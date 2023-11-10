Не учится на своих ошибках. Блогеры о визите Путина в Казахстан

Владимир Путин побывал в Казахстане - одной из немногих зарубежных стран, где ему не грозит задержание по ордеру на арест, выданному Международным уголовным судом. Российский президент заявил, что обсуждал с казахским лидером сотрудничество в военной сфере, но в официальных репортажах эта тема отражения не нашла. Блогеры высказывали свои предположения по поводу цели визита.

Константин Калачев

Путин в гостях у Токаева. Судя по репортажам, пока речь идет только об экономике. Геополитика за скобками. Это хорошо, ибо не надо ставить принимающую сторону в неудобное положение.

Максим Шевченко

Путину приходится буквально бороться за Казахстан

Возможно, Путин приехал в Казахстан, чтобы окончательно выяснить, очень ли «смешная» у него независимость, как предположила на своей странице в Twitter 6 января 2022 Марго Симоньян, и ошибаются ли казахи, думая, что им «за это ничего не будет», как утверждал 27 апреля 2022 выдающийся современный русский (по его личному заверению) национальный мыслитель Тигран Кеосаян, когда осыпал угрозами Казахстан: «Казахи, братья, это что за неблагодарность? На Украину гляньте внимательно, подумайте серьезно… Если вы считаете, что можно и дальше быть такими хитро***ыми и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь!»

Виталий Портников

После визитов в Астану лидеров Китая, Германии и Франции Путину приходится буквально бороться за Казахстан. Но его влияние уменьшается с каждым днем.

Заодно выяснилось, что имя лидера Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева Путин по-прежнему произносит неправильно. Некоторые комментаторы уверены, что за этим стоит какой-то умысел.

Дабл Ять

Пал Василич сегодня вышел из зоны комфорта — ему приходится снова и снова произносить имя президента Казахстана Касыма-Жомарта Кемелевича Токаева.

Спойлер — со времён "Жим-жимыча" он так и не научился.

Сергей Абашин

Шооо, опять? Жемелевич, Ишемелевич, теперь Келемиич. Какие еще варианты могут появиться?

Ешкин Крот

Это уже как минимум четвертый раз, когда кремлевский пациент не может правильно произнести имя президента Казахстана на публичных мероприятиях.

Учиться на своих ошибках бункерный "геостратег" никогда не умел

В январе 2022 года он назвал его «Кемел Жомартовичем Токаевым». В июне того же года он произнес имя Токаева так быстро, что разобрать это было невозможно. А в августе 2022 года он назвал Токаева Касымом Жомартовичем Кемелевичем…

Впрочем, неудивительно: учиться на своих ошибках бункерный «геостратег» никогда не умел — вместо этого он с гордостью готов повторять их снова и снова.

Андрей Никулин

Опять запутался. Или, скорее, сделал вид, что забыл имя.

Фарида Курбангалеева

Путин опять не смог нормально произнести имя президента Казахстана Токаева

Во время визита в Астану он вместо «Касым-Жомарт Кемелевич» сначала проблеял что-то нечленораздельное.

Удивительно, как Токаев это терпит

Прошлым летом на Петербургском экономическом форуме, Путин назвал его «Кемежамом Ишемильевичем».

А в январе 2022 года во время заседания лидеров стран ОДКБ — «Кемел Жомартовичем».

Удивительно, как Токаев это терпит. Ладимладимычу Пукину надо платить той же монетой.

Заявление для прессы Токаев начал по-казахски, чем поверг в смятение российскую делегацию. Многие блогеры пишут, что таким образом казахский лидер "отплатил" Путину за исковерканное имя-отчество.

Андрей Никулин

Токаев, оказывается, дал ответку, причем в рамках дипломатического протокола - начав неожиданно отвечать Путину на казахском.

Насколько эта ситуация была неожиданна видно по лихорадочной активности сановников в зале в поиске наушников.

Все это становится похоже на сказку. как Лиса с Журавлем ходили друг к другу в гости)) Вот тебе кувшинчик, вот тебе тарелочка)

Богдан Амосов

Президент Казахстана Токаев на встрече с путиным начал говорить по-казахски, из-за чего российская делегация начала гудеть и шипеть, как клубок змей

Иван Яковина

Путин снова перепутал отчество казахстанского президента. Ну а тот, не меняя каменного выражения лица, начал говорить по-казахски. Путин и вся его свита стали судорожно озираться по сторонам в поисках наушников с переводом.

Надо признать: Касым-Жомарт Кемелевич очень красиво дал плешивому щелбана.

Анатолий Несмиян

Токаев вряд ли забыл хамство Путина

Токаев - опытный политик с огромным дипломатическим опытом. И вряд ли он забыл хамство Путина, открыто оскорблявшего его лично, коверкая специально его имя. А потому он умеет в дипломатию и вполне способен сделать намек так, что не подкопаешься.

На встрече с Путиным в Астане Токаев с непроницаемым лицом вернул часть долга, внезапно начав произносить свое выступление на казахском, чем вынудил гостей поспешно хвататься за наушники с переводом. Странно, что Песков, владеющий турецким языком - близкородственным с казахским - тоже начал срочно искать наушник, хотя процентов 90 он должен был понимать слёту. Наверное, чтобы не выделяться от коллег, которые и русским-то в основном матерным владеют.

Путин назвал Казахстан ближайшим союзником России, но, судя по всему, до настоящего союзничества еще далеко, иронизируют в блогах.

Вера Афанасьева

"- А что сказал Токаев?

- Пока эти идиоты меня не понимают, расскажу вам про них анекдот"

Много и радостно пишут о том, что Токаев во время совместного с с Путиным заявления для прессы начал говорить по-казахски, поставив в ступор всю российскую делегацию.

Добрососедства явно не будет.

Аркадий Дубнов

Ни с чем подобным Путин ранее не встречался, нанося визиты в дружественные столицы СНГ. Тамошние лидеры обращались к нему всегда исключительно по-русски, на языке Старшего брата, эта традиция выглядела нерушимой и, казалось, разве можно иначе-то...

И вот, эта обыденность постсоветского протокола дала трещину: вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подводя итоги визита Путина в Астану в присутствии обеих делегаций и прессы, обратился сначала к публике на казахском языке.

Токаев дал понять, что Казахстан намерен проводить самостоятельную языковую политику

Стоит взглянуть здесь на видео, чтобы понять, насколько врасплох застала эта "казахская прелюдия" Путина и членов его делегации, бросившихся искать на столе и за своей спиной явно неслучайно оказавшиеся там наушники... Токаев вынудил их слушать поначалу свою речь в переводе.

Это был жест, который трудно переоценить. Казахстанский президент, инициировавший создании в СНГ Организации по изучению русского языка, что с восторгом было встречено в Москве, тут же дал понять, что Казахстан намерен проводить самостоятельную языковую политику, где русскому языку - почет и уважение, но главным остается развитие национального языка казахов.

И вряд ли этому помешает то, что сам Токаев - выпускник МГИМО, о чем не раз вспоминал Путин, мол, мы-то знаем, что вы, Касым-Жомарт Кемелевич, наш человек... Кстати, и в этот раз Путину не удалось выговорить отчество коллеги.

Так вот, наш-то да, Токаев, но в первую очередь, казахский. Придется к этому Кремлю привыкать.

Константин Калачев

— Когда Россия и Казахстан станут настоящими союзниками?

— Когда Владимир Владимирович Путин (либо его двойник) запомнит отчество президента Казахстана Касым-Жомарт Кемелевича Токаева.

А пока только партнеры.

С легкой руки профессора Соловья ни одно обсуждение Путина не обходится теперь без упоминания его двойников.

Александр Морозов

интересно, что ни Путин, ни его двойник не могут выговорить "Касым-Жомарт Кемелевич". (И все остальное тоже совпадает).

Константин Калачев

Кстати - шах и мат Соловью!

Уж двойник бы точно имя-отчество Токаева смог запомнить и выговорить.

Так что мы имеем дело с оригиналом. И с его оригинальными развлечениями — пишет Андрей Никулин

Тут он не прав. Чтоб не разоблачили, наоборот надо косплеить настоящего и типа путать отчество.

Так бы конспирологи и сказали.

Не срезал!

От цитирования слухов о двойниках не удержалось и немецкое издание Bild, которое со ссылкой на украинского политика Антона Геращенко опубликовало видео, где Путин предстает не в самом удачном ракурсе.

Анна Монгайт

Бильд изучает щеки Путина. Путин давно использует филеры. У него, как у Любови Успенской, щечки-яблочки - перестарались с уколами, косметолог его величества не экономит на компонентах. Но Бильд считает, не все так просто..

Вечером того же дня Путин оказался в Ростове-на-Дону, что заставило блогеров снова шутить о двойниках.

Вера Афанасьева

После визита в Казахстан Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

А мог бы и одновременно.

Антон Геращенко

Кто-то из путиных выбрался из бункера и посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

Вместе с Шойгу и Герасимовым якобы президент россии посмотрел на выставку аналоговнетных мотовездеходов и заслушал их доклады о том, как "всё по плану".

Вездеход, который продемонстрировали Путину в числе образцов новой военной техники, оказался американским, отметили журналисты.

Поводом для обсуждения стало и фото, запечатлевшее Путина за одним столом с Герасимовым и Шойгу.

Ешкин Крот

Три пенсионера и военных преступника в какой-то нервной суете осмотрели мотовездеход и посидели рядом с гигантским глобусом.

Обсуждалась ли точка на глобусе, где они планируют скрыться на мотовездеходе, не уточняется. Да и в принципе ничего не уточняется. Поэтому просто посмотрите на это шоу оживших восковых фигур в театре абсурда

Александр Невзоров

Ночью, по дороге из Казахстана, предводитель фашистов заехал в Ростов на Дону, чтобы встретиться с подельниками. Встреча прошла в домашней, можно сказать интимной обстановке.

Либо у диктатора повысился уровень доверия, либо это не тот путин который «в холодильнике».

Сравните длину стола- того и этого.

Вчера все обсуждали скулы путина, мол что за бугры. Вероятнее всего, это последствия чрезмерного введения «филлеров» для поднятия скул.

Но настораживает совсем другое, зачем им там в Ростове на Дону глобус?

На носу - предвыборный забег, так что не стоит удивляться тому, что российский президент стал так часто мелькать на экранах. Путин до сих пор официально не заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах, но уже анонсировал большую пресс-конференцию, которую на этот раз планируется совместить с "прямой линией" - возможно, о начале предвыборной гонки будет объявлено за день до этого мероприятия, пишет "Верстка".

Татьяна Становая

Классика: Сначала намечались торжества, потом аресты; потом решили совместить.

Большая пресс-конференция Путина будет совмещена с прямой линией и пройдет до конца года (ближе к Новому году). Пресс-конференция для Путина всегда была возможностью общаться с элитами и внешними аудиториями. "Прямая линия" - больше для народа. К выборам президента решили ничего не отменять, но "оптимизировать". Так, чтоб и народу традиционную "терапию" провести, но и важные заявления для более искушенных аудиторий сделать. Вполне логично.

Михаил Фишман

В этом году прямую линию Путина объединят с большой пресс-конференцией Путина. Получится большая линия и прямая пресс-конференция. Как говорил классик, сократим аппарат — удлиним змеевик. В общем, очень жду соответствующую моменту картинку Елкина.