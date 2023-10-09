Небензя об ударе по кафе в Грозе: "Там проходили похороны националиста"

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, выступая перед членами международной организации, прокомментировал ракетный удар российских войск по кафе в селе Гроза Харьковской области, в результате которого погибли десятки мирных жителей.

"В момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовали множество его подельников неонацистов. Не случайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста", - заявил Небензя, не назвав источника озвученной им информации.

5 октября российские военные нанесли удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Ракета, по некоторым данным - "Искандер", попала по продуктовому магазину и кафе, где в этот момент проходили поминки по местному жителю, служившему в рядах ВСУ. В результате удара погибли 52 человека, ещё пятеро числятся пропавшими без вести. Среди погибших - сын и вдова военного. Всего в селе Гроза проживали 330 человек.

Власти Украины обвинили Россию в целенаправленном теракте против мирного населения.