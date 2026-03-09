Нефть горит, доходы растут

На фоне опасений затяжной войны на Ближнем Востоке мировые цены на нефть впервые с 2022 года в моменте превысили 100 долларов. Цены на топливо за неделю подскочили на 30%. И это не предел, считают аналитики Bloomberg.

8 марта Израиль нанес удары по нефтехранилищам в Тегеране. Иранское общество Красного Полумесяца сообщило, что взрывы привели к выбросу большого количества токсичных углеводородных соединений, оксидов серы и азота.

Война США и Израиля против Ирана длится уже больше недели. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф настоятельно просит Россию не оказывать поддержку Ирану. По данным телеканала CNN и газеты The Washington Post, Москва передает Тегерану данные о дислокации и передвижениях американских сухопутных войск, военных кораблей и авиации. По данным Deutsche Welle, Иран имеет лишь несколько военных спутников.

В прошлом году Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве, он охватывает оборону, экономику и энергетику. Иранские дроны стали одним из ключевых факторов в войне России против Украины.

Тем временем Украина уже направила экспертов и дроны-перехватчики для защиты военных баз США в Иордании. Владимир Зеленский в интервью The New York Times вновь напомнил, что страны Ближнего Востока могут уговорить Кремль объявить перемирие в войне с Украиной. Также президент Украины заявил, что в дронах, которые Иран запускает по странам Ближнего Востока, есть российские комплектующие.

Какие выгоды Россия может видеть в затяжной войне на Ближнем Востоке и как Москва помогает Тегерану, обсуждаем в программе "Лицом к событию" с аналитиком нефтегазового рынка Борисом Аронштейном и военным экспертом Сергеем Мигдалём.