"Недружественным" иностранцам запретили сделки с долями в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий проводить сделки с долями иностранцев из "недружественных" стран в российских ООО. Для таких операций нужно будет специальное разрешение правительства.

В указе говорится, что под его действие попадают как сами иностранцы, так и лица, находящиеся под их контролем, вне зависимости от гражданства. Им запрещено продавать и покупать доли в российских компаниях или как-то по-другому влиять на условия работы этих компаний.

Путин также разрешил стратегическим компаниям (к таким относятся в том числе нефтегазовые) не предоставлять информацию о своей деятельности владельцам долей этих же компаний, если они из "недружественных государств". Этим же указом президент разрешил российским банкам, попавшим под санкции, исполнять в рублях обязательства по валютным депозитам российских компаний.

В начале августа Путин подписал аналогичный закон о банках и стратегических компаниях. Тогда под запрет купли-продажи попали в том числе доли участия в нефтегазовом проекте "Сахалин-1" и проекте разработки Харьягинского нефтяного месторождения.

Запрет распространяется также на доли в компаниях - производителях оборудования для топливно-энергетического комплекса, производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии, а также компаний по переработке нефти и производству нефтепродуктов.

Незадолго до публикации указа, американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil сообщила, что работает над "передачей операционной деятельности по проекту "Сахалин-1" другой стороне". Ранее компания решила прекратить работы по этому проекту. Теперь, чтобы сделать это, компания по закону должна получить разрешение российских властей.