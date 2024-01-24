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Немецкие машинисты проводят длительную забастовку

Забастовка на железных дорогах Германии. Январь, 2024
Забастовка на железных дорогах Германии. Январь, 2024

Профсоюз немецких машинистов GDL продолжает забастовку, объявленную в понедельник и начавшуюся во вторник — за сокращение рабочей недели и увеличение оплаты труда. 23 января работу прекратили машинисты грузовых поездов, а в ночь на 24-е к ним присоединились коллеги, управляющие пассажирскими составами. Забастовка продлится до понедельника 29 января, сообщает "Немецкая волна".

Машинисты требуют уменьшить им количество рабочих часов с 38-ми до 35-ти, а также повысить оплату труда. Руководство DB в ответ предложило немедленное повышение зарплаты на 5%, а уменьшение рабочего дня на один час — с 2026 года. В итоге достичь компромисса и избежать новой стачки сторонам так и не удалось.

От забастовки машинистов поездов пострадает не только Deutsche Bahn и пассажиры, но и компании, которые перевозят товары и сырье по железной дороге, а также соседние государства.

По данным министерства транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ, шесть из одиннадцати коридоров для грузовых перевозок в Европе проходят через Германию.

Доля Deutsche Bahn на рынке железнодорожных грузоперевозок ныне составляет чуть более 40%. Остальные операции осуществляют частные компании, которым забастовка машинистов DB может сыграть на руку, отмечается в публикации.

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