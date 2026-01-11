Ссылки для упрощенного доступа

Не сдался в плен, а спрятался. Защитник "Азовстали" год водил за нос ФСБ

Денис Сторожук

Когда последние защитники "Азовстали" по приказу высшего командования сдавались в плен, пограничник Денис Сторожук нырнул в темную канализационную шахту под заводом – чтобы самостоятельно попытаться выбраться из оккупированного Мариуполя. За несколько часов до этого он вместе с сослуживцами уничтожил оружие, сделал маркировку на телах погибших, подготовив их к будущей эвакуации, и написал прощальную записку. Затем он взорвал несколько гранат, чтобы никто не сомневался в его смерти. Сторожук говорит, что с самого начала не планировал сдаваться плен – слишком хорошо помнил о тех, кто выжил после того, как российские войска обстреляли колонны под Иловайском. Пограничник рассказывает, что, когда принимал решение о побеге, не мог предположить, что окажется в тылу противника, проживет почти год в оккупации, будет передавать информацию украинским военным, а ФСБ объявит на него настоящую охоту, после которой о нем снимет фильм прокремлевский телеканал.

Как Сторожуку удалось убежать с "Азовстали"? Как он выживал, оказавшись в оккупированной Амвросиевке, и что видел на захваченной территории? Как он помогал украинским военным и почему в конце концов попал в плен? Об этом и многом другом подполковник Государственной пограничной службы Украины Денис Сторожук рассказал в интервью украинской службе Радио Свобода.

– Денис, какое самое сильное воспоминание у вас осталось об "Азовстали"?

– Главное воспоминание – это первый час после того, как я спрятался в канализационной системе. С этого все и началось. Сначала действовал адреналин, я до конца не осознавал, что со мной произойдет даже через несколько часов. Мною двигала мысль, что я должен это сделать. Безумное сердцебиение, крайне обостренный слух (слышишь даже то, что, кажется, раньше не слышал), и вдруг я уже в люке, крышку натянул на место, и все: я в маленьком убежище. Вот с этого начинаются все мои воспоминания.

– А почему вы решили убежать и не сдаваться в плен?

– Дело в том, что когда Мариуполь был уже в окружении, я понимал, что, скорее всего, даже если нам позволят выйти, то все это закончится вторым Иловайском или чем-то подобным. Когда был Иловайск, я уже служил в армии и как раз находился рядом с теми местами, где наших ребят во время выхода колонн расстреливали. Все, кто смог, выходили полями, и когда доходили до позиций... Я видел этот ужас, этих ребят, которые ползли достаточно большое расстояние без воды, без еды по полям. Поэтому я понимал, что, скорее всего, даже если нас будут выпускать, то во время выхода колонн мы будем уничтожены.

Битва за Иловайск

В августе 2014 года битва за Иловайск стала трагедией из-за событий, известных под просторечным названием «иловайский котел». Так называемый зеленый коридор, согласованный с российским Генштабом, обернулся дорогой смерти: во время выхода многих украинских военных и добровольцев расстреливали российские силы. По официальным данным, погибли 366 украинских бойцов, 429 были ранены, около 300 попали в плен.

– Как вы попали на "Азовсталь"?

– Мы входили в состав Сил обороны города. Там определили, что место нашей дислокации – территория завода "Азовсталь". Там мы отдыхали и залечивали раны, а боевая позиция у нас была в городе. В моем случае – на левом берегу Мариуполя. Постепенно нас оттесняли к заводу, и оборона города сузилась до периметра "Азовстали".

Завод "Азовсталь" на карте Мариуполя. Оборона Мариуполя длилась 86 дней – с 24 февраля по 20 мая 2022 года. Главным центром украинского сопротивления был металлургический завод "Азовсталь", где находились тысячи военных и гражданских лиц
Завод "Азовсталь" на карте Мариуполя. Оборона Мариуполя длилась 86 дней – с 24 февраля по 20 мая 2022 года. Главным центром украинского сопротивления был металлургический завод "Азовсталь", где находились тысячи военных и гражданских лиц

– Что происходило на заводе?

– Это был гигантский шквал артиллерии – и корабельной, и авиационной. По нам летело все, что тогда было у россиян. Каждый час рельеф завода менялся: сейчас здание есть, а через 10-15 часов его уже нет. Дома ходили ходуном, как старые деревянные сараи. И это при том, что они были бетонные – именно в таких мы и прятались. Моего командира и побратимов буквально за несколько дней до завершения обороны города накрыл авиаудар – одну часть здания разнесло в щепки, а за ней обрушилась и та, где они прятались. Куча пыли – строительной, металлургической... Мы не могли быстро их откопать. Очевидно, у них были сломаны руки или ноги, но в основном все задохнулись. Тогда погибли шесть наших ребят.

Взрыв на заводе "Азовсталь" во время бомбардировок российской армии, 11 мая 2022 года
Взрыв на заводе "Азовсталь" во время бомбардировок российской армии, 11 мая 2022 года

– Что вам тогда казалось самым страшным?

– Наверное, осознание того, что мы оттуда не вернемся живыми. Именно поэтому я и решил выходить самостоятельно – потому что в плен не верил. Мы – те подразделения, которые защищали город, – олицетворяли все украинское. И для врага мы были главными идеологическими противниками. На тот момент у меня подрастала дочь, я знал, что она уехала из оккупированного города. То есть ребенок есть. А дом с деревом – эта история уже не про Мариуполь. Поэтому, в принципе, какой-то жизненный минимум я выполнил. Тогда я думал так: раз уж умирать, то сделать это максимально качественно – унести с собой как можно больше врагов. Если в твоей смерти есть хоть намек на то, что государство сможет выстоять и остаться государством – в этом уже есть смысл. По крайней мере, я так это видел в то время.

Денис Сторожук с дочерью
Денис Сторожук с дочерью

– Вы помните момент, когда принимали решение не сдаваться в плен?

– Это был День пограничника – 30 мая. Я говорил со своим командиром, который, к сожалению, погиб, что в плен я не сдамся. Пан Куцук ответил: "хорошо, если будет точка – то пусть так и будет, но пока нет приказа прекращать оборону, а мы – подразделение и мы обороняемся". Я сказал: "да, я с этим абсолютно согласен". Тогда уже ходили слухи, что якобы приплывет какой-то корабль из Турции и всех нас эвакуируют. Хорошая сказка для того, чтобы мы еще неделю или десять дней продержались… Но я сразу понял, что этого не будет.

Знаете, моя война началась еще в 2014-м. Я служил на границе с Россией с 2010 года. Первой атакой на наши подразделения было уничтожение поста технического наблюдения в населенном пункте Обрыв возле Новоазовска. Тогда российские диверсанты, спецназовцы высадились у нас в тылу с оружием, гранатометами. У нас были первые жертвы. Тогда и стало понятно: война не где-то там – она уже здесь. Просто в то время она по-другому выглядела: какие-то "зеленые человечки" воюют.

Атака на Обрыв в Донецкой области

В ночь на 5 июля 2014 года российские войска атаковали пост технического наблюдения, расположенный в поселке Обрыв (Новоазовский район, Донецкая область), с использованием минометов. Обрыв находится в нескольких десятках километров от российско-украинской границы. В результате нападения один украинский пограничник погиб, еще трое получили тяжелые ранения.

– Что происходило в тот день, когда вы отказались сдаваться в плен?

– Я помню этот день. Наш командир пошел к руководству, вернулся и сказал: "готовимся, ребята, завтра сдаемся в плен". Уже в тот день начали вывозить раненых – отдельно, колонной, а потом сказали: "завтра наша очередь".

Эвакуация тяжелобольных защитников Мариуполя с "Азовстали"
Эвакуация тяжелобольных защитников Мариуполя с "Азовстали"

Утром, как только солнце взошло, мы разобрали и испортили все наше оружие, всю технику. Но потом я смотрел, как половина техники завелась… Возможно, с трудом, но "орки" смогли завести половину техники. Мы даже не успели ее сжечь.

В полиэтиленовые мешки сложили тела наших погибших побратимов – подписали, сделали маркировку. После нашей сдачи в плен должны были прийти гуманитарные миссии, разминировать завод и забрать тела, чтобы потом передать их родителям уже на подконтрольной территории. И я пошел помогать. Для многих психологически это было очень тяжело, потому что это тела наших ребят. А я... не то чтобы привык, но раз уж принял свою смерть, то к чужой относился проще. Потом написал записку: "В моей смерти никого не вините. До свидания". Потом выдернул чеку у пары гранат – чтобы все слышали, что здесь что-то взорвалось, и думали, что я погиб. И все. После этого первая группа собралась по списку и потихоньку двинулась пешком по дороге... Я смотрел на все это и думал: ну вот, первые ушли... А после этого – люк.

Выход украинских защитников с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В течение 86 дней украинские военные удерживали круговую оборону в полном окружении
Выход украинских защитников с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В течение 86 дней украинские военные удерживали круговую оборону в полном окружении

– Сколько вы просидели в канализационном люке на "Азовстали"?

– Вообще я сначала планировал, как говорится, два-три дня. Думал: на несколько дней они зайдут, проверят завод, полетают на коптерах, побегают с собаками – и все. Где-то на три дня воды и еды должно было хватить.

Взял с собой стульчик. И только он туда и помещался. Чтобы вы понимали, это по размеру колодец. Я думал, что продержусь три дня, а получилось больше трех недель – три с половиной. Иногда я вылезал, смотрел, что происходит. Над заводом летал их беспилотник – неделю, вторую... На третьей неделе "Орлан" летать перестал. А я каждый звук слышал: как ветер качает кусок металла, как скрипит шифер… Это знаете, была целая симфония.

Через три недели я уже мог передвигаться по территории. Нашел все, что оставили наши – немного еды, немного вещей. Потом начал осматривать периметр, чтобы понять, куда выходить. Вижу – там стоят, там стоят. Единственное, чего не вижу – есть ли патруль за шлаковой горой (так называемая шлаковая гора в Мариуполе – это огромный техногенный отвал металлургического шлака комбината "Азовсталь", который спускается в Азовское море. До войны отвал был одновременно местной достопримечательностью и источником экологического загрязнения: он контаминировал прибрежную зону и весь город из-за пыли. – Прим.РС).

Шлаковая гора и металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, 5 мая 2022 года
Шлаковая гора и металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, 5 мая 2022 года

Я думал так: "обплыву – посмотрю. Выйду в море, а потом вдоль берега проплыву, вдоль шлаковой горы. Если там никого нет – причалю, и там уже буду в тылу". Такой у меня был план. Проверил температуру воды: у берега был заливчик, и там вода была теплая. Это было начало июня. Потом я накачал камеру – это была обычная камера от грузовика.

– Помните ли вы дату, когда решили покинуть свое укрытие?

– Это было, кажется, 6 июня. Когда я отплыл от берега – там вода была прохладнее и меня начало уносить – услышал автоматную очередь в воду. Я подумал, что на шлаковой горе все-таки был патруль, которого я не заметил. Я не знал, что находится за горой. Подумал, что, может меня увидели в тепловизор. И я решил плыть назад, потому что точно застрелят в воде, и тогда – до свидания. Когда я доплыл, то ждал, что подойдет патруль. Было около трех ночи. Сижу, а его все нет и нет. Я переодеться успел. А потом плюнул – не идете, значит, не надо. Все это время я обдумывал, что это было? Они могли стрелять в сторону воды, а звук по поверхности расходится так, что кажется, будто рядом, а на самом деле это значительно дальше. Накрутил себя, что они меня увидели. А раз не увидели, то я могу выйти – уже не по воде, а по периметру завода.

Приготовился, и уже на следующий день пошел пешком. Выхожу – а надо мной летает звезда и мерцает. Я думаю: "блин, опять этот беспилотник". Прячусь в собачью… ну, реально в собачью будку. Крышку от нее – на себя, свернулся калачиком. Замаскировался, как мог. Сижу: час, второй, уже четвертый. А звездочка все мерцает и мерцает. Тогда я понял, что это из-за моего психологического состояния… Когда начался рассвет, я понял, что это просто была звезда. Встал – и пошел в город. Выхожу – город сгорел дотла, в руинах. В первом же гараже – куча мусора, все навалено. Я спрятался, при себе – нож, пистолет, гранаты, такой минимальный наборчик.

Центральные улицы Мариуполя в мае 2022 года
Центральные улицы Мариуполя в мае 2022 года

Когда я увидел людей, которые ходили по гаражам, то думал, что сейчас будет контакт... оказалось, местные ищут что-нибудь поесть, что можно домой притащить. Познакомились, они меня двумя-тремя картошками накормили. Я спросил об обстановке в городе – они рассказали, где блокпосты, где что стоит, что уже свободно и люди по городу передвигаются. Показали, где нужно пройти фильтрацию, чтобы получить талончик – и тогда можно спокойно ходить по городу.

– Вы проходили фильтрацию?

– Нет, я не проходил фильтрацию, но я нарисовал себе такой талончик. Надо хорошо учиться в школе – и это когда-нибудь вам пригодится.

– Этот нарисованный талончик вам пригодился?

– Да, пригодился.

– И вам поверили?

– Когда у тебя есть талончик – ты чувствуешь себя более раскованно. А если его нет – это видно.

– Сколько времени вы провели в Мариуполе и чем занимались?

– В Мариуполе я провел буквально несколько дней. После этого связался со своей знакомой – рассказал ей свою историю, что я – не военный, что мне нужна помощь. Она согласилась и меня вывезла. Валентина Заярная – очень отзывчивая женщина, которая готова была помогать любому, чтобы спасти жизнь или здоровье этого человека. Чтобы ее уберечь, я решил: "чем меньше знаешь – тем лучше спишь. Я – не военный". Я придумал историю, что давно уволился в запас, имел несколько квартир в Мариуполе, остался здесь, а уехать не могу: документы сгорели, машины нет, есть нечего... Ну и я так, по-доброму: "Можно у вас немного пожить?". Думал, что это "немного" будет действительно немного.

Валентина Заярная
Валентина Заярная

– Как вы с ней связались?

– У меня был телефон с российской сим-картой. Это был телефон российского военного, которого мы взяли в плен. Когда нужно было проходить блокпосты, у меня был вполне себе правильный телефон: российский номер, куча фотографий с территории России, связи, контакты – идеально.

– Валентина Заярная вас забрала?

– Да. Она до сих пор находится в плену, и неизвестно, когда вернется. Я знал Валентину еще до этого, поэтому обратился именно к ней. Она согласилась, чтобы я немного пожил у нее. Но это "немного" затянулось более чем на год.

Бэкграундер

Валентина Заярная – жительница оккупированной Амвросиевки Донецкой области, учительница английского языка. В 2023 году ее задержали российские силовики по делу, связанному с пограничником Денисом Сторожуком. 16 декабря 2025 года российский суд приговорил 65-летнюю учительницу к 12 годам лишения свободы, признав виновной в участии в террористической организации, покушении на хранение взрывчатых веществ и подготовке теракта. Свою вину она отрицала.

Валентина Заярная

Валентина Заярная – жительница оккупированной Амвросиевки Донецкой области, учительница английского языка. В 2023 году ее задержали российские силовики по делу, связанному с пограничником Денисом Сторожуком. 16 декабря 2025 года российский суд приговорил 65-летнюю учительницу к 12 годам лишения свободы, признав виновной в участии в террористической организации, покушении на хранение взрывчатых веществ и подготовке теракта. Свою вину она отрицала.

– Были ли у вас мысли каким-то образом убежать на неоккупированную территорию?

– Да, конечно, куча таких мыслей была. Когда я общался с нашими – это было лето 2022-го – спрашивал: как мне выйти, что делать. Общался с ребятами из разведки, которые работали в тылу врага. Они говорили: "Нет, ты уже там не пройдешь, уже сложно". Но потом контрнаступления – Харьковщина, Херсонщина – и я подумал: круто, наши начинают двигаться, значит, надо готовиться и здесь.

Тогда в России еще не было столько мобилизованных, я видел, сколько у них подразделений – не так уж много, фактически тылы были пусты. Если наши пробьют первую линию, второй и третьей здесь часто просто нет. То есть зачем мне куда-то идти, если можно подождать здесь? Вот я и готовился к этому.

– Вы сейчас находитесь в свободном, относительно мирном Киеве, долгое время вы жили в оккупации. Что вы там увидели?

– Люди настолько напуганы, что даже своей тени боятся. Это совсем другие люди. Они не только боятся говорить – они боятся думать. В таких условиях отключается способность трезво оценивать обстановку и делать собственные выводы. Поэтому им остается молчать и кивать головой. Здесь, в Киеве, этого нет – здесь люди думают и живут.

– Как вы проводили будни – целый год в оккупации?

– Основную часть дня я уделял тренировкам, чтобы поддерживать выносливость и силу. Плюс постоянно отслеживал новости – что происходит в Украине, на оккупированных территориях и в России.

Была также работа: отслеживал движения – кто ездит, куда, сколько. Если шел ночной поезд – считал вагоны, смотрел, в каком направлении.

– В чем именно заключалась ваша деятельность?

– Их подразделения расквартированы по деревням, в посадках. Приехали – стоят, ждут, что скажут. Большинство пьют, кто-то на рыбалку ходит. Они не следят за периметром, не следят за техникой. А кто ее в поле возьмет? Я знал, как горит трава, – уже как-то пробовал. Подошел – никого нет, САУ стоит в поле, чирк – и все. Для этого, кроме зажигалки, почти ничего и не нужно.

– Я так понимаю, вы пытались легализоваться сразу с двух сторон – получить какие-то документы на оккупированной территории и параллельно поддерживали связь с украинскими военными, которые должны были прислать вам паспорт. Что пошло не так? Когда вас задержали?

– Меня задержали, когда должна была прийти посылка с паспортом и тем, что мне было нужно для реализации планов по помощи нашему контрнаступлению. Когда она пришла в город, я схитрил и попросил Валентину Заярную, чтобы она ее забрала – потому что если она сама не знает, что в посылке, то к ней претензий не будет.

Но за этой посылкой уже наблюдали сотрудники ФСБ. Она поехала, и мы говорили по мобильному, я говорил, куда идти. Слышу, что она заходит – и начинается: ой-ой-ай. Я понимаю: ее задержали. Думаю: может, отпустят.

Я сказал ее сыну Косте, мол, я пойду погуляю, если вечером все будет ок, то завяжи белый пакет на ручке двери, чтобы я понял, что все в порядке. Я отошел на несколько домов через соседний двор – там был заброшенный сарай. У меня был бинокль, одежда, снаряжение – я знал, что могут прийти.

Я наблюдал, как она приезжает вместе с ФСБ-шниками. Заходят в дом – засада на меня уже готова. Но они выходят и уезжают. Думал, может это кто-то другой. Я без связи, смотрю на дверь – а там беленький пакет. Думаю, может, все-таки пронесло. Уже ночь, я подкрадываюсь, заглядываю в окно – а с той стороны уже группа, которая должна была меня задержать. Смотрю: нет, не показалось, это они.

И все, иду на "запасной аэродром", заброшенное здание – отсиживаюсь там. На следующий день выхожу в город – вижу свою фотку на магазине. Черно-белую, с номером горячей линии ФСБ. Понимаю, что отсюда надо уходить. Смотрю: куча патрулей по городу. Ого, понеслось! Количество блокпостов сразу возросло.

Скриншот сообщения одного из прокремлевских телеграм-каналов от 31 марта 2023 года
Скриншот сообщения одного из прокремлевских телеграм-каналов от 31 марта 2023 года

– И все это из-за вас?

– Да! Меня все ищут. Думаю: ладно, надо немного отдохнуть. Живу неделю в заброшенном здании, вижу, что ситуация не меняется, патрули стоят. Пора уходить. Я планировал пешком дойти из Амвросиевки до Крыма, а оттуда уже продолжить путь – лето будет, теплее. Возможно, даже через реку Днепр переплыву. Выхожу, обхожу блокпосты и дохожу до фермы. Дожди, в полях не очень комфортно жить, но надо как-то восстановить силы.

– Кому вы позвонили? С кем связались?

– Это был отец моей знакомой. У них я остановился. Через день-два, думаю, дожди, по прогнозу, закончатся – и я пойду дальше. Но где-то в обед – бах, выносят дверь.

– А вы в квартире были?

– Да. Открываю дверь – удар прикладом автомата. Группа захвата, задержание, мешок на голову, вытаскивают. Везут куда-то в подвальное помещение. Тех, кто меня искал – человек двадцать-тридцать. Каждый хочет меня ударить, потому что я для них добыча. Меня душат, я теряю сознание. Потом находят фото мужчины – того, от которого я должен был получить документы (на оккупированной части территории Украины – Прим.РС), чтобы легализоваться. На тот момент он имел доступ к нужным сотрудникам, которые могли задним числом или без особой проверки поставить необходимые отметки о длительном проживании на этой территории.

– Это Ярослав Аника?

– Да. Это "депутат" "ДНР" (в Украине "ДНР" признана террористической группировкой – Прим.РС). Ранее он был украинским военным, в 2014 году перешел на сторону врага. Но, учитывая, что он был не против зарабатывать на войне, со временем он стал источником информации, через который можно было получить эксклюзивные данные о внутренней ситуации в их армии и устройстве "ДНР". Этим старым знакомством я и хотел воспользоваться.

И российские силовики говорят: "Это "депутат", ты хотел его взорвать!". Для них история со взрывом нефтебазы – неинтересна. А вот "взорвать депутата" – звучит лучше. Я видел, что им нужно, и со всем согласился. Подписал какие-то бумаги – чтобы только избиения и ток немного прекратились.

Через несколько дней – где-то 8 апреля – меня переводят в ИВС (изолятор временного содержания – Прим.РС). Вместе с Заярной. Ее тоже присоединили ко мне: мол, мы – одна диверсионная группа, которая планировала покушение на "депутата".

– Как вы ей объяснили то, что произошло?

– Сначала контакт был минимальным. Они говорят: "Смотри, ты все равно подпишешь и скажешь то, что нам нужно. Эта история находится под контролем очень высокого руководства, и им нужно отчитаться, что они все сделали". Я это тоже понимаю, и они пойдут на все, чтобы хорошо отчитаться – как принято в этом государстве. Знаете, как в анекдоте – где подписать? И все.

Так Заярная стала фигурантом этого дела, хотя на самом деле к истории она имела отношение только в том смысле, что позволила мне пожить у себя и поехала за почтовой посылкой, которую я ее попросил забрать.

65-летнюю учительницу Валентину Заярную российский суд признал виновной в участии в террористической организации, покушении на хранение взрывчатки и подготовке теракта

– А как для себя вы объясняете то, что произошло? Вы были вынуждены действовать так и, получается, непреднамеренно подставили ее. Вы как-то это обсуждали с ней, была ли такая возможность?

– Нет, я с ней этого не обсуждал, я не считал, что я ее подставляю. Сейчас я понимаю, что она отбывает наказание только потому, что я попался на ее пути. Если бы я мог что-то изменить – конечно, изменил бы. Сожалею ли я? Да, сожалею. Но все, что я мог сделать, чтобы ей помочь – сделал: рассказал эту историю публично, чтобы все понимали, что она не имела никакого отношения к каким-либо шпионским действиям.

– Когда вас задержали, то пытали, и вы говорили, что все показания дали под давлением. А она?

– То, что я знаю, – так это что ее избили в первый день задержания. Ей угрожали до такой степени, что она даже хотела принять кучу таблеток, чтобы покончить с собой, чтобы не терпеть всего этого. Позже она, как бы смирившись, надеялась, что сможет доказать правду российскому "правосудию" – что она не имеет к этому никакого отношения. Но там, к сожалению, все решается сверху, а указание такое: кто хоть как-то связан с украинскими военными, должен быть наказан.

– Вас отпустили, а ее до сих пор удерживают в заключении. С какой целью? Как вы это объясняете?

– Во-первых, им нужно показать, что они не проели те средства, которые на них выделяются, что они якобы хорошо работают и успешно ловят "шпионов" и "диверсантов". А когда меня обменяли, то эту историю нужно было хоть как-то "логично" завершить. И ничего другого им не оставалось, как повесить все дело на одну Заярную.

– Если ее обменяют, вы бы хотели с ней встретиться?

– Да, конечно. Если я узнаю об этом заранее, то буду одним из первых, кто встретит ее здесь. А потом помогу ей найти себя уже здесь, потому что это отдельный путь, который я сам прошел.

– Российские пропагандисты сняли о вас фильм и назвали "одним из лучших шпионов Зеленского". На кадрах ФСБ-шники говорят даже, что восхищаются вами как военным, как вы все это придумали и реализовали. А вы чувствовали это "восхищение"?

– Первый раз, когда меня задержали, каждый, кто приходил, хотел хоть немного, как говорится, "подержать меня в руках" (ударить – Прим.РС). Я видел, что их было действительно много. Потом слышал краем уха, что они задействовали около двух рот солдат, которые окружили весь район. Когда они меня допрашивали: "Как ты смог оттуда выйти?", "Как туда дошел?", я это объяснял. А они не могли поверить, что такое возможно, что можно так долго играть эту роль: что я бедный-несчастный, что мне нужна помощь, что я – вообще не военный. Им это трудно было представить. Они и сами говорили: "Ого, ничего себе".

– А вам целый год играть эту роль было комфортно?

– Это было тяжело. Постоянный контроль, постоянно нужно было думать, чтобы не сказать ничего лишнего.

– Как они снимали этот фильм?

– Это были видео, частично снятые во время допросов. Основной сюжет они сняли уже на заводе "Азовсталь". Провели там свои оперативные действия и сняли необходимые кадры.

Кадр из российского фильма о Денисе Сторожуке
Кадр из российского фильма о Денисе Сторожуке

– Вам диктовали, что говорить, или вы понимали, что от вас хотят?

– Не скажу, что все, но отдельные вопросы были конкретно прописаны. Например: "Как вы относитесь к командованию?", "Вы считаете, что вас в Мариуполе бросили, предали?", "Как относитесь к "азовцам" – они забирали у вас последнюю еду?". По таким вопросам говорили прямо: "Только так должен ответить". Вправо-влево – нет. Иначе либо переснимаем, либо "напомним", как тебя держали в подвале – и ты точно скажешь так, как нам нужно. На такие вопросы я отвечал под их дудку...

Освобождение из плена, сентябрь 2024 года
Освобождение из плена, сентябрь 2024 года

– Вас пытали в заключении?

– Ну, самое яркое – когда меня задержали. Это были избиения, ток, удушение. Я помню, как терял сознание. Когда меня привезли в СИЗО – как преступника, а не как военнопленного – меня спросили: "Откуда ты?". Говорю: "Донецкий". "А кто ты?" – "Пограничник". "А за что тебя?". "Да, – говорю, – хранил дома взрывчатку". Они: "А, понятно". А потом они поняли, кто я, что я: "Ты нас обманул!". Снова в приемку.

Если я "российский военный преступник", как они сначала считали, то это другие условия: у тебя могут быть вещи, не нужно стоять в этих позах, можешь курить, разговаривать, общаться с теми, кто отбывает наказание, и даже с теми, кто тебя "охраняет". А если ты "укроп" – то это совсем другие условия. Это раздевание догола, избиение. После этого я около двух месяцев не мог спать на боку или на животе, потому что все было перебито. Я думал, что были сломаны ребра. Это куча гематом, все опухшее. Это был, конечно, шок.

– Вы были сначала в донецком СИЗО, потом в ростовском? Еще где-то были?

– В ростовском первом, в пятом СИЗО, да. А потом уже во время этапа был Брянск. А перед самым обменом наша крайняя локация была у границы с Беларусью – в Новозыбкове.

– В донецком СИЗО было легче, чем в российских тюрьмах?

– Наоборот. В донецком СИЗО было тяжелее всего. Худшие условия были именно там. Это и так места, которые обделены финансированием со стороны России… Работники, которые там остались… я не говорю обо всех, есть нормальные люди, но их очень мало. Все остальные – это какие-то "обиженки" на украинскую власть. И всю злость, которая в них накопилась, они выливают на тех, кто содержится с нашей стороны.

Меня этапировали вместе с военным, морским пехотинцем, который служил срочником на затонувшем крейсере "Москва". После штурма Авдеевки он отказался выполнять дальнейшие приказы, за что попал под следствие и содержался уже в ростовском СИЗО. Я слушал его историю и понимал, что среди них тоже есть люди, конечно, но их настолько мало, что на общем фоне это – капля в море.

– Когда вы узнали, что вас собираются обменять?

– Об этом можно было только догадываться. А точно я узнал, когда увидел, что садимся в автобус. Меня обменяли 13 сентября.

Денис Сторожук после освобождения из плена, сентябрь 2024 года
Денис Сторожук после освобождения из плена, сентябрь 2024 года

– Из-за вашего отказа выполнить приказ и сдаться в плен против вас возбуждено дело.

– Дело открыли еще в 2022-м, после того, как я не сдался в плен.

– Это называется "дезертирство", так ведь?

– Да, это статья 408 – дезертирство. Грубо говоря, меня считают дезертировавшим из плена. Дело не закрывают, потому что следствие ведет Государственное бюро расследований Украины (ГБР). У них огромное количество дел. Никаких следственных действий практически не было. Единственный допрос – в октябре прошлого года, если я не ошибаюсь. После этого – абсолютная тишина. И это настолько... иногда смешно, потому что на многих из тех, кто вернулся из плена, тоже завели дела в ГБР за дезертирство – с подачи руководства пограничной службы. Эти дела до сих пор не закрыты, а некоторые ребята служат дальше.

– Как наличие этого дела влияет на вашу жизнь сейчас?

– Во-первых, я не на службе. Мои банковские счета заморожены. Я не могу устроиться на работу, потому что для этого нужно быть на учете в территориальном центре комплектования (так в Украине называются центры, осуществляющие мобилизацию – Прим.РС). А в ТЦК меня не берут на учет, потому что я не снят со службы в части – а в части не могут снять, потому что продолжается следствие. То есть получается замкнутый круг. Единственное, что я могу, – искать временные заработки. Я не имею доступа к государственным программам отдыха и реабилитации военных.

Ответ Госпогранслужбы

В Государственной пограничной службе Украины, куда Радио Свобода обратилось за комментарием, подтвердили, что в мае 2022 года в отношении подполковника Дениса Сторожука было начато уголовное производство по статье о дезертирстве. В ведомстве отметили, что не влияли на расследование. В то же время в ГБР сообщили, что информацию по делу можно разглашать только с разрешения следователя или прокурора.

Письмо Государственной пограниченой службы Украины в ответ на запрос Радио Свобода
Письмо Государственной пограниченой службы Украины в ответ на запрос Радио Свобода

Вы хотели вернуться на военную службу?

– Конечно. Мое дело еще не окончено. Я считаю, раз я выжил в таких условиях, был освобожден и вернулся, то значит я еще должен успеть сделать то, что не успел.

– Что вы имеете в виду?

– Нам надо выиграть войну. Хотя бы так. А остальное приложится.

