Неграждане США получат право голосовать на выборах в Нью-Йорке

Жители Нью-Йорка, не являющиеся американскими гражданами, вероятно, получат право голоса на местных выборах. Соответствующий законопроект готовятся поддержать совет и мэрия города.

Если документ будет принят, то в выборах мэра, членов городского совета и других должностных лиц смогут участвовать около 800 тысяч неграждан, уточняет "Голос Америки". При этом неграждане по-прежнему не смогут голосовать на выборах президента или членов Конгресса, а также на выборах губернатора, законодателей и судей штата.

Документ получил широкую поддержку в городском совете. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что не будет накладывать на него вето.

Всего в Нью-Йорке, по последним данным, без учёта жителей агломерации, проживает около девяти миллионов человек. Право голоса имеют семь миллионов.