Немецкая косметическая компания Wella уходит из России

Немецкая косметическая компания Wella прекращает поставки в Россию. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо, которое компания отправила своим партнерам.

В письме сказано, что Wella больше не производит и не продает продукцию под своими брендами в России, а права собственности на бизнес будут переданы местной команде топ-менеджеров. После публикации "Коммерсанта" Минпромторг сообщил, что продукция Wella подпадает под действие механизма параллельного импорта.

Wella проработала в России 28 лет, на компанию приходилось 40 процентов рынка окрашивания волос. Почти вся продукция компании импортировалась в Россию, кроме бренда Londa, который был локализован в России в прошлом году. Опрошенные "Коммерсантом" эксперты назвали уход компании критичным для индустрии. Источник газеты в отрасли полагает, что долю рынка Wella может занять российская компания Estel.