Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Грани времени

Недоработка Владимира Путина: «Далеко не все в тюрьме!» | Грани времени с Мумином Шакировым

Недоработка Владимира Путина: «Далеко не все в тюрьме!» | Грани времени с Мумином Шакировым
Embed
Недоработка Владимира Путина: «Далеко не все в тюрьме!» | Грани времени с Мумином Шакировым

No media source currently available

0:00 0:54:59 0:00
Скачать медиафайл

• Путин запустил «бешенный принтер» VIII созыва • Какой коридор возможностей остался у несистемной оппозиции? • "Далеко не все в тюрьме." Кому поставил «черные метки» Путин, отвечая на вопросы журналистки Хедли Гэмбл? • Новые антирекорды по ковиду. Надо ли открывать Россию для зарубежных вакцин?

• Путин запустил «бешенный принтер» VIII созыва. Какими будут первые законы Думы, чью легитимность до сих пор оспаривают оппоненты партии власти? Кто возьмет на себя роль возмутителя спокойствия в Охотном ряду: системный Геннадий Зюганов или новичок Алексей Нечаев и его «Новые люди»?
• Письма из зоны. Издание «Медуза» публикует послание Алексея Навального, адресованное его сотрудникам и соратникам: «Пока точно не ясно, каким зверем мы станем. Но точно красивым. Публикуйте. Жестите. Работайте без оглядки. С террористами, захватывающими заложников, мы переговоров не ведем». Какой коридор возможностей остался у несистемной оппозиции?
• Владимир Путин вновь не назвал имя Навального в интервью американскому телеканалу CNBC в рамках форума «Всемирная энергетическая неделя. "Далеко не все в тюрьме" – президент России произнес слова, которые могут стать одними из важных цитат его долгого пребывания на посту российского государства наряду с "она утонула" и "мочить в сортире". Кому поставил «черные метки» Путин, отвечая на вопросы журналистки Хедли Гэмбл?
• В России новые антирекорды по ковиду — более 32 тысяч заболевших и 999 умерших за сутки. Почему народ не хочет прививаться и приобретает фальшивые сертификаты? Надо ли открывать страну для зарубежных вакцин и поможет ли эта мера улучшить статистику?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологом Аббасом Галлямовым, поэтом Татьяной Вольтской (иностранный агент) и медицинским директором сети клиник «Семейный» Павлом Брандом.
Репортажи Ивана Воронина и Артема Радыгина.
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG