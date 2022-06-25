"Не стреляй!" Трое и голуби – антивоенная акция в Москве

Трое кандидатов в муниципальные депутаты от партии "Яблоко" провели в Москве антивоенную акцию. Мария Волох, Сергей Смирнов и Александр Некрасов запустили в небо белых голубей. Поначалу перформанс планировали провести на Пушкинской площади, однако там гражданских активистов уже "ждали". Поэтому решено было переместиться в парк "Крылатские холмы". Акция "За мир!" сопровождалась песней "Не стреляй!", на использование которой дал согласие автор – Юрий Шевчук.

Муниципальные выборы пройдут в 125 районах Москвы с 9 по 11 сентября. "Наше выдвижение в большей степени является акцией протеста, мы планируем вести антивоенную кампанию, хотим внести свой вклад в формирование оппозиционно настроенного гражданского общества", – говорит Мария Волох.

Марию и ее единомышленников не останавливает то обстоятельство, что в последнее время в России дня не проходит без арестов инакомыслящих или судов над ними:

Хуже уже ничего быть не может для страны в целом и для нас как для жителей страны в частности

– Мы руководствуемся такой логикой, что хуже уже ничего быть не может для страны в целом и для нас как для жителей страны в частности. Поэтому мы не можем просто смотреть на происходящее и ничего не делать. Нам показалось важным высказать свою антивоенную позицию и не давать пропаганде перехватывать повестку. Люди должны почувствовать, что таких, как мы, много. Что мы еще есть, в том числе даже в России. Что общество еще способно что-то изменить и не все потеряно.

– Вас не останавливает то, что участились преследования действующих муниципальных депутатов, которые в публичном пространстве высказали соображения, аналогичные вашим? Судят даже за предложение не проводить конкурс детского рисунка и подобные мероприятия, поскольку они неуместны в то время, когда в Украине гибнут дети (это случай депутата Алексея Горинова).

Нам страшно, но все равно нужно что-то делать

– Да, таких случаев много. Не далее как вчера задержали нашего коллегу из "Яблока", кандидата по Басманному району Николая Кавказского. Конечно, нам страшно, врать не буду. Но, как я уже сказала, все равно нужно что-то делать.

– Есть ли у вас надежда победить на этих выборах? Я даже не имею в виду то, что под каким-то предлогом вашу кандидатуру могут снять. Я имею в виду избирателей. Значительная часть общества к спецоперации в Украине относится с энтузиазмом.

– Мы оцениваем свои шансы примерно 50 на 50 процентов, потому что Тверской район, по которому выдвигаюсь я и мои коллеги, довольно протестный. Там 10 из 12 действующих депутатов выдвинуты "Яблоком", и это, согласитесь, говорит об оппозиционных настроениях жителей. Пока мы еще не начали официальную агитацию в рамках предвыборной кампании. Еще пока не ходим по дворам и квартирам, только лишь рассказали о своей команде в социальных сетях. Когда этот этап начнется, конечно, будем транслировать именно антивоенную позицию.

– Однако муниципальному депутату по статусу положено заниматься и более приземленными, житейскими проблемами. Нашли ли они отражение в вашей программе?

– Конечно. Мы хотим улучшить экологию в районе, заняться озеленением. Есть и пункт о распределении бюджета на муниципальном уровне. Даже думаем о том, что в районе мало собачьих площадок. В общем, все это типичные районные проблемы, ничего особенного.

– Мария, вы учились в престижных вузах за рубежом. Многие ваши ровесники, у которых примерно так же сложилась жизнь, или остались заграницей, или сейчас уезжают. Почему вы в столь тревожное время оказались в России, ведь вы могли сделать вполне успешную карьеру в другом месте?

Я не хочу уезжать, когда меня отсюда выгоняют

– Ровно до начала спецоперации я планировала уехать в Европу и вообще не собиралась жить в России, но я решила остаться здесь, потому что я не хочу уезжать, когда меня отсюда выгоняют. Еще мне хочется хотя бы попытаться повлиять на происходящие события. Пусть это будет капля в море, но я не могу мириться с тем, что происходит в стране, и чувствую как гражданка России свою персональную ответственность. Поэтому я решила остаться здесь, – говорит Мария Волох.

По мнению депутата Гагаринского округа Москвы Елены Русаковой, совсем не случайно то, что власть взялась за депутатов именно муниципального уровня. Никогда раньше столь пристального внимания они не удостаивались. Прежде оппоненты были, если можно так выразиться, другой весовой категории:

Это единственные депутаты, которые обладают реальной легитимностью

– Это единственная категория депутатов, которая в глазах общественного мнения реально выбрана. Если муниципальный депутат оказался депутатом, если он выиграл выборы, это значит, что это произошло вопреки административному ресурсу, и это значит, что некоторое количество людей пришли и проголосовали. Я напомню, что действующие сейчас мундепы выбраны в 2017 году. Электронного голосования не было, а было только живое голосование. Потому можно было легко подсчитать, сколько людей пришло на избирательные участки. Это было хорошо проконтролировано. Уже тогда писали, что это единственные депутаты, которые обладают реальной легитимностью. Так и получилось, что политическая реальность отличается от формально-правовой стороны дела.

С формально-правовой стороны дела у депутатов практически нет полномочий. Их сфера – что-то, что касается районных праздников и формально согласовательных процедур по части благоустройства. Единственное, пожалуй, стоящее полномочие – это контроль капитального ремонта, но и тут депутата легко обойти. А вот реальное политическое значение – это когда люди хотят заявить свою позицию по отношению к власти. В таком случае местный депутат оказывается очень значимой фигурой. Ему доверяют, и люди вокруг него консолидируются, для того чтобы заявить, допустим, протест против какого-то ущемления своих прав. Например, земельных прав при уплотнительной застройке или права на благоприятную среду, когда нарушаются экологические нормы.

Еще надо помнить, что действующих муниципальных депутатов власть рассматривает как начинающих политиков более высокого уровня, и с этим тоже связаны опасения. То есть не с их реальным статусом, а с их предполагаемым политическим весом.

– Но не получится ли так, что, поскольку сейчас всеми правдами и неправдами отсекаются действующие оппозиционные депутаты и те, кто только собирается ими стать, то в новый состав такие люди уже не попадут? Эта опасность серьезна или есть надежда, что все-таки им удастся пробиться?

Все тенденции в стране связаны с тотальным игнорированием граждан

– Угроза абсолютно серьезна. Вообще все тенденции в стране связаны с тотальным игнорированием граждан. Игнорированием их потребностей и запросов. Принимаются решения, о которых нас никто не спрашивает. Я об этом слышу каждый день. Говорят: мы бы, может быть, были бы и не против, но нас об этом не спросили. И это – по самым разным вопросам, начиная с того, где лавочку поставить, и кончая тем, идти ли войной на соседнее государство. Эта общая тенденция позволяет предположить, что будут чинить препятствия.

– И что же делать в такой ситуации? Не бессмысленно ли теперь намерение баллотироваться?

– Мне больше нравится такая позиция, что надо все равно пытаться участвовать, потому что если не участвовать, так и шанса никакого нет. Это как в известном анекдоте, когда бог говорит человеку: ну ты бы хоть купил лотерейный билет. Получится или не получится – это совершенно отдельный вопрос. Но, во-первых, нужно создавать этот шанс, нужно заявлять свою позицию, а во-вторых, рядовым избирателям очень важно знать, что по крайней мере рядом есть какие-то активные люди, которые готовы брать на себя более ответственную роль. Это наших избирателей морально поддерживает. Даже если окажется, что не пропустили, что не та обстановка, что фальсифицируют выборы, все равно, если есть кандидаты, которые пытаются пробиться, людям приятно об этом знать.

Не исключено также, что сработает вот какое соображение: не регистрировать никаких кандидатов, кроме "Единой России", – это слишком грубый ход, который дискредитирует власть. Возможно, постесняются так поступать. В любом случае думаю, что надо заявлять о своем законном избирательном праве, – говорит Елена Русакова.