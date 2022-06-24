"Не те умирают". Блогеры о смерти солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова

23 июня от обширного инфаркта умер певец Юрий Шатунов, легендарный солист группы "Ласковый май".

Ефим Шифрин

А вот июнь оказался неласковым. Как же это несправедливо...

Дмитрий Маликов

Нас было четверо:

Шатунов Пресняков Белоусов и Маликов. Поп-герои конца 80-х начала 90-х.

Осталось двое.

Светлая память Юре и Жене!

Шатунов навсегда останется для многих символом начала 90-х.

Кирилл Шулика

Умер Юра Шатунов... Инфаркт в 48 лет.

Как это так вообще? Символ эпохи, того самого начала свободы. И символично, что умер он во время разворота назад, когда есть Коля Басков вместо Кобзона.

Юра сам себя сделал, ну, вернее, Андрей Разин его сделал. Реально детдомовский был... Да и оставался по сути таковым.

Сергей Шмидт

Ну что я подумал, когда узнал? Подумал, что если бы он умер в день 60-летия Цоя, это было бы очень символично.

Они же из одного сюжета. Оба боролись за сердца подростков перестройки. Каждый наступал со своей линии фронта.

Перечту рассказ "Богословы" Борхеса. Шедевр про сущностное тождество видимых противоположностей.

Александр Елин

Согласно мне, современная русская музыка делится на стили не так, как во всем мире. Наши теги проще: сиротская, босяцкая, бандитская, советская, кабацкая и городницкая.

Юра Шатунов был, разумеется, крупнейшей звездой сиротского попа. Я, бывало, услышу ЛМ, и сразу рука тянется за мелочью в карман.

Думаю, ещё лет двадцать на Юриной могиле будут лежать свежие белые розы от несвежих уже тёток.

Настоящий герой поколения, покойся с миром.

Некоторые комментаторы вспоминают, как в свое время о "Ласковом мае" отзывались музыкальные критики.

Борис Межуев

В отношении покойного Юрия Шатунова могу вспомнить только забавный текст покойного Андрея Щербакова перестроечных времен, который я републиковал в РЖ в эпоху медведевской "перезагрузки". Андрей был странный малый, учившийся в то же время на параллельном нам историческом факультете. Он как бы не скрывал своей, скажем так, девиантности, если только это была не игра. Но при этом, как последний представитель "культурного поколения" был хорошо образован и начитан. Одним словом он гневно наехал на Артема Троицкого, когда тот посмел осудить любимую группу. Было даже какое-то судебное дело, которое потом замяли. В МК же был размещен такой текст:

"Я, например, не вижу в современной советской эстраде коллектив, который мог бы сравняться с «Ласковым маем» в радикальности музыки, выходящей далеко за рамки того явления, что все мы называем поставангардом. Будучи поклонником музыки Родиона Щедрина, Оливье Мессиана и Дъердя Лигетти, я нахожу, что музыкальные поиски «Ласкового мая» неожиданно ярки и своеобразно синтезируют технику Антона Веберна с неоромантическим направлением (Пендерецкий, Лютославский). Конечно, поиски аллюзий здесь достаточно сложны, но это гораздо более плодотворный путь.

Размышляя над творчеством «Ласкового мая», творческим кредо исполнителей, вспоминаю известные слова М. Хайдеггера из работы «Исток художественного творения»: «Сущее лишь тогда может быть сущим, когда оно вступает и выступает в просветленность просвета. Только просвет дарует нам, людям и обеспечивает доступ к сущему, которое есть мы сами». Эта хорошо нам всем известная мысль Хайдеггера, на мой взгляд, удивительно точно характеризует значение творческих поисков «Ласкового мая» для развития современного искусства."

Лев Усыскин

И все вспомнили "Масковый Лай". А я вспомнил слова А. Троицкого, написанные где-то в начале 90-х. Там было примерно так:

"Что привнес Ласковый Май в российскую музыкальную жизнь? Понимание того, что при определенных правильных действиях музыкальный уровень исполнителя не имеет значения вообще - он может совсем отсутствовать. Не то, что он не является самым важным составляющим успеха, а то , что его может не быть вообще."

В общем, это действительно было яркое новое слово в российском предпринимательстве: попсовая музыкальная франшиза (тогда слова этого не знали) -- когда группа с одним именем могла давать концерты в четырех разных городах одновременно. В принципе, к этому как-то неявно шло (ну так и другие бизнес-идеи вырастают из чего-то): в конце 80-х везде выступала куча групп с фронтменами, объявлявшими, что играли с Шевчуком. И действительно, Юрий Юлианович, по пути из Уфы в Питер немного повыступал в Москве, переиграв с некоторым количеством эфемерных гитаристов. Вот все они потом взяли этот факт на знамя, а простые люди из партера кричали им: "Играй "Не стреляй!""

В то же время огромное количество комментаторов относятся к этой немудрящей музыке своей молодости с большой нежностью.

Надежда Беленькая

Умер Юра Шатунов. Лента ржет и зубоскалит. А я вам скажу, что не было в советской попсе подобного явления.

«…Тем временем Руслана порылась в бардачке и включила кассету.

Машину заполнила музыка: дешевая, слащавая, она проникала прямо в сердце.

Под простенькую аранжировку пел ребенок. Музыка лилась свободно, она волновала. И потрясенная Нина слушала так внимательно, что забыла, зачем пришла.

- Что это? – спросила она.

- «Ласковый май», - ответила Яна. – Сирота из детского дома.

Нина сидела, сжав кулаки и уставившись Павлику в затылок. Она боялась, что вот-вот расплачется от печали и нежности.

Детский голос не отпускал, и некоторое время они вместе слушали кассету.

- Хорошо поет, - хмыкнул Павлик. – Девки из-за него вены пилят… А я тебя помню. Видел несколько раз у школы. Думал, что это за девушка серьезная такая.

- Спасибо, - прошептала Нина и покраснела.

- За что? – удивился Павлик.

- Просто так…

Они еще помолчали, прислушиваясь к словам песни.

- Что-то ты выглядишь плоховато, - мрачно усмехнулась Руслана, обжигая Нину ненавидящим взглядом.

- Музыка… - пробормотала Нина, едва сдерживая слезы. – Музыка очень красивая…

- «Ну что же ты моим соплям совсем не рада», - напела Руслана гнусавым голосом и вышла из машины...»

«Рыбы молчат по-испански», мое

Олег Кармунин

Он научил нас ностальгировать по старой попсе. И не стесняться своих чувств.

Больше всего мне вспоминается песня «Детство» — написанная для взрослых, взрослыми. О щемящем чувстве, которое возникает только с годами.

Он перепевал ее для тех, кто вырос, слушая «Ласковый май». Для детей перестройки. И звук в ней — как тогда. И голос.

Голос не изменился.

Это Юра Шатунов в начале нулевых вернулся, чтобы показать нам ретро-дискотеку, в которой мы обитаем до сих пор.

Это он прямо сейчас звучит в новейших песнях из топ-чартов — поет чужими голосами про малиновую «Ладу», «ягоду малинку» и девчонку-бандитку.

Это его «Белые розы» стали золотым гимном советских восьмидесятых — когда казалось, что весь мир впереди. Теперь мы выросли и многое позади. Но оттого еще сильнее хочется включать наивные и добрые песенки про цветы, голубей и бесконечную звездную ночь.

Светлая память.

Мария-Луиза Тирмасте

Юра Шатунов - это про другую жизнь и другую эпоху. Про жизнь без гаджетов и интернета, но в которой есть «Белые розы» и «Седая ночь». В 89-ом (прошлого века) на зимние каникулы нас с сестрой мама вывезла в Москву. Первый раз. В программе был Большой театр (партер), Театр Оперетты с Татьяной Шмыгой, Театр Советской Армии, Мавзолей само собой, но для нас с сестрой (мне -11, ей - 12) ключевыми мероприятиями были поход в Макдональдс (2 часа в очереди стояли на морозе) и концерт «Ласкового мая» в «Олимпийском». Мы размахивали шарфами на трибунах спорткомплекса и счастью не было предела - живьем увидели Шатунова и выезжавшего на сцену на слоне Разина… Сегодня сестра мне написала «а ты знаешь, что Шатунов умер» и вспоминала тот концерт… Есть события в жизни, которые остаются навсегда. «Ласковый май» - это же про эпоху, короткую, но такую яркую. Ее не вернуть. Поэтому сегодня многие искренне опечалены смертью Юры Шатунова. Он не был популярным в последние 20 лет, но его смерть стала знаком... В Анапе у мамы наверняка ещё лежит пластинка «Ласкового мая» - тогда мы его слушали на проигрывателе, даже магнитофона еще не было.

Шатунова хвалят и за то, что, несмотря на всенародную известность, он сторонился публичных высказываний и громких скандалов.

Многие комментаторы биографическое сходство Юрия Шатунова с нынешним кумиром молодежи, Даней Милохиным.

Владимир Гуриев

бессмысленный факт о том, как на самом деле устроена наша симуляция.

кумир всех девочек, талантливый и, наверное, просто хороший парень юрий шатунов воспитывался в детском доме, которым руководила валентина николаевна тазекенова.

если вы попытаетесь объяснить это совпадение тем, что у нее были какие-то особенные связи в творческих, скажем так, кругах, то, может, они, конечно, и были, но популярность к дане милохину пришла через несколько лет после ее смерти, к этому моменту связи валентины николаевны с творческими кругами несколько ослабли.

Ксения Елкина

Юра Шатунов никогда не был моим героем - меня чуток пронесло.

Но вот буквально с месяц назад не помню по какому поводу я наткнулась на концертную запись «Белых роз» и офигела, что на видео поёт какой-то хрупкий совсем ещё малыш.

Пошла - впервые в жизни - почитать про «Ласковый май», выяснила, что Юре на том видео 13 лет. Дальше я почитала сальные воспоминания основателя группы Сергея Кузнецова, «искавшего, - по его словам, - того самого мальчишечку», и для этого устроившегося работать в детдом, потом историю перехода мальчиков в надёжные руки московских продюсеров.

К полуночи мне показалось, что это довольно стремная история, с педофилией, жестким абьюзом и беззастенчивой эксплуатацией детского труда.

К двум часам ночи я была в этом уверена, особенно после того, как посмотрела отрывок какого-то шоу, где Шатунову-взрослому показывают Шатунова-пятнадцатилетнего, поющего песню чуть ли ни собственного сочинения про детдом, из которого он все равно сбежит (уже будучи довольно известным, но ещё не знаменитым солистом ЛМ, Шатунов снова сбегал из детдома). В глазах взрослого мужика было примерно всё сказано.

К пяти утра я пересмотрела и перечитала все что нашла - интервью нескольколетней давности с Шатуновым, воспоминания какие-то. Мне подумалось тогда только одно: парню досталось, кажется, по самую макушку, и все же он умудрился стать нормальным, адекватным и, кажется, не злым человеком.

Пусть же этому симпатичному парню земля будет пухом.

А все абьюзеры (за одно уж) сгорят в аду, когда настанет их черёд.

Но немало и таких, у которых вся эта ностальгия понимания не находит.

Максим Дбар

Удивительно, как много вокруг оказалось людей, испытывающих теплые чувства к "Ласковому маю". Да, "Ласковый май" - это часть и моей юности. Но отвратительная ее часть

Михаил Визель

Фейсбучная лента полнится рефлексиями моих плюс-минус ровесников по поводу смерти Юры Шатунова. Что вполне естественно. Юрочка Шатунов - это, конечно, символ нашего советского отрочества. Только я скажу более определённо. Лично для меня это символ всего того, что я ненавидел в своём советском отрочестве. Немудрящие тексты. Примитивная мелодийка с навязчивым небыстрым ритмом, специально рассчитанным так, чтобы удобно было покачивать вполне уже развившимися бёдрами, которые через десяток лет неизбежно станут 100-килограммовой жопенью "девочки из планового". И, конечно, жалобный голосок, голосок ягнёнка из басни Крылова, которого так и хочется взять на ручки и поцеловать в белый кучерявый лобик.

Юра был не виноват, что он был такой, он всему этому был совершенно органичен, чего не сказать о прохвостах, которые на нём наваривались. Ну да что ж теперь говорить. Пусть поёт теперь с Элвисом и с Майклом.

А я добавлю ещё вот что. Конечно, подростковые певцы важны и интересны не сами по себе, а потому, что с ними связаны самые сладкие воспоминания: первый брошенный и первый пойманный неслучайный взгляд, первый поцелуй и так далее. Но. У кого-то всё это происходило под божественно гармоничных Beatles. На чью-то долю выпал шармёр Джо Дассен или могучие Led Zeppelin. А наш жребий en masse - приторный Modern Talking и этот вот несчастный сиротка. Целуйся под него или не целуйся вообще. Бедный Юра. Бедные мы.

Аркадий Бабченко отсчитывает от "Ласкового мая" начало заката культуры, который завершился нападением России на Украину.

Аркадий Бабченко

У Ремарка, когда он описывает, как Германия всего за двадцать лет сумела докатиться от Первой мировой и "никогда больше" до Освенцима и Второй, есть такой момент. Он пишет, что за эти двадцать лет война в головах ветеранов превратилась из дикого животного ужаса в героическое приключение, в самое важное дело их жизни. Все дерьмо, что было тогда, стерлось, а его место заняло замещение на пафос.

Юра Шатунов - это было самое блевотное, что только можно было создать в музыке. Это даже не кич и не трэш. Потому что кич и трэш - это хоть какие-то направления в музыке. А это даже не музыка. Полный, абсолютный примитив, абсолютный непрофессионализм, дебилизм как словах, так, в музыке и исполнении, игра на самых низменных чувствах пятнадцатилетних малолеток, чес по стране пятью коллективами, манипуляция на детдомовском мальчике, которого Разин усыновил из интерната, рассказы про родство с Горбачевым… Слушать «Ласковый май» в восьмидесятые - это был такой дикий позорище. Это был синоним кринжа. Да, не слышать его было невозможно, он реально был из каждого утюга, но слушать - ооо, это сразу печать изгнанника из любой подростковой компании.

«Ласковый май» и Ксюша Собчак - это два основоположника, два столпа дебилизации нации, два родоночальника того говномета, который превратился потом в этот зомбоящик, что мы видим теперь.

Потому что русский мир не мог лечь на культуру «Дип Перпл», «Квин» и «Лед Зеппелин».

Он мог лечь только на культуру «Ласкового мая» и «Дома-2».

Только на этой почве, унавоженной - точнее, обосранной - юрами, ксюшами и прочими трахтенбергами, и моли прорасти семена русскоязычной челюсти.

Именно они замесили это говно, называемое «Ах Какую Страну Просрали», до степени уже полной закваски и брожения, которое и выблевало потом из себя русский мир.

Другие критикуют недостаточно скорбящих.

Ирина Павлова

Если я что-то и ненавидела «до дрожи ногтей», как говаривал один небезызвестный исторический персонаж, то это песню «Белые розы» и её исполнителя с дворовой манерой пения и гнусавым провинциальным говором.

Эта песня крутилась по кольцу за стенкой нашей комнаты в коммуналке на Фонтанке сутками.

Ненавидела так, что в глазах темнело.

Но когда умер 48-летний молодой мужчина, то, совершенно независимо от моего отношения к «Белым розам» и от причин его смерти, я молча прохожу мимо тех постов и страниц, где по нему горюют. Это их право - горевать.

Но не реже, чем горестные посты, я вижу посты глумливые.

И просто не понимаю (так до сих пор и не научилась понимать) куда делось в людях обыкновенное человеческое почтение к чужой смерти?

Прям передергивает, когда вижу или читаю такое.

Расчеловечивание пустило какие-то невероятно глубокие корни в обществе.

За день до смерти Шатунова стало известно, что умер один из немногих темнокожих исполнителей на российской поп-сцене - Пьер Нарцисс, исполнитель песни "Я шоколадный заяц", принадлежавший к тому же поколению, что и солист "Ласкового мая".

Александр Кынев

По поводу смерти двух персонажей шоу бизнеса - как людей, тем более довольно молодых (моего возраста), конечно, жалко. Не стоит умирать в 45-48 лет. Культура при этом никак не пострадала, и музыка в частности. Никаких воспоминаний с данными персонажами у меня не связано, то, что они пели, ничего, кроме раздражения и недоумения не вызывало. Подзаборная культура сельских дискотек это не мое. Собственно всё.

Алена Чурбанова

Пьер Нарцисс и Юра Шатунов уже не пережили Путина. На что мы вообще тут надеемся, я просто не знаю.