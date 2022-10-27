Не усидела на двух стульях. Рунет о бегстве из России Ксении Собчак

Ксения Собчак спешно покинула Россию после заведения уголовного дела о вымогательстве, по которому в СИЗО уже отправлен коммерческий директор её медиапроектов. Якобы он вымогал у главы корпорации "Ростех" Сергея Чемезова деньги за так называемый "блок на негатив" (отказ от публикации какой-либо негативной информации) в телеграм-каналах, подконтрольных Собчак.

Анна Евсеева:

А разве гражданам РФ в Литву можно? Или только некоторым? Она от режима спасается, да?

А разгадка такова: Ксения въехала в Литву по израильскому паспорту, наличие которого раньше пыталась опровергать.

Нуне Барсегян:

пишут, что ксения собчак откуда-то узнала о готовящейся акции ареста (но директора своего, видимо, не предупредила) и предприняла хитрую многоходовку: купила билет на самолёт до дубай, и именно к этому рейс в аэропорт выехала спецгруппа её арестовывать, но сама [она]в это время на машине уже пересекла границу с беларусью, а оттуда опять же на машине поехала в литву.

я всегда в таких случаях вспоминаю историю федора раскольникова, рассказанную лично его вдовой музой раскольниковой в самом конце 80-х годов прошлого века.

о том, как в 38 году раскольникова вызвали в москву и он ехал, уже понимая, что будет арестован, как и другие дипломаты, но все равно ехал, как сейчас многие едут на войну с украиной, зная, что их, необученных, выпустят сразу воевать без оружия и бронежилета, но едут.

вот так и раскольников по-бараньи поехал на вызов в москву и говорил в пути жене, что его там скорее всего арестуют.

но когда он вышел на станции в берлине купить газету и прочел в ней, что уже смещен с должности, что-то в нем перемкнуло, баранья отрешенность куда-то делась, он только и успел заскочить в вагон и вытащить жену из поезда. вещи без них поехали в москву.

сегодня же прочла об одном мобилизовагном насильно, который отказывался подчиняться приказу, брать в руки оружие и ещё голодовку объявил.

над ним издевались, говорили, что всем наплевать, если подохнет, но, видимо, испугавшись, что дурной пример станет заразительным, вернули домой.

что хочу вам всем посоветовать – не забывайте о многоходовочках. а если и директора своего при этом предупредите – то вообще молодцы

Леся Рябцева:

Собчак свалила из страны, оставив здесь команду, так получается. Крабыню опять вовремя предупредили. А люди-то че, ей не жалко, новых наймет.

Сталина Гуревич:

Совершенно очевидно, что по Собчак решение было принято как минимум вчера (если не раньше). Что мешало во все аэропорты кинуть сторожевик, дабы деву на границе вежливо попросили обождать появления товарища майора? Когда мы уже перестанем работать на полшишечки? У нас уже столько потенциальных постояльцев лефортово свалило, что можно подумать, что их до границы провожают, чтобы не дай Бог не вернулись, а то ж работать придется, допрашивать, устанавливать. А сейчас постановление на розыск вынесли и всё, можно дальше идти в лупу смотреть

Кирилл Шулика:

Тут, правда, могут быть вопросы к источникам, официально не подтверждено ничего. Но получается, что дали уехать, как бы по традиции. При этом понятно, что прежняя система гарантий и договоренностей не действует.

Илья Ремесло:

Дело Собчак, на мой взгляд, чистая "игра нанайских мальчиков".

Те, кто в теме - знают прекрасно, с кем Собчак работает в РФ, по этой причине "борьба" с Собчак не может восприниматься хоть сколько-нибудь серьезно. Она абсолютно системный человек, я бы сказал системный в квадрате. Ну вот, что-то не поделили с "соседом" по элитному клубу, бывает.

Ни о какой "зачистке" в данном случае и говорить не приходится.

Кого хотят сажать и гнобить, не выпускают из страны, а берут под белы руки тепленьким с утра без единого шанса.

То есть изначально на вариант "выдавить из страны" рассчитывали.

А вот эти ребята-метросексуалы, которым не дали уехать - они и будут отвечать. Но и это неточно. "Система должна уметь прощать".

С учетом изумительной "гибкости" правоохранительных органов, любой вариант исхода дела возможен.

Далее я не считаю уместным что-либо обсуждать. Потому что это просто скучно.

С гораздо большим интересом я бы посмотрел на дела против правоохранителей, которые на "стрелки" приезжают в костюмах "Бриони" и на геликах. Вот это было бы интересно. А дело Собчак, это "чего изволите".

Есть и экстравагантные версии.

Сергей Марков:

Прогноз Сейчас её будут пытать литовские и польские и американские спецслужбы, стараясь выудить максимум личной информации о Путине для организации покушения на него или его свержения. Пытать Ксению будут финансово, угрожая забрать все, "нажитое непосильным трудом" Ксенией Собчак и её мамой Нарусовой. А нажито и перевезено в Европу не мало. Так что пытки будут серьёзные.

Сергей Удальцов:

Безотносительно причин и подробностей, избавление России от такой грязи, как собчаки, красовские и им подобные - можно только приветствовать

Борис Рожин:

Лучшее что может произойти, это если она и ей подобные там и останутся.

Некоторые пытаются делать вид, что ордер на арест Собчак или кого-то типа Собчак, это проблема. На деле, это возможность, пользуясь текущей чрезвычайной ситуацией, провести необходимое очищение страны от наследия "святых 90х", которое до сих пор с нами. Это касается не только отдельных персоналий.

Сергей Мардан:

Удивляюсь, что либеральные СМИ не выставили бегство Собчак как акт политической борьбы. Учитывая, что она была кандидатом в президенты России, это очень выгодная тема.

Так и вижу заголовки - "Путин устраняет политического конкурента!", "Кремль боится альтернативных фигур!", "Путин ржавый косой срезал голову либеральной демократии!".

Но очевидно, Ксения Анатольевна является настолько токсичной фигурой, что об неё никто руки марать не хочет. Эмоции много, но клейма ставить негде. Вангую, что у нас появился ещё один политический эмигрант и яростный правозащитник. "Я белая моль, я летучая мышь".

Впрочем, отношение к оппозиционности Собчак более чем сложное.

Любовь Соболь:

А помните фразу Собчак, написанную ей прямо накануне вторжения в Украину: на фоне западных политиков и Зеленского Путин выглядит зрелым и адекватным политиком. Куда же ты от адекватного к незрелым?

Олег Пшеничный:

Интересно, примкнёт ли уехавшая в Литву Собчак к теневому правительству Пономарева-Фейгина, которое будет скоро заседать? 🙂

Что касается уголовного скандала по поводу взяток за не-критику тех или иных организаций, то вокруг Собчак возможно всё. Она часть того питательного бульона информационной коррупции, который и питал путинщину и пусть не отнекивается. "Размещалово", "джинса" и "партнёрские материалы" — это их естественный воздух, который они и за коррупцию-то не считают. "Нормальная практика", и очень при этом полезная для тех, кто любит дорогие шмотки и парфюмерию.

С другой стороны ни одному слову веры нет бастрыкинской помойке и прочим "правоохранителям", которые могли использовать как реальную ситуацию, так и выдумать всё просто по аналогии, зная, что "у них всё это так принято", но в данном случае собчакинский директор может быть чист как слезинка (только зачем им Собчак, а тем более ее директор, полезные же идиоты). В общем, промеж жаб и гадюк возможны любые расклады, такая уж у них камасутра и карма.

Иван Преображенский:

Честно говоря, соболезновать этим людям не получается совсем. Ни самой Собчак, ни ее "продюсеру". Даже понимая, что кроме таких "блоков" и заказухи давно не осталось у условно независимых медиа способов зарабатывать в России, чтобы продолжать свою деятельность. Но у Ксюши эти бабки явно не последние, просто бизнес.

Роман Попков:

Ксения Собчак – одно из неприятных и знаковых порождений российского неофеодализма с его институтом неприкосновенных и мандатами на лайтовую фронду. На месте этого неофеодализма спешно возводят сталинско-фашистский бункер, "принцессам крови" в этой системе места нет.

Злорадствовать тут бессмысленно, жалеть и сожалеть – тем более не о чем.

Сталингулаг:

Последние скрепы неприкосновенности рушатся прямо на глазах

Анастасия Батулина:

Обыски в доме Ксении Собчак это даже не третий или последний звоночек. Для меня ее существование было признаком минимальной устойчивости и паритета внутри системы, какой бы уродливой она (система) не была.

Если кто-то ждал специального знака, что сейчас уже точно пора, то вот он.

Эльвира Вихарева:

Знаменитое путинское "своих не бросаем" сегодня выглядит вот так: Собчак в эмиграции, в доме у нее обыск, коммерческий директор в ментовке. Настоящее президентское спасибо одному там губернатору Петербурга за карьеру.

В общем, все очень знакомо и идет по лекалам, которые вполне логично подошли и под нее.

Дружба дружбой, а уголовное дело о вымогательстве у Чемезова.

Бред? – Бред.

Однако в России 2022 года никто уже не заботится о достоверности. Силовики здесь правят бал, десатанизация как она есть.

А ведь еще каких-то 4 года назад можно было играть в президентскую кампанию.

Но чем ниже – тем уже, как говорят в нашей исторической воронке.

А за успевшую отъехать Собчак можно только порадоваться, как бы к ней ни относиться.

Сергей Смирнов:

Кажется Собчак была одной из последних, пытавшейся как-то балансировать на двух стульях. Некоторым после выборов 2018 года этот тезис покажется смешным, но тем не менее. И участие в них тоже было не только коммерческим предприятием, но и попыткой закрепиться получше на одном из стульев.

Но в 2022 году вся эта система полетела к черту. Все эти тонкие незаметные конструкции "мы поговорим с теми или иными людьми во власти или около" рухнули после войны. То есть мы видим изменения правил игры. Все, люди из конструкций перестали брать трубки. А недоброжелатели знают об этом. Защиты нет никакой больше.

Лиза Лазерсон:

Но тут важно вот что, дело дает два четких сигнала.

Первый – телеграм-лавочку взяли за одно место. После запрета на Мету и оттока людей из фейсбука и инстаграма аудитория и так крайне политизированного телеграма стала еще весомей и ценней. Ценники на блок выросли и устраивать тут сейчас раскулачивание очень удобно. За что бы ни нужно было кого-то из медиа-тусовки взять, всегда можно сказать: это за телегу.

Второй – неприкасаемых больше нет. Уже рыли под "военкоров", можно и под Собчак. На "пронесет" в России рассчитывать все сложнее.

Мария Снеговая:

"Почему важно то, что происходит с Собчак?" - спрашивают меня в комментариях.

Отвечу: для меня - это маркер времени. Время тех, кто выживал на двух стульях, условных "сислибов", ушло. Серых сменили чёрные.

Кирилл Гончаров:

Я не считаю, что дело Собчак - искусственное и его цель раскрутить Собчак как оппозиционного политика, хоть в России и нет института репутации и сердобольные демократические активисты готовы принять в свои ряды хоть черта лысого, но в данном случае, мы имеем дело с репрессивной машиной военного времени, в которой нет места для красивых схем, а есть желание выжечь поле напалмом.

Собчак просто попала под раздачу, как Эхо, Дождь или Новая. И никак политик, конечно же, а как реакция СМИ.

Следующий - Пивоваров.

Станислав Кучер:

Мое знакомство с Ксенией ограничивается несколькими встречами в зфирах "Дождя", на паре московских тусовок в середине нулевых, а также короткой перепиской в смс. На собственном опыте я не знаю ее как человека. Для меня что Собчак, что Канделаки, которой многие сейчас приписывают "заказ" Ксении из соображений личной мести - гламурные тусовщицы, светские львицы из нулевых, представители популяции, которая мне всегда была, мягко говоря, параллельна.

Соответственно, я отношусь к Ксении как к функции. Я считаю, что после протестов 2011-12 годов у нее был шанс совершить уникальную трансформацию и стать действительно ярким политиком, но эту возможность она упустила, выступив спойлером на президентских выборах 2018-го. Сильного журналиста я не видел в Собчак никогда, однако инфлюенсером, организатором и медиа-менеджером она оказалась отличным, запустила несколько успешных проектов в ютубе и телеграм, аудитория которых уверенно росла.

Несмотря на попытки быть "здесь, там и везде" и политику "и вашим, и нашим", после вторжения России в Украину Собчак осудила войну и сделала свой выбор - не в пользу бандитов и убийц. Даже если думала, что "прикрыта", даже если шла на компромиссы, в итоге она - повторяю, как функция - оказалась с бандитами по разные стороны, не раз и четко это артикулировала. Ее ютуб-канал "Осторожно, Собчак" оставался наряду с "Редакцией" Алексея Пивоварова единственными медиа, которые, работая в России, пытались заниматься не пропагандой, а информационной журналистикой.

В "договорняк", то есть в некую спецоперацию Кремля по внедрению Собчак в ряды российских политэмигрантов, о которой сейчас заговорили в разных тг-каналах, я не верю (при таком раскладе ей бы вменили другие статьи УК). Ее нынешнее преследование - результат прежде всего того разброда и шатания в так называемых элитах, которые набирают силу и, уверен, приведут к полному развалу всей хваленой путинской "вертикали". Кто конкретно воспользовался моментом - давняя "подруга" Тина или еще кто-то с ее помощью, - вообще непринципиально. В этом зоопарке все давно поняли, что промахнувшийся "вожак" мыслями уже в других мирах, а, значит, теперь каждый за себя и можно сводить старые счеты.

При этом, безусловно, в будущем возможно вообще все, то есть любые зигзаги карьеры Собчак, политической в том числе, с участием самых разных персонажей, от известных оппозиционеров в эмиграции до старых знакомых из числа "близких к телу", которые скоро это "тело" кинут и будут искать возможности выжить после краха "рейха".

Галина Юзефович:

По поводу Ксении Собчак и ее команды сегодня мне кажется важным сказать следующее. После начала войны она могла замолчать или занять позицию "не все так однозначно" - она этой возможностью не воспользовалась.

Да, в силу родословной ей можно немного больше, чем остальным - других бы раскатали куда раньше и куда жестче, но эту относительную свою полусвободу Собчак использовала для того, чтобы хоть вполголоса, но говорить о войне и ее недопустимости. Причем - что важно - с этими своими посланиями Ксения Анатольевна в силу колоссального охвата добиралась до тех, до кого не добирается никто из куда более конвенциональных и либеральных антивоенных спикеров. Много ли мы знаем людей такого медийного масштаба, которые сделали так же?

И в этой ситуации злорадствовать, многозначительно хмыкать и припоминать Ксении Анатольневне все ее давние грехи - воображаемые и истинные, мне представляется неэтичным и неправильным.