Нефтебазу, склад Wildberries и жилой дом в Подмосковье атаковали БПЛА

В ночь на 20 июля Украина нанесла массированную атаку по Подмосковью, основные последствия атаки зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.



По его словам, в результате атаки в Одинцове повреждены автомобиль и частное домовладение, в Подольске – несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный жилой дом в деревне Малое Толбино. В Домодедове, один человек получил травмы в результате возгорания частного дома, ещё один – на трассе М-4, утверждает Воробьёв.



Как отмечает ASTRA, один из дронов попал в жилую многоэтажку. По данным журналистов, речь идет о доме 20 на улице Курыжова в Домодедове.



Больница в Домодедове сообщила о шести пострадавших с минно-взрывной травмой, трое из которых иностранцы. Один из них – в тяжёлом состоянии.



По данным ASTRA, в Подольске под удар попала нефтебаза. Украинские osint-каналы пишут, об атаке на склад Wildberries в посёлке Коледино и парк "Южные врата" в Домодедове.

Пресс-служба Wildberries утверждает, что комплекс в Коледине продолжает работу в штатном режиме. Ранее сотрудников эвакуировали.



Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с 20.30 до пяти утра сбиты более 400 украинских дронов, летевших на Московский регион.

Предыдущий раз украинские беспилотники атаковали склады Wildberries в ночь на субботу, 18 июля. В Котовске Тамбовской области погибли семь сотрудников компании, которые работали в ночную смену, еще 25 человек пострадали. В подмосковной Электростали беспилотник упал на территории склада – ранены 24 человека.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что логических центрах Wildberries хранились комплектующие для беспилотников.