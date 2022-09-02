Не резиновая попа. Путин поговорил со школьниками "о важном"

1 сентября Путин провел для школьников в Калининграде открытый урок, на котором снова поделился своим особым видением истории России, СССР и Украины и заодно пояснил, что цель "СВО" - уничтожение "антироссийского анклава" в Украине.
В соцсетях его заявления привычно растиражировали пропагандисты.
Путин в Калининграде рассказал, как он был шокирован очень низким уровнем образования в школах бывшей Украины. Школьники даже не знают, что Россия и Украина были в едином государстве. Они также не знали, что Россия построила Крымский мост. Учителя им рассказывали, что Крымский мост это фейк.
Учебники истории на Украине это собрание грубой ксенофобской лжи. И конечно, украинские учебники истории должны быть запрещены так же, как были запрещены фашистские учебники истории. А учителям истории на Украине наверное должно быть запрещено преподавание за распространение в течении 8 лет ксенофобской лжи детям.
О "ликвидации анклава" как цели войны многие услышали впервые.
Правильно так: на территории России создан анклав, угрожающей самому существованию человечества
Путин сегодня:
"На территории Украины создается угрожающий самой России антироссийский анклав, его ликвидация — цель специальной военной операции".
Ошибся немного. Правильно так: на территории России создан анклав, угрожающей самому существованию человечества, его ликвидация - цель политики стран, создающих большую часть мировой экономики и вооружений. И эта цель достаточно скоро будет достигнута.
Путин, рисуясь сегодня перед детьми в Калининграде, сказал, что целью его спецоперации является "ликвидация антироссийского АНКЛАВА на Украине".
В детстве мне мама всегда говорила не употреблять слов, значение которых ты не знаешь
В детстве мне мама всегда говорила не употреблять слов, значение которых ты не знаешь. АНКЛАВ — это часть территории государства, полностью окружённая территорией другого государства. Анклав — это, например, Ватикан, африканское королевство Лесото, Сан-Марино. Гибралтар и Аляска — это полуанклавы, т.к. у них есть выходы к морю. Калининград, в котором Путин сегодня рассказывал про резиновую попу, это полуэксклав — он окружен Литвой, Польшей и имеет выход к морю. Таких территорий множество, но ситуация с войной в Украине никаким образом не имеет отношения к этим терминам. Анклав не может быть ни антироссийским, ни пророссийским, это не про политику, а про географию.
Президент также намекнул, что ждать от Родины благодарности за верную службу - неблагородно.
Кто о чем, а плешивый о бане. Вот ровно по этой пословице Путин даже школьникам на 1 сентября стал рассказывать про врагов в Украине и антироссийский анклав, который хочет уничтожить страну. Какой интересный урок! Очень важный для школьников. А детей из детсадов почему не позвали?
Не государство для человека, а человек для государства. Отвратительная идеология
Еще круто, что Путин стал всех школьников учить по заветам своего знакомого чекиста. «У меня знакомый чекист говорил, что нужно не об амбициях думать, а Родине служить». Похлеще цитат из Вконтакте будет.
Не государство для человека, а человек для государства. Отвратительная идеология. Ведь должно быть ровно наоборот. Развитие и поддержка каждого человека, каждой личности независимо от того, это школьник, пенсионер, рабочий, студент, офисный работник или слесарь. Государство помогает людям, а не отнимает у них жизнь и последние крохи, чтобы построить дворец под Геленджиком за миллиард долларов или захватить побольше территории соседней страны.
Но больше всего комментаторов потрясли другие слова Путина.
Из сегодняшнего выступления Путина перед школьниками: "Трудолюбие — это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа". Это точная цитата. Он вообще нормальный?
Сегодня - День знаний. И годовщина начала Второй мировой войны. Казалось бы, что общего?.. Всё просто: чем меньше знаний - тем больше войн. Потому что "трудолюбие - это вам не резиновая попа". Извините.
Резиновая попа,
Резиновое моpе,
Резиновая зелень,
Резиновый веpблюд.
Резиновые мамы
Резиновым pебятам
Резиновые песни
Резиново поют.
И все-таки: что пытался сообщить миру Путин, заявляя, что его задница не резиновая?
Терпение и труд всё перетрут. Резиновую попу, например.
Я -РУССКИЙ!
Резиновую Зину
Купили в магазине
Подсунула Европа
Резиновую попу
Но мы трудолюбивы,
Великая Россия.
Предпочитаем попе
Мы каменную сисю.
Нам создают анклавы,
Не любят ополченцев,
А ядерную Клаву
Вам привезут чеченцы.
Мы нефтяным Рамзаном
И угольною Кирой,
Чего вам, дети, надо?
Вы в рай, они в сортире
А что это вообще за метафора такая? Резиновая попа - символ трудолюбия? Бред какой-то... Если он только не про надувных женщин... Тогда, конечно, теоретически можно себе представить, что он хотел сказать... Но там же дети сидели...
Сегодня, общаясь с детьми, президент размяк и выдал сокровенное, сообщив что трудолюбие - это вам не резиновая попа. Вот даже затрудняюсь предположить, что за ассоциации там в голове возникают. Как одно связано с другим, даже сложно предположить.
Да и вообще, широта познаний впечатляет, прямо скажем. Я и не знал, что подобный резиновый девайс существует…
Многие сегодня задаются вопросом, что же такое резиновая попа, о которой сегодня рассказали школьникам, и почему она не трудолюбие. Гугл находит сайты, на которых мужчинам старше 18 лет предлагается товар под таким названием, без труда. Например, с этого начинается целый товарный ряд: 3D Резиновая попка, Реальная Карманная Киска, - от дальнейшего перечисления воздержусь, и ссылок не даю. Совершенно очевидно, что с трудолюбием это имеет мало общего.
Мечтает об игрушках из секс-шопа -
пусть помечтает, мы ведь точно знаем:
наступит не резиновая жопа,
а самая обычная, мясная.
Глубокомысленное изречение Владимира Путина заставило многих вспомнить недавний суд над лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком за антивоенное выступление, в котором прозвучали слова "Родина - не жопа президента".
Все-таки эти две мысли должны быть соединены:
Трудолюбивая родина - это не резиновая жопа президента
Мне кажется, у Путина смешались в голове его личная жопа как Родина и резиновая дубинка, как ее непременный атрибут, вот и получилось то что он сказал.
В окружении школьников президент слишком сильно погружается в детство, считают некоторые блогеры.
У Путина с детьми прямо не задалось. Это в обычной жизни, с верноподданными он - чистые руки - холодная голова, сама невозмутимость.
А с детьми черт знает что начинается.
То мальчика в пупок поцелует. То кота "вид сзади" возьмётся на доске рисовать.
Теперь вот жопу резиновую проповедовал.
Детская непосредственность в его возрасте - страшная штука.
Тут многие пытаются понять, что имел в виду Путин, когда сообщил потрясенным детям, что "трудолюбие вообще это отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа, гггг".
Объясняю.
Сначала дед хотел упомянуть идиому "железная/каменная жопа" как определение туповатого, но усидчивого и целеустремленного человека (см. известное прозвище Молотова), но в процессе говорения про жопу в его голове что-то переключилось, он вспомнил имбецильный анекдот про "я русский - жопа узкий, а я грузин - жопа резин" и вставил его в пассаж про трудолюбие (почему и рассмеялся в конце, уж больно смешной анекдот).
Сделал он это вовсе не потому что выжил из ума, а потому что может себе позволить.
Другие уверены, что Путин именно что выжил из ума.
Дед совсем уже все шурупы по паркету разбросал: «Трудолюбие это не просто резиновая попа. Хи-хи-хи».
Беда, малята((.
Не то чтоб пришла, откуда не ждали, ждали давно, но как-то тут все разом - война и кровь, весь мир поломатый, а над его покосившимся срубом стоит чувак, облившись атомным керосином, в руке держит зажигалку, а сам говорит про резиновую жопу и что от украинских детей в школе скрывают факт пребывания усср в составе ссср (вместе с рфср), а ему ещё и папочку в свободную руку суют, что, мол, уничтожили мы сто мульенов этих хаймерсов…
...Сегодня мы все уже совершенно безоговорочно убедились в том, что Путин спятил. В самом прямом, бытовом смысле. 1 сентября, в годовщину Беслана, вместо того, чтобы помянуть тех школьников, которые были убиты по его приказу, он пришел к другим школьникам и рассказал им про "резиновую попу".
Не спрашивайте меня, что это значит. Этого никто не знает. Это просто бред. Обычный бред идиота. Он с таким же успехом мог сказать "резиновый член", или "стеклянные яйца", или "деревянная нога". Это ничего бы не поменяло в тексте потому, что в нем изначально не было смысла.
Путин - главный предводитель всех бездельников и лентяев
Но он усугубил эту бессмыслицу еще и фрейдистской оговоркой: он сказал: "трудолюбие - это талант". И тем самым освободил от угрызений совести миллионы лодырей и бездельников. Но это неправда. Потому, что талант дается свыше, а трудолюбие можно воспитать в себе самому.
Но Путин - это как раз и есть главный предводитель всех бездельников и лентяев. Именно они теперь управляют Россией. Они ничему не выучились, не прочитали ни одной книжки и ни дня толком нигде не работали, а только шустрили и бегали между струйками. И для них трудолюбие - это конечно талант, которым они не обладают и нечего себя насиловать. Ну правда: зачем, раз не дал Бог таланта?
Я вообще поражаюсь какой смрад и нечистоты у него в душе. Иногда кажется, что он просто соткан из отборного дерьма. То он придет к детям и ни с того, ни с сего нарисует на доске волосатый член с яйцами и скажет что это вид кота сзади.
Мы имеем дело с казусом "безумного короля"
То он разговаривая с детьми о Шуберте не вспомнит о нем ничего кроме какого-то старого анекдота про сифилис. Величайший мелодист всех времен, сочинивший абсолютно гениальные "Ave Maria" и "Серенаду", никак иначе ему не запомнился, кроме как в связи с сифилисом. О чем он радостно сообщил детям, которые его об этом не спрашивали.
И вот теперь, в годовщину Беслана, он в разговоре с калининградскими школьниками даже не вспомнил об их погибших страшной смертью сверстниках, а вместо этого рассказал им про "резиновую попу" и в который раз повторил свой бред про Украину "созданную Лениным".
Воля ваша, господа, но я убежден, что мы имеем дело с казусом "безумного короля". Такое бывало в мировой истории. Например, Великобритания пережила период Регентства, когда страной правил принц-регент вместо безумного короля Георга III. И никакой катастрофы со страной не случилось. Она даже выиграла войну с Наполеоном...
Да вот хоть и сама война с Украиной - это ли не доказательство безумия, когда для защиты русских в Украине их велено убивать? Ну, право, ну какие еще требуются доказательства? Разве ООН не может потребовать независимой экспертизы вменяемости лидера ядерной державы? И как Россия может наложить на это вето? Не будет ли это само по себе признанием наличия проблемы? В противном случае - чего бояться-то?
Путинский открытый урок должен, по всей видимости, послужить примером для других преподавателей, которым предстоит теперь вести внеклассные занятия "Разговоры о важном". Этот гибрид классного часа и советской "политинформации" с начала учебного года стал в российских школах обязательным и будет проводиться перед началом занятий каждый понедельник. Российским школьникам расскажут в том числе о решении "проблемных ситуаций" на примере "специальной военной операции по защите населения Донбасса", как следует из методических материалов для 5-7 классов, подготовленных Минпросвещения. Движение "Мягкая сила", созданное российскими женщинами-политиками и активистками, и Альянс учителей выпустили заявление, в котором они призывают родителей и учителей бойкотировать эти занятия, которые они называют "уроками пропаганды".
Дети быстро научатся отличать правду от вранья и будут пропускать все это мимо ушей, уверены некоторые комментаторы - об этом, например, пишет в колонке на Полит.Ру Иван Давыдов:
Прогрессивные родители в панике: надо защитить детей от промывания мозгов! Психологи утешают, юристы дают советы, матери в истерике, отцы в обмороке. Или наоборот. [...]
Но мы ведь понимаем, во что через пару недель все это выродится. Заваленные работой учителя – теперь еще придется тратить время на псевдо-патриотическую трескотню, которая ни им, ни тем более ученикам не нужна. Нормальные, живые ученики, у которых свои заботы, страшный этот интернет, музыка, книги…
Получится политинформация. Вроде советской, только еще тухлее. Как все, что у нынешнего товарища Слюнькова получается.
И это будет лучшей прививкой от нео-советского вируса.
Многие школьники и преподаватели так и настроены.
Но кто-то в этом вранье вырастет и будет его воспроизводить, сетует Михаил Крутихин:
Вчера на Форуме свободной России в Вильнюсе из зала задали вопрос: Что делать живущим в России? Имелась в виду невыносимая всепроникающая ложь "королевства кривых зеркал", гонения за правду и честность, террор властей. И что делать с детьми в путинских школах и вузах?
Выступавшие могли предложить только два выхода. Первый, понятно, был "надо валить". А вот второй - приспосабливаться. Расшифровывая, надо понимать это так, что детей придётся воспитывать лицемерами, учить лжи, скрывать в школе то, о чём говорят родители и их друзья дома. И - врастать в систему, где царствует враньё, воровство и лизожопство.
Есть другие предложения?
Тем временем многие украинские дети вчера в школу пойти не смогли, напоминают комментаторы.
У Джулиана Барнса в "Уровнях жизни" есть о том, как человек уже вроде бы свыкся со своим горем - а потом оно бьет снова, откуда не ждал.
Сегодня первое сентября, мы едем полный бусик по городу с автоматами, а школьников, шариков и букетов не видно (((
Я смотрю на маленького Яшу-второклассника и чувствую, как мою радость перехлестывает уже привычная ярость и тоска, потому что в его родной Украине несколько сотен деток уже никогда не пойдут в школу. И бесланские дети остались в своем последнем первом сентября. Мой любимый очкарик с серьезной гордостью объясняет, что в его школе самое лучшее бомбоубежище в Киеве. А я трясусь от "люти" к тем, кто заставил моего маленького Яшу знать толк в бомбоубежищах.
С 1 сентября! В Украине впервые после Дня Независимости дети идут в школу во время войны. Надеемся, что следующего 1 сентября мы будем отмечать победу нашей армии, и нашим детям не придется прятаться в бомбоубежищах под звуки сирен.
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