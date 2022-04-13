Нефтетрейдер Vitol Group перестанет торговать российским сырьем

Крупнейшая в мире независимая нефтетрейдерская компания Vitol Group прекратит торговать российской нефтью и нефтепродуктами до конца 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на представителя швейцарско-нидерландской компании.

Объёмы российской нефти, которую продаёт Vitol Group, будут сокращаться во втором квартале года. Компания выполнит закупки только по тем контрактам, которые были заключены до начала российского вторжения в Украину. Новые сделки по покупке сырья из России заключаться не будут. До конца 2022 года Vitol Group планирует полностью прекратить торговлю российской нефтью и нефтепродуктами.