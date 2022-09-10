Недалеко от границы с Украиной напали на сотрудников Росгвардии

Поздно вечером 9 сентября неизвестные напали на сотрудников Росгвардии в Суджанском районе Курской области, примерно в 9 километрах от границы с Украиной. Один человек ранен. Подозреваемых ищут, объявлен план "Перехват". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердила администрация Курской области.

По сведениям телеграм-канала Baza, Росгвардия получила информацию о двоих вооружённых мужчинах, замеченных недалеко от города Суджи. В результате поисков мужчин – Baza называет их "украинскими диверсантами" – обнаружили в лесу в Суджанском районе. Завязался бой – один росгвардеец был ранен, нападавшие скрылись.

По информации телеграм-канала Mash, столкновение "возможных украинских диверсантов" с сотрудниками Росгвардии произошло на блокпосту у объездной дороги. Росгвардейцы попытались остановить подозрительную "Газель" – из неё открыли огонь.

Ранее в Курской области продлили действие "жёлтого" уровня террористической опасности до 22 сентября. Губернатор региона Роман Старовойт попросил жителей сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.