"Недоработка". Блогеры о словах Путина, что "не все" оппозиционеры в тюрьме

На заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову не грозит клеймо "иноагента" – но только в случае, если тот не будет "прикрываться Нобелевской премией мира", чтобы нарушать российские законы.

Формулировки российских законов между тем оставляют широкий простор для интерпретаций, отмечают комментаторы.

Наталья Маршалкович

А если будет, то соответственно

Иван Курилла

То есть – признают.

UPD: И кстати, да: получается, иноагентом признают нарушителей закона. Разве?

Наталья Геворкян

А что говорит российское законодательство, к которому апеллирует Путин, о (нобелевской) премии? В смысле, есть ли отдельная глава в этом законодательстве, которая объясняет, как российский гражданин имеет/не имеет права распоряжаться иностранной премией от организации, которая не была признана иностранным агентом или нежелательной?

Демьян Кудрявцев

Иностранный агент –​ это человек или организация с иностранным финансированием, занимающаяся политической деятельностью или влияющая на таковую. По мнению Роскомнадзора. Так что кого хотим признаём, а кого хотим –​ не признаём.

Повторил Путин и известную пропагандистскую формулу "Закон об иноагентах – копия соответствующего закона в США".

Кирилл Шулика

...Я бы напрягся на месте Дмитрия Андреевича.

Путин имел шанс его поздравить, но не поздравил. Мог бы пару добрых слов сказать. Но тут даже Володин в тренд не попал, поспешил и сказал, что рад за Муратова.

Между прочим, даже Лукашенко лично поздравлял Алексиевич с Нобелевской премией. А Путин вместо поздравлений Муратова рассказал, что Венедиктов живет на деньги "Газпрома". Оригинально... И еще оригинально то, что он не сказал, что "Новая газета" живет на деньги "Ростеха". Так что Муратов какое-то особое расположение все же заработал.

"Последним предупреждением" для "Эха Москвы" называют в блогах комментарий президента про поводу этой радиостанции: "Я с трудом найду страны, в которых СМИ фактически финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас. "Газпром" финансирует одну из наших радиостанций. Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй имеет там иностранный паспорт или вид на жительство. Работает, ничего".

Виталий Рувинский

Загадками говорить изволит Владимир Владимирович.

Вроде бы и про нас, но в действительности-то в его фразе к "Эху" имеет отношение только слово "работает".

Поддержала Путина Маргарита Симоньян:

Не с трудом Вы найдете вторую такую страну, Владимир Владимирович, а вообще не найдете.

Нет таких больше стран.

Другие комментаторы недоумевают.

Сергей Пархоменко

Хм. Странно.

Президент страны вместе со всеми своими несметными полчищами референтов, консультантов и информационных служб, –​ “с трудом найдет страны”. А я один-одинешенек –​ с легкостью такие страны найду.

Например:

- Соединенные Штаты Америки –​ и его, например (среди множества других медиа-организаций), NPR, общенациональная разговорная радиостанция, финансируемая в значительной мере (примерно на 50%) государством через контролируемый Конгрессом фонд Corporation for Public Broadcasting (CPB)

- Франция –​ и ее крупнейший телеканал France2, полностью (на 100%) финансируемый государством

- Великобритания –​ и ее корпорация ВВС, полностью (на 100%) финансируемая фактически государством через специально установленный налог, размер которого определяется государством и уплата которого контролируется государственными силовыми ведомствами

- Федеративная Республика Германия –​ и ее корпорация Deutsche Welle, полностью (на 100%) финансируемая государством из федерального бюджета

- Италия –​ и ее корпорация RAI, являющаяся акционерным обществом, все акции которого принадлежат государству и контролируются Министерством Экономики и Финансов страны.

Ну и так далее. Еще очень много стран…

Ни за одной их этих медиа-корпораций, что называется, не заржавеет, когда приходит время покритиковать государственную власть, государственную политику, законы, высших должностных лиц, проведение выборов, правящие партии, социальные программы, внешнеполитическую активность, борьбу с преступностью, коррупцию и все остальное, в чем так или иначе воплощено государство и отношение к нему граждан страны.

Ешкин Крот

А я просто напомню: в рейтинге свободы слова путинская Россия в 2021 году опустилась на 150-е место из 180 ("Репортёры без границ"), а в рейтинге верховенства права (World Justice Project) наша страна потеряла ещё четыре строчки, опустившись на 94-е место из 128 возможных — теперь мы рядом с Танзанией (93-е место) и Замбией (97-е место)

Еще больше порадовало блогеров замечание Путина, что пока "не все" оппозиционеры в России сидят в тюрьме.

Николай Подосокорский

Главное, что честно: "Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме..." Это говорит гарант Конституции. Напомнило его же слова по поводу убийства Бориса Немцова: "Я был с ним знаком лично, у нас не всегда были с ними дурные отношения, я с ним никогда отношения не портил, он избрал такой путь политической борьбы, личных атак. Я к этому привык, ни он один, но это совсем не факт, что человека надо убивать..."

Илья Яшин

Сенсация!

Путин только что жёстко раскритиковал Следственный комитет РФ за низкую эффективность работы!

Екатерина Барабаш

"Далеко не все оппозиционеры сидят в тюрьме" –​ и грустно вздохнул.

Евгений Дьяконов

Национальная идея России –​ посадить своих граждан в "тюрьму", это не значит физически, но это значит ментально.

В тот же день Путин дал интервью CNBC, в котором ответил на вопрос, не собирается ли он улучшить условия содержания Алексея Навального в колонии.

Олег Пшеничный

Муратов, возможно, собирается прикрываться норвежскими бумажками от правосудия, а у Навального теперь новое звание –​ "этот упомянутый".

Денис Драгунский

ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ СЛЫШАТЬ: НЕКТО СИДИТ НЕ ЗА ПОЛИТИКУ, а за уголовное преступление.

Оно и верно. Почему верно? Потому что я не помню, чтоб некто (в какой хотите стране) был арестован, осужден и наказан вот просто "за политику". Если кто вспомнит, буду благодарен.

Петрашевцев, которые всего-то читали "Письмо к Гоголю", судили по Военно-Уголовному уложению (судя по всему, за призывы к неповиновению –​ "наказывается смертию"). Каменева, Зиновьева и прочих –​ по УК РСФСР за измену, шпионаж, диверсии. В тихое брежневское время –​ клевета на советский строй тоже по УК была уголовным преступлением.

Есть и второй путь: осудить за хулиганство, воровство, двоеженство и так далее.

Но куда ни кинь –​ все клин. Уголовники они, вот они кто.

Отвечать на вопрос, будет ли он баллотироваться на следующих президентских выборах, Путин отказался.

Михаил Красулин

Владимир Путин создал настолько устойчивую систему, что "РАЗГОВОРЫ о преемнике дестабилизируют ситуацию".

Конструкция суверенной демократии настолько успешна, что требует применения например "таких же законов об иностранных агентах", что и США, в которых как утверждает президент, наблюдается "глубинный кризис" и конечно "кризис либерализма".

Вообще, анализировать этот бессвязный бред не столько противно, сколько скучно.

Аббас Галлямов

Прочитал очередное заявление Путина о том, что Навальный сидит не из-за политики, а "потому что он совершил уголовное преступление" и пожалел корреспондентов кремлевского пула. Какая же скучная у них работа –​ всё это пересказывать.

Работа унылая, как московская осень.

Но провластные комментаторы не унывают.

Олег Морозов

Вчерашний день стал бенефисом Путина. Я –​ давний поклонник его пропагандистского дара. В карман за словом не лезет. Острых вопросов не боится. Запретных тем нет.

Но вчера я увидел нечто новое.

Путин стал демонстрировать публичное интеллектуальное лидерство в понимании современного мироустройства. Он генерирует новые цивилизационные смыслы.

Про демократию. Про экологию. Про энергетику. Про доллар и санкции. Про безопасность.

Он как будто специально подобрал себе для диалога американскую барышню, которая должна была публично продемонстрировать интеллектуальное отставание мировой элиты в этих ключевых вопросах. Понимаю, что не специально! Но вышло именно так! Она была на сто процентов "американским пропагандистом" со всеми штампами, фобиями и максимально упрощенной картиной мира.

Путин же демонстрировал не российский, а общегуманистический подход к толкованию картины мира. Сразу вспоминается сожалеюшая фраза о невозможности обсудить эту картину с Махатмой Ганди. Но наш Президент в блистательной интеллектуальной форме! И в гордом одиночестве терпеливо объясняет миру простые истины, которые тот подзабыл или осознанно подменил.