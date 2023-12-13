Политолог Борис Кагарлицкий, арестованный по обвинению в "оправдании терроризма", вместо запрошенных прокуратурой 5,5 лет заключения отделался штрафом в 600 тысяч рублей и вышел из суда свободным человеком, отсидев полгода в СИЗО.

По нынешним меркам это выглядит совершенно невероятно, отмечают в соцсетях.

Анастасия Частицына

Вау, Кагарлицкого освободили!

Но признали виновным по статье 205.2 УК РФ. Штраф 600 тысяч. И четыре с лишним месяца он провел в заключении. Не будем забывать об этом.

Сергей Удальцов

Спасибо, что хотя бы не посадили

Десять лет назад к 20-летию Конституции в России была объявлена амнистия, на свободу вышли, в том числе, несколько политических заключенных. Сегодня, в день 30-летия Конституции, об амнистии даже не вспоминают, зато выносят обвинительный приговор за пост в соцсетях известному левому интеллектуалу и ученому Борису Кагарлицкому. Спасибо, что хотя бы не посадили. Вот такая эволюция российской системы власти произошла за прошедшее десятилетие...

Юрий Будкин

Кагарлицкого в итоге и вовсе приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей и освободили в зале суда, хотя даже прокурор вроде бы выступал против штрафа, поскольку учёный в процессе банкротства. Как все это характеризует наш суд и всю правоохранительную систему, понятно. Актёр Вицин в одном из фильмов-комедий восклицал в образе персонажа под кличкой Трус: "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!"

На то, чтобы суд снял надуманные обвинения, рассчитывать давно не приходится, и все же некоторые комментаторы считают, что именно их абсурдностью и объясняется то, что Кагарлицкого все же освободили.

Анатолий Несмиян

Кагарлицкого оштрафовали на полмиллиона и освободили в зале суда. По нынешним временам – это практически оправдательный приговор.

Судя по всему, абсурдность обвинения была настолько очевидной, что решили не усугублять.

Единственный, кто остался в накладе – это доносчик-югендфюрер. Он, наверное, уже дырку вертел для ордена "За заслуги". А тут облом.

Кирилл Шулика

Где Кагарлицкий, а где экстремизм и разжигание

Хоть какие-то хорошие новости, но тут надо отметить, что обвинения в адрес Кагарлицкого даже по нынешним временам смотрелись довольно нелепо. Где Кагарлицкий, а где экстремизм и разжигание. Просто это все равно, как Майю Плесецкую считать оперной певицей. Тем не менее, конечно, формального оправдания можно было не ждать.

Другие предполагают, что внезапный "гуманизм" суда может объясняться близостью президентских выборов либо других важных мероприятий.

Калой Ахильгов

Кажется, мы наблюдаем интересную тенденцию судов, будто им всем дали указания быть объективными настолько, чтобы люди видели, что судебная власть работает.

Вчера по делу о госизмене отменили приговор, отказали в ходатайстве следователя о помещении основателя Якитории под стражу…

Тем, у кого приговоры будут до марта 2024, повезло

Кажется, тем, у кого приговоры будут до марта 2024, повезло.

Выборы близко…

Дмитрий Колезев

Видимо, к выборам решено проявить немного гуманизма. Не по отношению к врагам Путина, конечно, а лишь к тем, кого можно считать как бы оступившимся. В любом случае, хорошо, что человек на свободе.

Аббас Галлямов

Начался избирательный цикл, поэтому свои клыки режиму лучше на время спрятать. Вполне может так статься, что в ближайшие месяцы мы ещё не раз увидим неожиданно мягкие приговоры.

Ничего, потом наверстают.

Станислав Белковский

Таки оттепель-2023, как и было сказано.

Как раз к Прямой линии В. В. Путина (14 декабря 2023).

Третьи уверены, что дело в известности Кагарлицкого в качестве одного из идеологов российского левого движения.

Павел Пряников

Очень рад за Бориса Юльевича.

Один из лучших мир-системщиков в мировом масштабе

Он не только хороший человек, но и один из лучших мир-системщиков в мировом масштабе.

Из ныне живущих на память приходят только он и канадка Радика Десаи, профессор из Университета Манитобы. Кстати, Радика Десаи очень сильно хлопотала за Кагарлицкого, как и многие левые деятели и политические силы – от "Линке" в Германии и Меланшона во Франции до окружения президента Бразилии да Сильвы.

Перебирая в памяти великих мир-системщиков, понял, что подавляющее их большинство было левыми. Видимо, этот политэкономический, исторический подход предполагает левый тип мышления. Например, Иммануил Валлерстайн и Самир Амин, Кагарлицкий и Радика Десаи. Немного выбивается только Джованнн Арриги – но и он хоть и центрист, но начинал как левый (вероятно, сказалась грибница его предков – швейцарских банкиров и миланских крупных буржуа; настоящие старые деньги длительностью около 400 лет).

Бомжи в Париже

Его марксизм сильнее любого марксизма

Все гадают, с чем связан такой успех. Но здесь все очевидно. Борис Юльевич – мощнейший популяризатор марксизма в России. Он овладел оружием идей Маркса как никто другой. Его марксизм сильнее любого марксизма, даже Клим Саныч будет посрамлен, если рискнет сравнить, чей марксизм сильнее.

Как известно, марксизм основан на всеобщих законах диалектики, применимых в любой сфере науки и человеческой деятельности. Поэтому человек, овладевший марксизмом, а, следовательно, и диалектикой, в совершенстве владеет любыми другими сферами деятельности.

Очевидно, что Борис Юльевич применил диалектику на сферу юриспруденции, что позволило ему выстоять в российском суде с той же легкостью, с которой он громил Светова и Баженова в дебатах.

Кто меня читает давно знают, что я всегда с превеликим уважением отзывался о Марксе и его учении. И сегодняшнее судебное чудо – очередное доказательство их всесилия.

Читайте Маркса, пацаны. Энгельс, Ленин, Ильенков, Гегель, Гильфердинг, Роза Люксембург, Каутский, Кагарлицкий, Клим Жуков, Дмитрий Пучков, Сталин, Стас Васильев, Андрей Рудой – это всё наши слоны, их книги и лекции позволят вам не сесть в тюрьму и легко справляться с любым делом.

Часто встречается мнение, что все дело в волне солидарности, которая поднялась в защиту Бориса Кагарлицкого.

Антон Авраменко

Сигнал, что кампания солидарности с политическим заключённым может сработать

Решение по Кагарлицкому в любом случае было бы символическим жестом и сигналом обществу. Освобождение в зале суда – это сигнал, что кампания солидарности с политическим заключённым от низовых активистов в регионах России до учёных из разных стран с мировым именем может сработать. Скорее как исключение, но может сработать.

Олжас Кожахмет

Освобождение Кагарлицкого – настоящее новогодне-рождественское чудо, которое стало возможным исключительно благодаря кампании солидарности и подвижнической работе активистов.

Привет м***ле Сёмину, который в эфире Рабкора заявлял, что такие компании не нужны, поскольку "система никого не отдаст"

Михаил Лобанов

Волна солидарности, которую по всему миру подняли политические активисты, левые (и не только левые), интеллектуалы дала результат. Сегодня в Сыктывкаре произошло "чудо": невиновного человека, обвиняемого по статье об оправдании терроризма, суд признал виновным, но вместе 5,5 лет,запрашиваемых обвинением, присудил штраф 600 тысяч и временный запрет на администрирование сайтов. Это не большая, но очень важная победа! Меня переполняют эмоции.

Алексей Нарышкин

В связи со штрафом иноагенту Кагарлицкому вместо тюремного срока вспомнил, как его товарищу Платошкину назначили пять лет условно. А Путин осенью на Валдае говорил, что не знает никакого Кагарлицкого, но обещал отреагировать и изучить письмо в его поддержку.

Все дело в том, что в числе заступавшихся за социолога оказались важные для Кремля мировые лидеры, уверены комментаторы.

Иван Преображенский

Обвинение просило пять с половиной лет колонии по делу об оправдании терроризма. Его брали почти одновременно с Гиркиным/Стрелковым в рамках кампании по "чистке" после так называемого "мятежа Пригожина".

Европейские леваки просили за него у Путина на Валдае

Напомню, он был, с одной стороны, внесен Минюстом России в реестр иноагентов, внесен в список террористов и экстремистов. А с другой европейские леваки просили за него у Путина на Валдае и он обещал разобраться.

А вот цитата из "последнего слова" Кагарлицкого перед вынесением приговора. Выводы, как говорится, делайте сами:

"Это противоречит моим принципам, моей репутации. Я жил на свете достаточно долго, я знаю, что законы меняются. Я всегда старался следовать им, быть гражданином, работать на благо своей страны. Я надеюсь на справедливое решение суда".

Олег Царев

"Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка".

Освободили Бориса Кагарлицкого.

Жизнь показала, что у Бориса Юлиевича есть настоящие друзья.

Сегодня они празднуют, и повод хороший.

Сергей Марков

В России известно, что один из первых, кто из системных людей заступился за Кагарлицкого, это скромный политолог Сергей Марков. Но это также Меланшон, кандидат в президенты Франции и Лула да Сильва, президент Бразилии.

Константин Калачев

Он не чужой даже для нынешнего президента Бразилии

В рамках кампании за освобождение Бориса Кагарлицкого — известного левого мыслителя и активиста главную роль сыграла солидарность с ним на международном уровне.

Кто только не выступал в его защиту — социальные и левые движения по всему миру настаивали на его освобождении.

Кагарлицкий для них свой.

Он не чужой даже для нынешнего президента Бразилии.

Кстати, умные люди с самого начала советовали дочери Кагарлицкого обратиться за помощью к Лула да Сильва.

Принимая во внимание, что многие заграничные левые до сих пор видят в России продолжательницу СССР, а потому симпатизируют борьбе за многополярный мир и антиколониалистской риторике российского руководства, ссориться с ними из-за посадки Кагарлицкого было не очень прагматично.

Вот и не посадили.

Все счастливы.

Вот и хорошо.

Мораль: Не имей сто рублей, а имей сто друзей!

Александр Баунов

У Бориса Кагарлицкого, которому вместо очередных семи лет за дискредитацию фейков об оправдании терроризма дали штраф после этапа полугода в СИЗО был особенный ресурс – зарубежное левое антиимпериалистическое движение. Не то чтоб режим избегал противоречий, он из них соткан, но изображать главных антиимпериалистов и сажать одного из немногих подданных, известных среди мировых борцов с западным империализмом это особенно наглядно наплевать в собственный ботинок. О быстром поступлении сигнала сверху свидетельствует разница между запросами обвинения и приговором. У других политических заключенных как демократического, так и националистического направления такого ресурса нет.

NOЗDRYAKOВ

Самое простое объяснение фактически оправдания Бориса Кагарлицкого, оставшегося иноагентом и террористом, символически случившееся в День Конституции (когда-то был праздником и выходным), скорее всего, самое логичное и ближе всего к истине. Б. Ю. выпустили, чтобы потрафить его защитникам из стана левых – как на Западе, так и в дружественном БРИКСе (что более важно даже). Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка (без шуток). Собственно, при Сталине тоже выпускали, как, например, военачальников перед Великой Отечественной. Надо было просто.

Потери одной Аргентины в Латинской Америке уже предостаточно

Так и здесь. Это жест доброй воли, наподобие экстракшена "азовцев" и ухода из-под Киева, но только перед странами, которые для Кремля пусть и не полноценные союзники, но партнёры. Перед той же Бразилией. Потери одной Аргентины в ЛА уже предостаточно. Собственные внутренние защитники из числа приближённых к трону патриотов мало интересны – Гиркина-Стрелкова же не выпустили, а у него их не меньше. А вот международного авторитета нема.

Вряд ли Кагарлицкий перестанет критиковать существующий режим. Но он и до ареста это делал очень и очень осторожно. На свободе куда более резкие критики расхаживают. И дела с ними менее резонансными выйдут. Так что для машины террора пока есть пропитание.

Поэтому об оттепели говорить рановато. Вот если Навального обменяют вместо нового уголовного дела (слухи такие давно запускаются), то это точно оттепель. Вернее, жест доброй воли, показывающий, что путинская власть готова идти на уступки – на большие уступки – в переговорах по Украине. И доказательство того, что, как я писал, Путин пойдёт на президентские выборы как кандидат мира.

Только засчитают ли такой прогиб – это вопрос другой. Да и пойдут ли на это в Кремле? Часть санкций снять и вернуть часть активов — это, конечно, мечта, но им же, с другой стороны, наивно мнится, будто победа у них почти в кармане. Опять приходится выбирать между журавлём и синицей.

Многие уверены, что случай Кагарлицкого так и останется уникальным.

Андрей Никулин

Освобождение Кагарлицкого – повод для редкой в наши дни радости. Если не учитывать несколько месяцев заключения, измотанного физически и психологически человека и то, что по традиции последних лет сторона обвинения будет с высокой вероятностью пытаться опротестовать и обжаловать приговор.

Ну и не стоит обольщаться и ждать новой оттепели.

Михаил Виноградов

Освобождение Кагарлицкого и признание абсурдом инкриминированного трэша – хорошая новость. Настолько хорошая, что в это день почти не хочется думать, сколько новых обвинений теперь появится. Чтобы показать, что система не ошибается, а лишь иногда внезапно для себя маневрирует.

Александр Плющев

Никаких поблажек тем, кто однозначно выступает против Путина и его войны

За последнее время не первое удивительно мягкое для российской судебно-правоприменительной машины решение. Но видно, что "не жестят" с теми, за кого успели попросить у Путина. При этом никаких поблажек тем, кто однозначно выступает против Путина и его войны в Украине. В этом свете у Баязитовой есть надежды, у Скочиленко, а уж тем более Чанышевой, не говоря о Яшине с Навальным – увы, никаких.

Екатерина Шульман

Мельконьянцу продлили арест сразу на три месяца, чтоб до выборов не вышел, Навального неизвестно куда увезли. Предвыборный период, с одной стороны, время традиционного смягчения нравов, с другой – под руками мешаться тоже никто не должен, дабы не испортить праздник.