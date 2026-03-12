Не служил?

В Госдуму внесли законопроект, который позволит забирать призывников в армию, даже если они обжалуют решение призывной комиссии в суде. В пояснительной записке отмечается, что приостановка оспариваемого решения будет правом, а не обязанностью суда. Сейчас если военнообязанный обратился в суд, то его призыв в армию автоматически приостанавливается до окончания судебного процесса.

Российская армия продолжает нести высокие потери в Украине. Аналитики американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) подсчитали, что российские потери к концу 2025 года достигли почти 1,2 миллиона человек – речь идет об убитых, раненых и пропавших без вести. По подсчётам Би-Би-си и "Медиазоны", за четыре года полномасштабного вторжения в Украину погибли по меньшей мере 200 186 российских военных.

Из-за нехватки солдат на фронте, власть всеми силами пытается заманить людей на войну. В регионах поднимают выплаты – в Самарской области в пять раз увеличили размер выплаты за вербовку контрактников – со 100 до 500 тысяч рублей.

В начале этого года в Приморском крае произошла громкая история. Более ста срочников вынудили подписать контракт в поезде по дороге к месту прохождения службы. Над призывниками издевались, лишали сна.

Трудовые мигранты из Центральной Азии становятся жертвами "подстав" со стороны российских силовиков: им подбрасывают наркотики, затем отправляют в тюрьмы, а откуда уже вербуют на войну.

Активно вербуют и студентов. Правозащитники уже называют это "второй мобилизацией". Министерство обороны планирует до конца года набрать около 80 тысяч человек в недавно созданные войска беспилотных систем.

О судьбе призывников и новых схемах заманивания на фронт говорим в программе "Лицом к событию" с юристом Артёмом Клыгой и политологом Арифом Юнусовым.