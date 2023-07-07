"Недолго мучался". Блогеры о падающем курсе рубля к доллару и евро

6 июня на Мосбирже за 1 доллар давали 93 рубля, а курс евро преодолел психологическую отметку в 100 рублей. Более 90 рублей доллар стоил только в первые дни российского вторжения в Украину, в феврале 2022 года.

Алексей Беляков

Знаете, как это бывает. Встречаешь друга – и прям огорчаешься. Недавно же виделись, и был он тогда ничего, бодр и румян.

А теперь изнурен, отощал, мешки под глазами. Кажется, думаешь, он сильно болен. И безнадежно. И ты не в силах помочь.

Вот так я встретил курс рубля, вернувшись в Москву спустя всего три недели.

Сейчас доллар уже выше 93.

Михаил Виноградов

Лучший курс рубля к доллару был в прошлом году 30 июня - 51,15 руб.

Андрей Мальгин

Ну наконец-то. Недолго рубль мучался.

Роман Бевзенко

Я так понимаю, Великую Валютную войну президент Путин проиграл.

Плавающий курс рубля стремительно превращается в тонущий, шутят в соцсетях.

Россияне в который раз обреченно вздохнули и потянулись в обменные пункты и магазины.

Кирилл Гончаров

Теперь кроме шуток, друзья. Избавляетесь от рублей прямо сейчас, не ждите чуда, его не будет.

Не ждите чуда, его не будет

ЦБ выгоден такой курс, правительство молчит и не комментирует, общество как-то тоже помалкивает, а раз нет резонанса и шока - то придётся привыкать.

Но думаю это не окончательное падение. На неделе, евро повысится до 120, доллар до 110, примерно.

Скриньте.

Николай Данилов

С утра пораньше дети заплакали, глухо матерящиеся пенсионеры потянулись к обменникам, а женщины по привычке начали выметать с маркетплейсов тампоны, прокладки и остатки хорошего мыла.

Екатерина Винокурова

Давайте расскажу вам, как я спекулировала валютой и как теперь реагирую на это все.

В 2014 году я сообразила, что, как только на закрытых лентах новостей видишь, что внесен пакет санкций против России - беги и выгребай сперва все свои сбережения, а потом все обменники в округе буквально по сто евро.

Глобально ничего не исправить

К концу 2014 года на общей панике я продала нажитое, и денег хватило, чтобы купить себе икеевскую кровать и закончить ремонт.

Сейчас у меня ничего особо нет, поэтому я просто советую, если видите панику и запланированы важнын покупки - успейте сделать, но не накупайте лишнего.

Я вот вложилась в беспроводные наушники ярко-красного цвета.

А глобально ничего не исправить.

Чиновники тем временем утверждают, что ничего драматичного не происходит.

Николай Травкин

Сегодня открылся Финансовый конгресс Банка России. Выступил Герман Греф. Сказал: «Мы можем гордиться нашей финансовой отраслью. Российские банки сейчас находятся в хорошей форме и умеют делать такие вещи, которые не может делать никто в мире.»

Вот, умеет Герман Оскарович выделить главное. Да как вовремя! Именно сейчас россияне наблюдают за курсом рубля и гордятся. Гордятся нашей финансовой отраслью и говорят: "Это ж, бл…, охренеть можно, что вытворяют!"

Рустем Адагамов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала рухнувший в очередной раз рубль.

— Плавающий курс — это благо, которое позволяет экономике легче абсорбировать внешние шоки и изменения.

Это благо, поняли? Чтобы легче было абсорбировать шоки. Что не так?

Moscow calling

Понимать денежно-кредитную политику Центробанка россияне не могут и не должны, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Нужно просто верить.

После заявлений Набиуллиной о том, что все идёт по плану, а ЦБ не причастен к упавшему рублю и во всем виновата внешняя торговля, рубль продолжает стремительный "набор высоты".

Набиуллина же показала пальцем, кто виноват: Минпромторг и якобы его параллельный импорт. При этом ровно год назад этот же параллельный импорт рубль только укреплял...

Часть населения, как обычно, верит всему, что услышит по телевизору.

Максим Мирович

Экономика рф рушится, но многие её «патриотические» граждане просто не понимают, что происходит. Ватники представляют обесценивание рубля как несчастный доллар, который обступает всё больше и больше рассерженных рублей – и от этой картины наполняются гордостью.

Один вчера мне вообще написал, что водка стала даже дешевле

Один вчера мне вообще написал, что водка стала даже дешевле, и жизнь наладилась.

Город Глуповъ

«У нас всё в рублях, и доллар нам не важен.

Как стоила “Лада” в 2013-м 300 тысяч, так и стоит сейчас 2 миллиона»

РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании Moneyman: 56% россиян уверены, что падение национальной валюты не повлияет на качество их жизни - ведь они не совершают зарубежных поездок и не имеют никаких накоплений в валюте.

Что-то как-то маловато дебилов в стране, мы думали, их куда больше.

Павел Пряников

Пошли мантры, что якобы рост курса заметят только спекулянты и богачи, а простые люди – нет.

Но вообще-то в потребительской корзине россиян прямой импорт составляет около 30% и ещё 30% - косвенный импорт.

Девальвацию рубля почувствуют все

Так что девальвацию рубля почувствуют все.

Автомобили и запчасти к ним, запчасти к самолётам, лекарства и ветеринария, часть продовольствия и компоненты для пищевой промышленности, одежда и обувь и электроника (тут вообще почти всё либо прямой импорт либо импортные компоненты), станки и расходники к ним, технологии и т.д.

Рубль, кстати, падает не только к доллару и евро, но и к юаню. Ровно год назад курс был 9,55 рубля за юань, сегодня – 12,4 рубля.

Себестоимость товаров с импортными составляющими, например, бытовой техники и электроники, вырастет на 10-15%, а это значит, что розничные цены вырастут еще больше, пишет "Коммерсантъ". Ультра-патриотическая общественность винит в падении рубля "либералов" из финансового блока.

Сергей Мардан

Поскольку мадам Набиуллина настаивает, что с "кредитно-денежной политикой" в России все хорошо, можно быть уверенным, что на 93 рублях за доллар курс не остановится.

Можно быть уверенным, что на этом курс не остановится

Можно уже сейчас планировать - 100.

Юрий Баранчик

Технология Набиуллиной стара как мир - дать понять, что доллар может дойти и до 120-150, и остановить его на 90-100, типа, радуйтесь, что еще так.

Наталья Осипова

Не удалось обрушить фронт, так рушат рубль.

Деструкторы-дементоры

Другие лоялисты винят не только руководство ЦБ, но и "предателей родины", выводящих капиталы за рубеж.

Александр Зотин

Полное отсутствие видения экономики как системы

По большому счету, мы не знаем, чем вызвана слабость рубля. Фундаментально, ее быть не должно. Рубль – валюта с высокой реальной ставкой (номинальная ставка минус инфляция) а также с положительным торговым балансом. То есть – все оттоки, это финансовый счет (скупка валюты юрлицами и физлицами по тем или иным причинам). Почему она происходит? Масса вариантов – например, вывод денег нерезидентами из российских активов. Резиденты видят падение и присоединяются к движению. И все может идти по принципу положительной обратной связи. Экономические власти в данном случае должны быть circuit-breaker и сглаживать любые резкие колебания. Обеспечивать стабильность и предсказуемость. Но им же не до этого. Они занимаются своей узкой сферой (инфляцией и бюджетом, больше, в общем-то, ничем) – как из анекдота про врача, который является специалистом по левой ноздре. В итоге полное отсутствие видения экономики как системы, со всеми вытекающими.

Никита Кричевский

Странная логика ЦБ: ослабить рубль, сидя на $100 млрд в юанях, чтобы потом поднять ключевую ставку и тем самым нанести удар по путинской «экономике предложения».

Еще более странная логика, что увеличение доходов бюджета от динамики внешней торговли не зависит.

Как будто никакой СВО, санкций и глобальной обструкции России нет

Наконец, нельзя в XXI веке держать всех за лохов, заявляя, что «попытки искусственно поддерживать курс заканчиваются периодами глубокой девальвации». Как будто никакой СВО, санкций и глобальной обструкции России нет, а есть благодать лихих 90-х с ее открытыми рынками, свободным хождением спекулятивного капитала и адской коррумпированностью того же ЦБ.

Когда вскоре выяснится истинная причина девальвации, а это вывод капитала нерезидентами, но пока неизвестно – какими, с Набиуллиной вновь как с гуся вода.

Некоторые лояльные властям комментаторы уверены, что предпосылок для падения рубля не было, а значит, скоро курс скорректируется.

Константин Калачев

- Кто эксперт?

- Я эксперт. А что случилось?

- Рубль упал!

Рубль скоро перейдет в контратаку

"Дело в том, что курсовые уровни уже видятся аномальными. Фундаментально доллар должен быть чуть выше 80, евро - около 90, юань - ниже 12. Слишком дорогая валюта нарушает макроэкономическую стабильность, создает трудности для импортеров и усиливает проинфляционные риски. Вероятнее всего, общая тревожность на рынке и спекулятивные атаки вскоре сойдут на нет, и рубль скоро перейдет в контратаку", - прогнозирует инвестстратег Александр Бахтин.

Но их энтузиазм разделить сложно.

Сергей Шелин

Зря все так запрыгали с рублем этим. Он уже сделал почти все, что мог. В ближайшие месяцы рубль по большей части будет 90 за доллар, а то и ниже. С двумя оговорками: если не случится нового бунта или тяжких поражений на фронте.

Цена войны начинает всерьез сказываться на российской экономике - это признают и чиновники. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что причиной падения рубля стали в том числе расходы на "ДНР", "ЛНР", а также оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

Александр Фельдман

Бюджет трещит, поэтому сами понимаете, граждане. Надо валюту сдавать!

Эльвира Набиуллина назвала рассуждения об искусственном ослаблении рубля в интересах бюджета "теориями заговора". В том, что слабый рубль выгоден бюджету, уверены многие эксперты - об этом пишет в том числе бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев:

Нынешнее ослабление рубля связано с сочетанием ряда негативных факторов, продолжающих действовать:

Рубль будет продолжать ослабляться

«Первый и главный фактор — это ситуация с торговым и платежным балансом. Известно, что нефтегазовые доходы сильно упали, а санкционный режим ужесточается. Западные страны уже не столько накладывают новые санкции, сколько следят за выполнением предыдущих, и параллельный импорт дорожает. Все логистические цепочки продолжают усложняться, количество посредников увеличилось, при этом по многим показателям российская экономика критично зависит от импорта. Далее она строит все новые дорогие и сложные схемы, и в результате положительное сальдо торгового баланса постоянно сжимается. С другой стороны, увеличивается отток капитала, в том числе, вывод сбережений за рубеж частными лицами. Буквально за последние несколько недель — и это то, что известно ЦБ — депозиты российских физических лиц за рубежом увеличились более чем на 13 млрд долларов. Дополнительным триггером стала „акция“ Пригожина, так как события показали, что не только в экономике, но и в политике все достаточно нестабильно. Еще один фактор — это нарастающий дефицит бюджета, по последним данным это 3,9 трлн рублей, то есть, государство вливает в экономику гораздо больше денег, чем забирает из нее налогами. С учетом нервозной обстановки растет спрос на валюту, наращиваются заимствования, чтобы финансировать дефицит бюджета. Все это негативно сказывается на курсе, и все эти факторы продолжают действовать. Я думаю, рубль будет продолжать ослабляться. Большинство экспертов считают, что на ближайшем заседании ЦБ повысит ключевую ставку, но посмотрим. Помимо всего прочего, слабый рубль выгоден для бюджета.

О причинах девальвации и о том, можно ли решить проблемы бюджета с помощью девальвации рубля, рассуждает экономист Дмитрий Прокофьев на канале Деньги и песец:

«Основные факторы [снижения курса рубля] мы определяем так же, как и раньше, – это торговый баланс. Пару дней назад вышли данные по платежному балансу. Мы видим существенное сокращение текущего сальдо по сравнению с прошлым годом», –сказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Валюты стало меньше – а вот спрос на нее не снизился, а даже вырос

Действительно, счет текущих операций, разница между экспортными доходами и импортными расходами, по данным ЦБ РФ почти в пять раз – в I квартале 2022 года разница составляла почти $71 миллиард, в I квартале 2023 года – чуть меньше $15 миллиардов.

Сальдо торгового баланса сокращается по причине снижения экспортной выручки из-за падения цен на сырье. В РФ спрос на доллар (и цена на него) отражает не только сиюминутную ситуацию на рынке, но и прогноз - сколько будет у экспортёров валюты для продажи внутри РФ.

По данным Минфина, средняя цена Urals в июне составила $55,28 (минус 36,6% гг). Средняя цена Urals по итогам полугодия составила $52,17 (минус 38% гг). Бюджет этого года, напомним, рассчитан исходя из $70 за баррель.



Понятно, вокруг РФ-торговли нефтью есть множество хитрых схем - но в этом то и проблема - никто не может сейчас толком сказать - где и сколько этих российских нефтедолларов. Есть основания предполагать, что статистика завышает выручку экспортеров - значительная ее часть остается за рубежом

Сокращение валютной выручки вместе с ухудшением ее качества– вместо долларов и евро РФ накапливает неконвертируемые валюты.

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Валюты стало меньше – а вот спрос на нее не снизился, а даже вырос

Во-первых, импорт восстанавливается на фоне роста ВВП, оплаченного расходами правительства.

Во-вторых, люди переводят свои сбережения из российских банков в зарубежные

В-третьих, отсутствие безработицы, которой так гордится правительство, означает рост удельных трудовых издержек – что тоже не идет на пользу рублю (сокращает спрос на несырьевой экспорт и увеличивает спрос на импорт)

В-четвертых, рост потребкредитования помогает росту импорта



Но и это еще не все

По данным Минфина нефтегазовые доходы федерального бюджета в июне составили 529 млрд (минус 26, 4% гг); с начала года – 3 382 млрд (минус 47.0% гг).

Правительство явно считает, что курс важен, но цены на борщевой набор – важнее

Попытка решить проблемы бюджета за счет девальвации рубля – это лекарство с побочными эффектами

– во-первых, это инфляционные издержки бюджета

- во вторых, правительству придется платить повышенные проценты – в случае роста инфляции ЦБ наверняка поднимет ключевую ставку, что приведет к росту расходов по обслуживанию долга бюджета и правительства

- в третьих, придется индексировать социальные расходы

- в четвертых, рост инфляции будет провоцировать налогоплательщиков «откладывать» платежи под любым предлогом – для правительства это будет означать рост дефицита



Могут ли стабилизировать рубль?

В принципе, да. Ограничения на вывод капитала, валютные интервенции (юани, во всяком случае еще есть), сокращать бюджетные расходы (т.е. ограничивать спрос на валюту, см выше), ну и поднять ключевую ставку.



Будут ли стабилизировать рубль?

Скорее всего, нет. Как только что сказала Эльвира Набиуллина на финансовом форуме в Петербурге: «Укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как победу над обстоятельствами. Но надо честно признать, что это было все-таки следствием резкого роста экспорта и снижения импорта.»

Т.е. в ЦБ РФ (и правительстве) понимают, что фундаментально цена рубля – это производная от цен на сырье, неважно, в чем их считать, хоть в долларах, хоть в юанях. Ну, вырастет курс – хотя бы меньше будет спрос на потребительский импорт, а производственный – по любым ценам купят.

ЦБ РФ уже десять лет управляет инфляцией (хорошо ли, худо, это уже другой вопрос) и правительство явно считают, что курс важен, но цены на борщевой набор – важнее. Поэтому ценами на борщевой набор будут управлять (а вот остальное лучше купить, пока не подорожало)

Такой метод укрепления экономики, как прекращение бессмысленной кровавой войны и противостояния со всем цивилизованным миром, в российских верхах почему-то всерьез не рассматривают, хотя он наверняка дал бы плоды.

Андрей Никулин

Серьезную обратную коррекцию рубля, то есть его укрепление может дать только примирение с Западом, снятие санкций, восстановление торговли с Европой и, соответственно, приток валюты за проданные энергоносители, а так же мощная волна инвестиций со всего мира в восстанавливающийся российский рынок, существующий наконец в ситуации торжества правосудия, неприкосновенности частной собственности и с минимальным регулированием.

Вероятность этого сценария можете оценить сами))

Так что стоит, дождавшись коррекции, все-равно покупать по возможности валюту. Тем более, что символическую планку в сто рублей за Евро мы уже одной ногой переступили...

А значит в глубинах падения не осталось символических и психологических барьеров.

Валерий Соловей

Будущее по лекалам Набиуллиной. Весной этого года Путин спросил главу ЦБ об экономическом прогнозе.

Ответ был лапидарным: нас ожидает п...ц (именно это слово и было употреблено!). Так что мы движемся в это будущее уверенно и, похоже, необратимо. В общем, верной дорогой идете, товарищи!