян - этому последует.

2) Вокруг опять куча сообщений о смертях от ковида - не в самом близком моем кругу, но в следующем. Все случаи, о которых я слышу в последние дни - это непривитые люди.

3) Совершенно очевидно, что это не кончится НИКОГДА, пока существенная часть населения не привьется. В России привито около 12% населения - статистически это незначимая цифра вообще. Какой-то эффект может наблюдаться только начиная от 35-40%, серьёзный эффект - после 50% (так показывает опыт уже многих стран). В Америке, Канаде, Израиле и всех странах Евросоюза (кроме, кажется, Болгарии) одной дозой привито больше 40% населения (не взрослого, а вообще), во многих странах (Израиль, Канада, Соединенное Королевство) привито больше 60%).

4) Kaчество вакцины, разумеется, имеет значение. И тут надо понимать следующее: в России есть ОДНА вакцина - это Спутник. Понятно, что у нее все равно не было настоящих клинических испытаний по западному образцу (хотя в первом приближении все же были), и данных у нас меньше, чем про "западные" вакцины (хотя некоторое количество разумных данных из Аргентины и Сан-Марино в последние месяцы появилось), но всё указывает на то, что эффективность у неё достаточно высокая, а проблемы с безопасностью как минимум не больше, чем у других векторных вакцин. Всякие ковиваки и эпиваки вакцинами не являются. Точнее, так: эпивак (который из Новосибирска) является очевидным фуфлом по всем параметрам. Ковивак - который сделан из инактивированного вируса - скорее всего не совсем плацебо, но а) данных про него вообще никаких нет б) никому в мире до сих по не удалось сделать осмысленную вакцину из инактивированного вируса. Весь 3-й мир прививается именно такими китайскими вакцинами, и если посмотреть, скажем, на Чили, то видно, что эффективность их очень низкая (самая оптимистичная оценка - 40%, но скорее всего сильно меньше). В России ситуация уникальная - это единственная страна не "первого" мира, где есть более или менее работающая вакцина (хотя скоро эта ситуация изменится - Байден вчера обещал положить в международный банк вакцин для бедных стран 500 миллионов доз Пфайзера), но где привито статистически ничтожное количество людей.

5) Могут ли быть от Спутника серьезные осложнения? Наверняка - да, но вот за последний месяц вокруг меня (в разных странах) умерло от ковида несколько человек возраста 40 с небольшим. По-моему, соотношение рисков тут совершенно ясное. Не прививаться является безумием. Все врачи, которым я более или менее доверяю, уверены, что НИКАКИХ противопоказаний против прививки не существует.

Все хронические болезни - это причина прививаться, а не наоборот.

6) Последнее. Я хотел высказать свое мнение, но не хочу на эту тему ругаться. Если вам есть что сказать по существу, то comments are welcome.

С вами был ваш Капитан Очевидность.

Илья Шепелин

Приехала подруга из Омска. Говорит, там вообще не проблема КУПИТЬ сертификат о вакцинации. Люди покупают, чтобы не ставить прививку, но получить разрешение, например, на работу в сфере обслуживания. Цена вопроса — пара тысяч

Боже, и наверное, это делают те же самые люди, что не пристегиваются и вставляют вместо ремня безопасности заглушку. Вот кого они пытаются обхитрить

Алексей Живов, главврач Ильинской больницы в Подмосковье, требует от Собянина ввести обязательную вакцинацию медработников. Собянин ещё с зимы завоевал себе репутацию единственного российского руководителя, серьёзно относящегося к пандемии, поэтому в минуты кризиса все обращаются за помощью к нему. Правда, в конце поста Живов опомнился и потребовал того же от правительства, которое вроде и должно заниматься такими вещами.

«Спокойно всё», сказал про Российскую эпидемию COVID-19 министр здравоохранения страны ещё в начале июня, во время ПМЭФ’21, видимо для того, чтобы не портить благостную картинку. Но насколько всё «хорошо» видно из простой динамики заболеваемости за 3 последних дня отраженной в отчетах оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Страна и Москва прибавляют 10-15% заболевших в день. Питер, к слову, очевидно скрывает истинную заболеваемость. Больницы переполняются, а цифра заболеваемости незыблема. Вооружившись простой арифметикой понятно, что это слишком далеко от истины. Вот только зачем, не могу понять? Чтобы чемпионат Европы провести? [...]

Глубокоуважаемый Сергей Семёнович, прошу Вас, почти умоляю: СРОЧНО ВВЕДИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ВСЕХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ! Это даст руководителям медицинских учреждений великолепный инструмент, ресурс и возможность сберечь кадры, не работать с диким перенапряжением сил. И ведь это по сути правильно!!! Без обязательной вакцинации против кори и гепатита Б медицинские работники к работе не допускаются. Так а чем коронавирус то «хуже»? Ведь таких разрушений жителям земли ни одна корь и не один гепатит за всю историю не принесли. Так ну же, давайте! В чем проблема? А потом обязательная вакцинация работников сфер образования, транспорта, общественного питания, развлечений. Иначе ведь до катастрофы не далеко и апокалиптические сценарии могут стать реальностью, ведь сколько там не декларируй победу над эпидемией и не вешай награды, всем уже должно быть понятно - пандемия коронавирусной инфекции не в прошлом. Она с нами надолго, а может быть и навсегда. Особенно если мы так и не будем массово прививаться и столь же массово пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

P.S. Данное сообщение можно расценивать как официальное обращение и не только к мэру Москвы, но и к руководителю Правительства России. Пора уже давно вводить обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции медицинских работников всей страны.

P.P.S. Для меня было очевидно ещё в марте-апреле, что на фоне полного игнорирования населением средств индивидуальной защиты и повального нежелания прививаться, начало 3-й волны эпидемии в России неизбежно. Я всем говорил, что в конце мая, в июне мы увидим резкий подъем заболеваемости. Сейчас для меня очевидно, что без жёстких продуманных мер, третья волна коронавирусной эпидемии нанесёт России сильнейший удар, которого с момента начала пандемии она ещё не знала.

Обязательной вакцинации требуют не только врачи.

Юрист Дмитрий Аграновский



Сегодня уже больше 12 тысяч, вчера было больше 11 тысяч, а всего несколько дней назад – чуть выше 8 тысяч. Эпидемия быстро разрастается из-за несоблюдения карантинных ограничений и отсутствия обязательной вакцинации. По уровняю вакцинации Россия сейчас находится на уровне самых отсталых и диких стран мира. Не понимаю, почему государство медлит с введением обязательной вакцинации. Когда надо было увеличивать пенсионный возраст, решимость нашлась, а здесь, когда речь идет о здоровье народа, решительные меры отсутствуют. Необходимо ужесточение карантинных мер, обязательная вакцинация, а также борьба с антипрививочной пропагандой в интернете.

Сам Собянин уже привился во второй раз.

Андрей Волна

Мне кажется, Сергей Семенович Собянин, заявив сегодня о том, что он впервые вакцинировался ещё в мае прошлого года, подтвердил давние слухи о наличии специальной программы вакцинации высокопоставленных персон в России. Да. Отдельные пациенты из этой группы весной и в начале лета 2020 говорили мне о том, что они уже вакцинированы, но мне как-то больше хотелось опираться на официальную информацию.

Дело в том, что в мае 2020 ещё не было ни одной из российских вакцин даже на стадии клинических испытаний. Только в начале августа было заявлено о проведении первой и второй фазы клинических испытаний на 38 добровольцах для каждой фазы. И об этом 11 августа Мурашко доложил Путину.

Так чем? Или добровольцами выступили наши высокопоставленные чиновники и топ-менеджеры? Ой…

Но и прививки не всегда помогают.

Андрей Горянов

Вокруг меня болеет COVID огромное количество привитых людей. Большинство легко. Некоторые с воспалением. Скажите, вы тоже видите большое количество болезней среди привитых?

(Disclaimer: Я не пытаюсь сказать, что прививка плохая или не работает. Я пытаюсь сверить ощущения с вами).

Возможно, то, что привитые заболевают — вина нового ещё не изученного "московского" штамма коронавируса, о существовании которого объявил вчера глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Кирилл Шулика

Академик Александр Гинцбург:

"У нас функционирует система мониторинга штаммов, созданная правительством на базе нескольких научных центров. Данные показывают, что, действительно, циркулирует очень много измененных вариантов наших собственных, не британских, не индийских".

Есть подозрение, что это попытка спрятать и заболтать индийский штамм, потому что Россия не закрыли Индию, когда она полыхала просто. Это диверсия самая настоящая.

Но, с другой стороны, штаммы мутируют и в России уже они могут действительно иметь все свойства индийского, но отличаться от него. Кстати, в любом случае, сейчас страны с Россией будут останавливать транспортное сообщение после таких признаний.

Но беда в том, что сейчас врачи не знают, как лечить зараженных новыми штаммами, болеют они тяжелее, чем даже прошлой осенью. Кроме того, похоже заразиться легче. Сугубо приблизительно говорят, что заболеть могут два из трех переболевших относительно давно и один из пяти вакцинированных, но этот переболеет относительно легко. Но это пока только версия. И да, врачи считают, что теперь от коронавируса можно оглохнуть. Я не шучу.

Но разгадка может быть и проще.

Александр Плющев

Я бы еще саму вакцину проверил. В смысле стандартов производства и хранения. К которым могут относиться все более наплевательски со временем, мы знаем. Как обычно, никакой статистики нет, но, чисто эмпирически и ощущенчески - из моего окружения те вакцинированные, кто заболели, прививались недавно - марте-мае. А вот кто раньше - нет. И шутки про то, что раньше "Спутник" был гораздо более забористым, перестают быть шутками.

Ирина Якутенко

Подъехали данные из Буэнос-Айреса, где «Спутник» – вторая по популярности вакцина после AstraZeneca. Аргентина довольно тщательно собирает статистику по вакцинированным, и вот на днях минздрав Буэнос-Айреса объявил о предварительных результатах по реальной эффективности российской вакцины. Реальной – в смысле, полученной не в ходе клинических испытаний, а при гражданском применении. [...]

Исследование показало, что эффективность первой дозы «Спутника» в предотвращении симптомного ковида составляет 78,6%, в предотвращении госпитализаций – 87,6%, в предотвращении смертей – 84,7%. Эти цифры сравнимы с теми, которые озвучивал РФПИ, объявляя о разработке однодозовой вакцины «Спутник Лайт»: согласно этим данным – правда, не опубликованным нигде в научных журналах – эффективность одной дозы составила 79,4%. Еще одна точка сравнения, векторная аденовирусная вакцина от Johnson&Johnson, применяемая в однодозовом режиме, дает эффективность 72%. Все это хоть и ниже 95%, которые генерят мРНК-вакцины, но, тем не менее, очень неплохо.

Вторая новость из Бразилии, которая некоторое время назад забанила у себя «Спутник», потому что бразильскому медицинскому регулятору ANVISA не понравились цифры о возможном содержании живых (реплицирующихся) аденовирусов в вакцине. Сейчас ANVISA выпустила сообщение, что разрешает использовать в стране «Спутник», правда с кучей разных условий и ограничений (только вакцину, производимую на двух заводах (Генериум и Фармстандарт-УфаВИТА), со строгим контролем реплицирующихся вирусов и побочных эффектов, не по всей Бразилии, а в отдельных регионах итд. Это одновременно и хорошая и плохая новость. Хорошая – потому что что ANVISA довольно придирчиво анализировала все имеющиеся данные, и разрешение – это успех. Плохая – потому что они пишут, что а) документация фиговая, то есть исследования проводились не слишком аккуратно и б) выставили кучу ограничений, потому что, например, нифига непонятно, что там с качеством вакцины с других заводов. Короче, еще одно подтверждение все того же: даже создав неплохую вакцину, можно постараться и сделать так, чтобы ее было максимально сложно одобрить, в том числе тем, кто одобрить вполне себе хочет.