Неизвестные в Лондоне испортили новую работу Бэнкси

Неизвестные испортили новую работу уличного художника Бэнкси на стене жилого дома в районе парка Финсбери на севере Лондона.

Мурал художник создал возле обрезанного дерева. На стену Бэнкси нанёс зелёный фон, напоминающий листву. Рядом художник изобразил человека с напорным шлангом в руках.

Бэнкси создал мурал 18 марта. 20 марта корреспондент Би-би-си опубликовала в соцсети Х фото стены с работой Бэнкси, залитой белой краской. "Мурал Бэнкси испортили всего через три дня", — написала она.

После появления работы художника бывший лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин сказал, что рад видеть мурал в своём избирательном округе. По словам местных жителей, они были рады, что анонимный художник выбрал для своей работы именно их район.

Предыдущая работа Бэнкси с изображением трёх беспилотников на дорожном знаке с надписью STOP была создана в конце декабря на юго-востоке Лондона. Через час работу украли.