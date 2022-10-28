"Не успеваем включать сирену". Николаев под обстрелами готовится к зиме

В Одесской и Николаевской областях Украины только 26 октября сбили 18 российских дронов-камикадзе, говорят в оперативном командовании "Юг" ВСУ. Город Николаев находится поблизости от линии фронта. Российские войска обстреливают его практически ежедневно.

Обстрелами в Николаеве поврежден водопровод. Вместо чистой воды из кранов течет техническая – соленая и грязная. Если прогуляться по Николаеву днем, можно наткнуться сразу на несколько очередей. В одной люди стоят с пустыми баклажками за чистой водой. В другой – за гуманитарным хлебом и тушенкой. Более подробно о жизни николаевцев можно узнать из нашего сюжета. А как и чем обстреливают Николаев российские войска, Настоящему Времени рассказал мэр города Александр Сенкевич.

– Правильно ли я понимаю, что город фактически, как и Одесса, защищает всю Украину от иранских дронов?

– Одесса в первую очередь защищает себя. Что касается летающих целей, то действительно мы сегодня с Одессой работаем на то, чтобы с моря и оккупированной территории Херсонской области, а именно Кинбурнской косы, минимум ракет и дронов прилетало. Они, обходя зону действия наших ПВО, залетают между Одессой и Николаевым и летят в сторону Киева.

Сами понимаете, не хватает противоракетных войск. Везде говорю мировым лидерам: нам нужно помочь противоракетной обороной.

– Как часто обстреливают Николаев и чем?

– На самом деле, тише стало только в последние три дня. Наши войска продвигаются и оттесняют россиян.

В Николаеве есть шутка. Если слышите сирену, то, скорее всего, взрыва не будет. Но если слышите взрыв, значит, в ближайшее время включат сирену. Ракета летит минуту, а для того, чтобы запустить сирену, нужно полторы-две минуты. Даже видя запуск ракет из Херсонской области, мы не всегда успеваем включать сирену.

– А что это за ракеты и что за позиции, с которых наносят удары по Николаеву? Какое расстояние от российских позиций до города?

– Километров 40-50. Последние месяцы нас обстреливают ракетами типа С-300 и, понятное дело, эти "мопеды" (дроны иранского производства, издающие в полете громкий звук – НВ).

– Насколько заметно украинское контрнаступление в Херсонской области повлияло на частоту обстрелов Николаева?

– Трудно сказать. За все время войны Николаев не обстреливался 42 дня. Сегодня – третий день, когда нас не обстреливают. Назвать это тенденцией сложно.

– По каким объектам наносят удары россияне?

– В основном – гражданская инфраструктура, жилые дома. Не знаю, куда они целятся.

Уже стало понятно, что у российских войск нет задачи "демилитаризации" или "денацификации". Денацифицировать в Николаеве некого: около 70% жителей используют русский язык в повседневной жизни и думают на нем, и никто им этого делать не запрещал. Демилитаризация – ну все военные объекты были обстреляны в первые дни войны.

Сейчас обстреливают школы, больницы, остановки. Прилет на остановку общественного транспорта – погибают 12 человек. Прилет на другую остановку – погибают еще 9 человек. Есть карта с нанесенными по городу обстрелами. Можно увидеть, что Николаев [российские войска] расчертили на клеточки, и задача в каждую клеточку выпустить максимальное количество снарядов.

– Сколько сейчас в городе людей? В контексте наступающей зимы удастся ли запустить отопительный сезон?

– В городе из полумиллиона жителей остаются 220-230 тысяч, в основном люди старшего возраста. И вот это отношение России – это элементарный геноцид. Задача – убить максимум людей, заморозить, заморить жаждой, голодом и прочим.

Мы готовимся к отопительному сезону. Все котельные, около сотни, мы готовим. Все будет зависеть от того, как будет с газом, светом и так далее. В любом случае мы готовимся к наихудшим сценариям. Надеемся, что их не будет, но готовимся.