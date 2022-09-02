Не резиновая попа. Путин поговорил со школьниками "о важном"

1 сентября Путин провел для школьников в Калининграде открытый урок, на котором снова поделился своим особым видением истории России, СССР и Украины и заодно пояснил, что цель "СВО" - уничтожение "антироссийского анклава" в Украине.

В соцсетях его заявления привычно растиражировали пропагандисты.

Сергей Марков

Путин в Калининграде рассказал, как он был шокирован очень низким уровнем образования в школах бывшей Украины. Школьники даже не знают, что Россия и Украина были в едином государстве. Они также не знали, что Россия построила Крымский мост. Учителя им рассказывали, что Крымский мост это фейк.

Учебники истории на Украине это собрание грубой ксенофобской лжи. И конечно, украинские учебники истории должны быть запрещены так же, как были запрещены фашистские учебники истории. А учителям истории на Украине наверное должно быть запрещено преподавание за распространение в течении 8 лет ксенофобской лжи детям.

О "ликвидации анклава" как цели войны многие услышали впервые.

Игорь Эйдман

Правильно так: на территории России создан анклав, угрожающей самому существованию человечества

Путин сегодня:

"На территории Украины создается угрожающий самой России антироссийский анклав, его ликвидация — цель специальной военной операции".

Ошибся немного. Правильно так: на территории России создан анклав, угрожающей самому существованию человечества, его ликвидация - цель политики стран, создающих большую часть мировой экономики и вооружений. И эта цель достаточно скоро будет достигнута.

Рустем Адагамов

Путин, рисуясь сегодня перед детьми в Калининграде, сказал, что целью его спецоперации является "ликвидация антироссийского АНКЛАВА на Украине".

В детстве мне мама всегда говорила не употреблять слов, значение которых ты не знаешь

В детстве мне мама всегда говорила не употреблять слов, значение которых ты не знаешь. АНКЛАВ — это часть территории государства, полностью окружённая территорией другого государства. Анклав — это, например, Ватикан, африканское королевство Лесото, Сан-Марино. Гибралтар и Аляска — это полуанклавы, т.к. у них есть выходы к морю. Калининград, в котором Путин сегодня рассказывал про резиновую попу, это полуэксклав — он окружен Литвой, Польшей и имеет выход к морю. Таких территорий множество, но ситуация с войной в Украине никаким образом не имеет отношения к этим терминам. Анклав не может быть ни антироссийским, ни пророссийским, это не про политику, а про географию.

Президент также намекнул, что ждать от Родины благодарности за верную службу - неблагородно.

Любовь Соболь

Кто о чем, а плешивый о бане. Вот ровно по этой пословице Путин даже школьникам на 1 сентября стал рассказывать про врагов в Украине и антироссийский анклав, который хочет уничтожить страну. Какой интересный урок! Очень важный для школьников. А детей из детсадов почему не позвали?

Не государство для человека, а человек для государства. Отвратительная идеология

Еще круто, что Путин стал всех школьников учить по заветам своего знакомого чекиста. «У меня знакомый чекист говорил, что нужно не об амбициях думать, а Родине служить». Похлеще цитат из Вконтакте будет.



Не государство для человека, а человек для государства. Отвратительная идеология. Ведь должно быть ровно наоборот. Развитие и поддержка каждого человека, каждой личности независимо от того, это школьник, пенсионер, рабочий, студент, офисный работник или слесарь. Государство помогает людям, а не отнимает у них жизнь и последние крохи, чтобы построить дворец под Геленджиком за миллиард долларов или захватить побольше территории соседней страны.

Но больше всего комментаторов потрясли другие слова Путина.

Андрей Мальгин

Из сегодняшнего выступления Путина перед школьниками: "Трудолюбие — это вообще отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа". Это точная цитата. Он вообще нормальный?

Юрий Касьянов

Сегодня - День знаний. И годовщина начала Второй мировой войны. Казалось бы, что общего?.. Всё просто: чем меньше знаний - тем больше войн. Потому что "трудолюбие - это вам не резиновая попа". Извините.

Геннадий Смирнов

Резиновая попа,

Резиновое моpе,

Резиновая зелень,

Резиновый веpблюд.

Резиновые мамы

Резиновым pебятам

Резиновые песни

Резиново поют.

Леонид Швец

И все-таки: что пытался сообщить миру Путин, заявляя, что его задница не резиновая?

Юрий Маловерьян

Терпение и труд всё перетрут. Резиновую попу, например.

Павел Лобков

Я -РУССКИЙ!

Резиновую Зину

Купили в магазине

Подсунула Европа

Резиновую попу

Но мы трудолюбивы,

Великая Россия.

Предпочитаем попе

Мы каменную сисю.

Нам создают анклавы,

Не любят ополченцев,

А ядерную Клаву

Вам привезут чеченцы.

Мы нефтяным Рамзаном

И угольною Кирой,

Чего вам, дети, надо?

Вы в рай, они в сортире

Александр Рыклин

А что это вообще за метафора такая? Резиновая попа - символ трудолюбия? Бред какой-то... Если он только не про надувных женщин... Тогда, конечно, теоретически можно себе представить, что он хотел сказать... Но там же дети сидели...

Анатолий Несмиян

Сегодня, общаясь с детьми, президент размяк и выдал сокровенное, сообщив что трудолюбие - это вам не резиновая попа. Вот даже затрудняюсь предположить, что за ассоциации там в голове возникают. Как одно связано с другим, даже сложно предположить.

Да и вообще, широта познаний впечатляет, прямо скажем. Я и не знал, что подобный резиновый девайс существует…

Григорий Голосов

Многие сегодня задаются вопросом, что же такое резиновая попа, о которой сегодня рассказали школьникам, и почему она не трудолюбие. Гугл находит сайты, на которых мужчинам старше 18 лет предлагается товар под таким названием, без труда. Например, с этого начинается целый товарный ряд: 3D Резиновая попка, Реальная Карманная Киска, - от дальнейшего перечисления воздержусь, и ссылок не даю. Совершенно очевидно, что с трудолюбием это имеет мало общего.

Евгений Фарбер

Мечтает об игрушках из секс-шопа -

пусть помечтает, мы ведь точно знаем:

наступит не резиновая жопа,

а самая обычная, мясная.

Глубокомысленное изречение Владимира Путина заставило многих вспомнить недавний суд над лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком за антивоенное выступление, в котором прозвучали слова "Родина - не жопа президента".

Максим Дбар

Все-таки эти две мысли должны быть соединены:

Трудолюбивая родина - это не резиновая жопа президента

Алёна Чурбанова

Мне кажется, у Путина смешались в голове его личная жопа как Родина и резиновая дубинка, как ее непременный атрибут, вот и получилось то что он сказал.

В окружении школьников президент слишком сильно погружается в детство, считают некоторые блогеры.

Светлана Чунихина

У Путина с детьми прямо не задалось. Это в обычной жизни, с верноподданными он - чистые руки - холодная голова, сама невозмутимость.

А с детьми черт знает что начинается.

То мальчика в пупок поцелует. То кота "вид сзади" возьмётся на доске рисовать.

Теперь вот жопу резиновую проповедовал.

Детская непосредственность в его возрасте - страшная штука.

Фердинанд Кокошка

Тут многие пытаются понять, что имел в виду Путин, когда сообщил потрясенным детям, что "трудолюбие вообще это отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа, гггг".

Объясняю.

Сначала дед хотел упомянуть идиому "железная/каменная жопа" как определение туповатого, но усидчивого и целеустремленного человека (см. известное прозвище Молотова), но в процессе говорения про жопу в его голове что-то переключилось, он вспомнил имбецильный анекдот про "я русский - жопа узкий, а я грузин - жопа резин" и вставил его в пассаж про трудолюбие (почему и рассмеялся в конце, уж больно смешной анекдот).

Сделал он это вовсе не потому что выжил из ума, а потому что может себе позволить.

Другие уверены, что Путин именно что выжил из ума.

Олег Пшеничный

Дед совсем уже все шурупы по паркету разбросал: «Трудолюбие это не просто резиновая попа. Хи-хи-хи».

Татьяна Малкина

Беда, малята((.

Не то чтоб пришла, откуда не ждали, ждали давно, но как-то тут все разом - война и кровь, весь мир поломатый, а над его покосившимся срубом стоит чувак, облившись атомным керосином, в руке держит зажигалку, а сам говорит про резиновую жопу и что от украинских детей в школе скрывают факт пребывания усср в составе ссср (вместе с рфср), а ему ещё и папочку в свободную руку суют, что, мол, уничтожили мы сто мульенов этих хаймерсов…

Альфред Кох

...Сегодня мы все уже совершенно безоговорочно убедились в том, что Путин спятил. В самом прямом, бытовом смысле. 1 сентября, в годовщину Беслана, вместо того, чтобы помянуть тех школьников, которые были убиты по его приказу, он пришел к другим школьникам и рассказал им про "резиновую попу".

Не спрашивайте меня, что это значит. Этого никто не знает. Это просто бред. Обычный бред идиота. Он с таким же успехом мог сказать "резиновый член", или "стеклянные яйца", или "деревянная нога". Это ничего бы не поменяло в тексте потому, что в нем изначально не было смысла.

Путин - главный предводитель всех бездельников и лентяев

Но он усугубил эту бессмыслицу еще и фрейдистской оговоркой: он сказал: "трудолюбие - это талант". И тем самым освободил от угрызений совести миллионы лодырей и бездельников. Но это неправда. Потому, что талант дается свыше, а трудолюбие можно воспитать в себе самому.

Но Путин - это как раз и есть главный предводитель всех бездельников и лентяев. Именно они теперь управляют Россией. Они ничему не выучились, не прочитали ни одной книжки и ни дня толком нигде не работали, а только шустрили и бегали между струйками. И для них трудолюбие - это конечно талант, которым они не обладают и нечего себя насиловать. Ну правда: зачем, раз не дал Бог таланта?

Я вообще поражаюсь какой смрад и нечистоты у него в душе. Иногда кажется, что он просто соткан из отборного дерьма. То он придет к детям и ни с того, ни с сего нарисует на доске волосатый член с яйцами и скажет что это вид кота сзади.

Мы имеем дело с казусом "безумного короля"

То он разговаривая с детьми о Шуберте не вспомнит о нем ничего кроме какого-то старого анекдота про сифилис. Величайший мелодист всех времен, сочинивший абсолютно гениальные "Ave Maria" и "Серенаду", никак иначе ему не запомнился, кроме как в связи с сифилисом. О чем он радостно сообщил детям, которые его об этом не спрашивали.

И вот теперь, в годовщину Беслана, он в разговоре с калининградскими школьниками даже не вспомнил об их погибших страшной смертью сверстниках, а вместо этого рассказал им про "резиновую попу" и в который раз повторил свой бред про Украину "созданную Лениным".

Воля ваша, господа, но я убежден, что мы имеем дело с казусом "безумного короля". Такое бывало в мировой истории. Например, Великобритания пережила период Регентства, когда страной правил принц-регент вместо безумного короля Георга III. И никакой катастрофы со страной не случилось. Она даже выиграла войну с Наполеоном...

Да вот хоть и сама война с Украиной - это ли не доказательство безумия, когда для защиты русских в Украине их велено убивать? Ну, право, ну какие еще требуются доказательства? Разве ООН не может потребовать независимой экспертизы вменяемости лидера ядерной державы? И как Россия может наложить на это вето? Не будет ли это само по себе признанием наличия проблемы? В противном случае - чего бояться-то?

Путинский открытый урок должен, по всей видимости, послужить примером для других преподавателей, которым предстоит теперь вести внеклассные занятия "Разговоры о важном". Этот гибрид классного часа и советской "политинформации" с начала учебного года стал в российских школах обязательным и будет проводиться перед началом занятий каждый понедельник. Российским школьникам расскажут в том числе о решении "проблемных ситуаций" на примере "специальной военной операции по защите населения Донбасса", как следует из методических материалов для 5-7 классов, подготовленных Минпросвещения. Движение "Мягкая сила", созданное российскими женщинами-политиками и активистками, и Альянс учителей выпустили заявление, в котором они призывают родителей и учителей бойкотировать эти занятия, которые они называют "уроками пропаганды".

Дети быстро научатся отличать правду от вранья и будут пропускать все это мимо ушей, уверены некоторые комментаторы - об этом, например, пишет в колонке на Полит.Ру Иван Давыдов:

Прогрессивные родители в панике: надо защитить детей от промывания мозгов! Психологи утешают, юристы дают советы, матери в истерике, отцы в обмороке. Или наоборот. [...]

Но мы ведь понимаем, во что через пару недель все это выродится. Заваленные работой учителя – теперь еще придется тратить время на псевдо-патриотическую трескотню, которая ни им, ни тем более ученикам не нужна. Нормальные, живые ученики, у которых свои заботы, страшный этот интернет, музыка, книги…

Получится политинформация. Вроде советской, только еще тухлее. Как все, что у нынешнего товарища Слюнькова получается.

И это будет лучшей прививкой от нео-советского вируса.

Многие школьники и преподаватели так и настроены.

Но кто-то в этом вранье вырастет и будет его воспроизводить, сетует Михаил Крутихин:

Вчера на Форуме свободной России в Вильнюсе из зала задали вопрос: Что делать живущим в России? Имелась в виду невыносимая всепроникающая ложь "королевства кривых зеркал", гонения за правду и честность, террор властей. И что делать с детьми в путинских школах и вузах?

Выступавшие могли предложить только два выхода. Первый, понятно, был "надо валить". А вот второй - приспосабливаться. Расшифровывая, надо понимать это так, что детей придётся воспитывать лицемерами, учить лжи, скрывать в школе то, о чём говорят родители и их друзья дома. И - врастать в систему, где царствует враньё, воровство и лизожопство.

Есть другие предложения?

Тем временем многие украинские дети вчера в школу пойти не смогли, напоминают комментаторы.

Артем Чапай

У Джулиана Барнса в "Уровнях жизни" есть о том, как человек уже вроде бы свыкся со своим горем - а потом оно бьет снова, откуда не ждал.

Сегодня первое сентября, мы едем полный бусик по городу с автоматами, а школьников, шариков и букетов не видно (((

Екатерина Барабаш

Я смотрю на маленького Яшу-второклассника и чувствую, как мою радость перехлестывает уже привычная ярость и тоска, потому что в его родной Украине несколько сотен деток уже никогда не пойдут в школу. И бесланские дети остались в своем последнем первом сентября. Мой любимый очкарик с серьезной гордостью объясняет, что в его школе самое лучшее бомбоубежище в Киеве. А я трясусь от "люти" к тем, кто заставил моего маленького Яшу знать толк в бомбоубежищах.

Тарас Березовец

С 1 сентября! В Украине впервые после Дня Независимости дети идут в школу во время войны. Надеемся, что следующего 1 сентября мы будем отмечать победу нашей армии, и нашим детям не придется прятаться в бомбоубежищах под звуки сирен.