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Время Свободы

Некуда бежать. Как Севастополь остался без бомбоубежищ

Информационный дайджест "Время Свободы", 25 сентября

Время Свободы - Темы дня 25.09.2023
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Время Свободы - Темы дня 25.09.2023
by Радио Свобода

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В результате атаки российских военных на Одесскую область в ночь на 25 сентября погибли два человека. В центре Одессы были попадания в припортовую инфраструктуру, серьезные повреждения получили морской вокзал, неработающий отель "Одесса" и зернохранилища;

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины заявили о том, что в результате атаки на штаб Черноморского флота ВС РФ в аннексированном Севастополе погибли командующий флота и несколько десятков российских военных. Минобороны России эту информацию не комментировало, заявив лишь о "групповом ударе высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами". Многие жители Севастополя столкнулись с тем, что они не могли попасть в бомбоубежища в ходе атаки и оккупационные власти об их безопасности не позаботились;

Сообщения о пропаже жителей оккупированного Мелитополя, города в Запорожской области Украины, регулярно появляются как в соцсетях, так и на мелитопольских сайтах, не контролирующихся оккупационными властями. В этом дайджесте – свидетельство местной жительницы, мужа которой увезли в заключение.

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