Нефтегазовые доходы бюджета России упали на 47%

Нефтегазовые доходы бюджета России за январь-июнь сократились на 47%, до 3,38 триллиона рублей, сообщает в Министерство финансов.

Общие доходы бюджета за первое полугодие 2023 года составили 12,38 триллиона рублей. Это на 12% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. Расходы бюджета по сравнению с прошлым годом выросли на 19%, до 14,9 триллиона рублей.

Дефицит бюджета в первом полугодии достиг 2,59 триллиона рублей. За последний месяц он сократился на сократился на 816 миллиардов рублей. Из них более 500 миллиардов рублей были выделены из Фонда национального благосостояния.

Как отмечает Минфин, падение нефтегазовых доходов связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением экспорта газа, а также с повышенным уровнем нефтегазовых доходов в 2022 году.

Минэкономики ранее прогнозировало, что нефтегазовый экспорт в 2023 году сократится на 6,7% в реальном выражении, а за последующие три года вырастет только на в среднем 2,9% за счет переориентации на рынок "дружественных стран".