Недельная инфляция в России стала максимальной с 1998 года

Показатель недельной инфляции в России в период с 26 февраля по 4 марта достиг 2,22%, это максимальное значение с 1998 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.

Рост цен связывают, в частности, с беспрецедентными санкциями, под которые попала Россия в связи с военной агрессией в отношении Украины.

Отмечается, что годовая инфляция в России на 4 марта превысила 10% - впервые с января 2016 года.

Цены на новые легковые автомобили выросли на 17,1%, телевизоры - на 15,0%, пылесосы - на 14,6%, смартфоны - на 9,6%. Продовольственные товары подрожали более чем на 10%.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми, Путин требует от Украины "денацификации" и "демилитаризации".

За военные действия против Украины США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.