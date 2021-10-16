Недоработка Владимира Путина: «Далеко не все в тюрьме!» | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Путин запустил «бешенный принтер» VIII созыва. Какими будут первые законы Думы, чью легитимность до сих пор оспаривают оппоненты партии власти? Кто возьмет на себя роль возмутителя спокойствия в Охотном ряду: системный Геннадий Зюганов или новичок Алексей Нечаев и его «Новые люди»?

• Письма из зоны. Издание «Медуза» публикует послание Алексея Навального, адресованное его сотрудникам и соратникам: «Пока точно не ясно, каким зверем мы станем. Но точно красивым. Публикуйте. Жестите. Работайте без оглядки. С террористами, захватывающими заложников, мы переговоров не ведем». Какой коридор возможностей остался у несистемной оппозиции?

• Владимир Путин вновь не назвал имя Навального в интервью американскому телеканалу CNBC в рамках форума «Всемирная энергетическая неделя. "Далеко не все в тюрьме" – президент России произнес слова, которые могут стать одними из важных цитат его долгого пребывания на посту российского государства наряду с "она утонула" и "мочить в сортире". Кому поставил «черные метки» Путин, отвечая на вопросы журналистки Хедли Гэмбл?

• В России новые антирекорды по ковиду — более 32 тысяч заболевших и 999 умерших за сутки. Почему народ не хочет прививаться и приобретает фальшивые сертификаты? Надо ли открывать страну для зарубежных вакцин и поможет ли эта мера улучшить статистику?



Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Аббасом Галлямовым, поэтом Татьяной Вольтской (иностранный агент) и медицинским директором сети клиник «Семейный» Павлом Брандом.

Репортажи Ивана Воронина и Артема Радыгина.